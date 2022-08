Primera baja en gabinete de Boric: Jeanette Vega renuncia tras polémica por llamada de asesora a Llaitul

El Presidente, Gabriel Boric informó que le aceptó la renuncia a la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega. Esto tras darse a conocer un llamado realizado al líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul por parte de una asesora de la ministra. De esta manera la ahora exsecretaria de Estado se convierte en la primera integrante del gabinete del frenteamplista en dejar el gobierno.

A través de un informe reservado de la PDI -según publicó Ex-Ante- se dio a conocer que el 11 de mayo una asesora de la ministra Vega se contactó vía telefónica con el comunero. El diálogo entre ambas partes se dio el mismo día en que el sitio Werken Noticias publicó una entrevista a Llaitul en donde criticaba la idea del gobierno de Gabriel Boric de avanzar en un “Estado Intermedio” en la Macrozona Sur y llamaba a “organizar la resistencia armada”.

“Ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”, fue lo que le dijo la personera de gobierno, identificada por el citado medio como Tania Santis, para posteriormente continuar la conversación vía WhatsApp. Por lo cual no se tiene mayor registro de lo conversado entre ambos.

Una vez conocida la información la oposición arremetió en contra de la secretaria de Estado, pidiendo su renuncia e incluso, deslizando la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en contra de Vega. Incluso, la situación prendió las alertas en La Moneda, donde, minutos después de conocerse la noticia, a eso de las 13.00 los ministros del comité político se reunían de urgencia para abordar la situación de Vega, incluso, trascendió, que ella era parte de los diálogos en Palacio.

Todo esto en paralelo a la gira de Boric a Copiapó. De hecho cuando la situación se dio a conocer, el Jefe de Estado se estaba bajando del avión que lo había trasladado desde Santiago al Aeródromo Desierto de Atacama, en Caldera.

Luego de una serie de actividades y mediante una vocería que tuvo una demora importante respecto al horario que inicialmente estaba fijada, el Mandatario abordó la situación que involucró a su secretaria de Estado.

“He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como Presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer al responsabilidad política de la ministra y por eso reitero, he aceptado su renuncia”, indicó.

Boric agregó que “tengo la convicción de que en esta materia, las señales que demos y la señales que dé yo en particular deben ser claras, sí al diálogo, no a la violencia, quienes no entienden esa premisa básica, tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de derecho que desde el gobierno vamos a defender”.

El Presidente, además mostró su preocupación “por las filtraciones de procesos judiciales en curso a medios de comunicación particulares”.

Y finalmente, hizo un llamado a “todas las autorías, a todos quienes quieren una solución pacífica a este conflicto que ha desgarrado a nuestro Chile desde hace tantos años, a que seamos responsables, a que no busquemos provechos políticos pequeños, a que acá en el gobierno van a encontrar altura de miras, convicción, las manos abiertas para dialogar y el cumplimiento del deber de hacer valer la ley, pero quienes intenten sacar provechos políticos pequeños, en pos de cálculos electorales que al final del día solo van a terminar deslegitimándolo y dificultan la solución a un conflicto que sabemos es complejo”.

La subsecretaria Paula Poblete asumirá el cargo de ministra de manera interina.

Detención de Héctor Llaitul

Sobre la captura de Héctor Llaitul y su proceso judicial -que casi en paralelo a las palabras del Mandatario el tribunal de Temuco decretó su prisión preventiva- el jefe de Estado indicó que en Chile “nadie está por sobre la ley”.

“Nuestro gobierno tiene la voluntad sincera de avanzar hacia una solución de fondo e el conflicto que tenemos en el sur. Una solución que no es solo por la vía de el enfrentamiento, la violencia y la presión, sino que tiene que ver con comunidades postergadas, con derechos negados con pueblos despojados”, aseguró el Mandatario.

Boric, afirmó, además, que “por eso nosotros como gobierno vamos a dialogar con todo quien se necesario, con la condición de que sea justamente el diálogo, con respuestas concretas, con compromisos verificables, con cabos y no la violencia el camino a seguir”.

Finalmente, el Presidente señaló que “el señor Llaitul ha reiterado de manera pública su nula disposición y de la organización que lidera de abandonar la vía violenta y por lo tanto, como corresponde, todo ciudadano debe responder a la justicia, y eso es lo que está sucediendo en este momento en nuestro país en donde estamos haciendo funcionar a las instituciones, porque insisto, reitero y no me voy a cansar, la violencia no es el camino y quienes quieran seguirlo se van a enfrentar a todo el Estado de derecho como corresponde”.