Oposición valora renuncia de ministra Vega, pero exige al gobierno que “aclare sus nexos” con la CAM

“He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como Presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo, y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra y, por eso reitero, he aceptado su renuncia”.

Con esas palabras, el Presidente Gabriel Boric, informó la primera baja en su gabinete, luego de darse a conocer que una asesora de la ministra de Desarrollo Social contactó por teléfono al líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul, quien fue detenido y formalizado por delitos asociados al robo de madera, usurpación de tierras y Ley de Seguridad del Estado.

El 11 de mayo -según quedó consignando en un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI) y que reveló Ex-Ante- se produjo el intercambio telefónico, en el cual la asesora Tania Santis, le dijo al comunero mapuche que “ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”.

Es así, que tanto desde la oposición -quienes anteriormente ya solicitaron la renuncia o acusación constitucional en contra de la ministra-, como del oficialismo, no tardaron en reaccionar al anuncio.

La senadora de RN, María José Gatica, dijo que “me parece bien que renuncie a la ministra Vega, pero también sería bueno que el Gobierno de una vez por todas aclare cuáles son sus vínculos con estas organizaciones y quien más se ha contactado con grupos terroristas”. Misma línea comparte la diputada Carla Morales (RN), quien expresó que “sin duda la renuncia de la ministra es un paso, pero se debe seguir investigando hasta dónde el gobierno mantiene vinculación con estas organizaciones”.

El secretario general de RN, Diego Schalper, expresó en T13 que “por lo pronto estábamos pensando en una comisión investigadora para ver si hubiese otro tipo de situaciones que involucren comunicaciones de este tipo. Los chilenos merecen saber si el gobierno, comunicaciones como las que hemos conocido hoy día, son parte integrante de su inventario o más bien fue una cuestión excepcional”.

El jefe de la bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri, dijo que “hoy día el Presidente acepta la renuncia de la ministra Vega, ¿Fue porque estaba haciendo tratativas de paz? ¿Fue porque estaban intercambiando ideas de esas que intercambia Llaitul? Deberíamos exigir como Parlamento, como chilenos, el tráfico de llamadas, los mensajes de WhatsApp y, por supuesto, también los mensajes de WhatsApp de esa asesora que tenía el contacto de gente cercana a Llaitul”.

Así también, el presidente de la UDI, Javier Macaya, advirtió que “no basta con la renuncia de la ministra, uno necesita saber cuál fue el contenido de posteriores conversaciones, si se realizaron entre la ministra, personeros de gobierno de Gabriel Boric (...) Si hay contactos de parte del gobierno de Gabriel Boric con un delincuente peligroso, un terrorista, una persona que ha amenazado al Estado de Chile, estamos frente a una situación que tiene que seguir siendo investigada”.

Desde la DC, la diputada Joanna Pérez, sostuvo que “valoramos que el Presidente haya aceptado la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, esto era insostenible, pero esto no termina aquí, porque nosotros queremos también tener certezas y claridad de parte del propio Presidente, de su gabinete, y de las autoridades de gobierno, de qué involucramiento tienen con estas agrupaciones, con el líder de la CAM y el por qué buscaba una ministra de Estado tener conversaciones y dialogar en la línea como se buscaba hacer con Llaitul, no escatimamos en ningún instrumento de fiscalización”.

El timonel del Partido Republicano (PR), Rojo Edwards, señaló que “el Presidente Boric debe garantizarnos que nadie más de su círculo de confianza tiene o ha tenido contactos con la CAM y debemos saber si la ex ministra Vega actuó con colores propios o no. Las responsabilidades del caso no se extinguen con esta renuncia porque existió, por varios meses, una defensa política encubierta del gobierno a Llaitul”.

En la misma línea, el jefe de la bancada republicana, Cristóbal Urruticoechea, añadió que “era lógico que la ministra debía renunciar, era su obligación. pero no es suficiente. El gobierno debe aclarar cuáles son sus nexos con el terrorismo y cuántos secretos más se esconden. Deben entregar los teléfonos y computadores de los asesores de la ministra y también los de ella, esa sería una real muestra de lealtad con los chilenos”.

Reacciones del oficialismo

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), tildó de “rápida y consistente la decisión del Presidente Boric” sobre la renuncia, además, agregó que “da cuenta de su compromiso con el diálogo para abordar las demandas postergadas de los pueblos indígenas, así como su condena a toda forma de violencia”.

Por parte del senador socialista, Alfonso De Urresti, señaló que “era insostenible la permanencia de la ministra en su cargo, aquí hay que ser contundente y claro: los ministros están para colaborar en el plan de gobierno, y no se puede tolerar ninguna relación con aquellos que han instaurado la violencia y una forma de hacer política a través de eso. No podemos permitirlo”.

Desde Acción Humanista, el diputado Tomas Hirsch, dijo que “creo que el Presidente ha valorado el trabajo de Jeanette Vega, pero al mismo tiempo esto me parece que obedece a la intención permanente que ha tenido el Presidente de tener total transparencia en lo que está desarrollando el gobierno, y que no haya ninguna situación que se pueda prestar a algún tipo de interpretaciones de otro tipo, creo que es importante que quedé claro con esta acción que el gobierno está totalmente comprometido con la mantención del Estado de derecho”.

El presidente del PR, Leonardo Cubillos, sostuvo que “el Presidente ha aceptado su renuncia, es entendible, razonable lo que ha hecho y, por supuesto, más valorable la presentación de la renuncia de la ministra en relación a los hechos que se han suscitado, asumiendo las responsabilidades que ameritan estas circunstancias, el paso al costado deja libre al gobierno para seguir trabajando en lo importante”.

La diputada Gael Yeomans de Convergencia Social, expresó que el Presidente “cuenta con nuestro respaldo en la decisión que ha tomado al aceptar la renuncia de la ministra, haciendo valer las responsabilidades políticas cuando corresponde, y como dijo el Presidente, no solo importa el fondo, sino también las formas”.

En tanto, la diputada Marcela Riquelme (IND-CS), enfatizó en que de “ninguna manera esto enloda el trabajo realizado en dicho ministerio, sino que por el contrario, honra su compromiso con este gobierno. Lo que nos estamos preguntando es cómo es posible que en un juicio tan importante como el que se está llevando a cabo existan filtraciones de estas características”.