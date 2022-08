Desde peticiones de renuncia a impulsar una acusación constitucional: oposición arremete contra ministra Vega por telefonazo de asesora a Llaitul

Como “gravísimo” calificaron desde la oposición la información que surgió durante las últimas horas respecto al llamado realizado al líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul por parte de una asesora de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

A través de un informe reservado de la PDI -que dio a conocer Ex-Ante- el 11 de mayo una asesora de la ministra Vega se contactó vía telefónica con el comunero, diálogo que se dio el mismo día en que el sitio Werken Noticias publicó una entrevista a Llaitul en donde criticaba la idea del gobierno de Gabriel Boric de avanzar en un “Estado Intermedio” en la Macrozona Sur y llamaba a “organizar la resistencia armada”.

“Ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”, fue lo que le dijo la asesora Tania Santis, para posteriormente continuar la conversación vía WhatsApp. Por lo cual no se tiene mayor registro de lo conversado entre ambos.

Incluso del gobierno debieron salir a hablar del tema, desde donde reconocieron que no contaban con mayores antecedentes, pero que era algo sobre lo cual se debía ahondar. “Me parece un hecho de la cual el Ministerio del Interior tiene que tomar conocimiento y profundizar”, aseguró este jueves desde el Biobío el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Críticas parlamentarias

La situación que involucra a Vega fue duramente criticada por parlamentarios de oposición, quienes salieron a pedir la renuncia de la secretaria de Estado e incluso no descartaron impulsar una acusación constitucional en su contra.

“¡Esto es gravísimo! Si el presidente Gabriel Boric no le pide la renuncia a la ministra que se telefoneaba con Héctor Llaitul se transformaría en cómplice de terrorismo. Además, ¿alguien duda de que el Estado de Excepción “acotado” fue negociado entre el gobierno y los terroristas?”, planteó el diputado UDI, Juan Antonio Coloma.

Su compañero de partido, Henry Leal, en la misma línea sostuvo que “la ministra de Desarrollo Social debe renunciar hoy a su cargo, por su evidente complicidad con el principal terrorista de nuestro país, de lo contrario el Presidente Boric deberá aceptar la renuncia que todos los ministros firmaron al momento de asumir su cargo y si no lo hace quedará demostrado que el Presidente estaba enterado de las llamadas que hacía su ministra”.

Mientras que el jefe de bancada de los gremialistas en la Cámara Baja, Jorge Alessandri aseguró que “la ministra Jeannette Vega mantenía conversaciones con Héctor Llaitul mientras habían quemas en el sur, destrucción de empresas (...) una miembro de gabinete del Presidente Boric mantenía contacto con el líder y vocero de esa organización”.

“¿Es el único ministro que hablaba con Llaitul? Esa frase de que no perseguimos ideas, la coordinan con Llaitul? Cuántos otros ministros desde el celular fiscal mantenían conversaciones con este líder terrorista (...) los gobiernos, no importa del signo que sean, no pueden tener ningún contacto con organizaciones terroristas”, complementó.

Desde Renovación Nacional también salieron a cuestionar a Vega por el llamado telefónico. “La ministra de Desarrollo Social podría haber aportado a la justicia información relevante para apresar a Llaitul pero prefiere no aportar y ser cómplice del terrorismo Esta ministra es un peligro por sus nexos con el terrorismo. Esto amerita renuncia o acusación constitucional”, aseguró la diputada Camila Flores.

La senadora del partido, Paulina Núñez calificó la situación como algo “gravísimo. Ministra Vega debe explicar con claridad y urgencia la vinculación del Gobierno a través suyo con Llaitul, imputado por asociación ilícita terrorista y graves delitos de Ley de Seguridad del Estado. Si no puede hacerlo no tiene legitimidad alguna para ejercer su cargo”.

El jefe de bancada de los diputados de RN, Andrés Lóngton, al igual que sus dos compañeras en el Congreso, afirmó que “lo que hace la ministra Vega es el síntoma que ha tenido este gobierno de querer relacionarse directamente con grupos radicalizados que comenten delitos a diario (...) querer conversar por teléfono con él y después de hablar de presos políticos, (...) de retirar querellas LSE, y resistirse hasta último minuto de querellarse contra Llaitul denota que este gobierno le causa simpatía”.

En el Partido Republicano también hubo críticas y reproches al actuar de la ministra de Desarrollo Social. “En cualquier escenario, la Ministra queda al margen de la institucionalidad, y por lo mismo, debe ser removida inmediatamente. Creo que incluso renunciando debe asumir las responsabilidades políticas por haber comprometido gravemente la seguridad de la nación”, aseguró el diputado del partido, Cristián Araya.

Su compañero de bancada, Mauricio Ojeda, en tanto, emplazó directamente al Presidente Boric: “¿Será posible que la solicitud de renuncia sea inmediata? O valida que su gobierno se entienda con terroristas?.

El fundador y excandidato presidencial de los Republicanos, José Antonio Kast señaló que “la Ministra Jeanette Vega debe renunciar hoy. Su llamado al terrorista Héctor Llaitul el día que llamó a la resistencia armada es inaceptable e intolerable”.

Desde la Democracia Cristiana, en tanto se planteó avanzar hacia una comisión investigadora e, incluso, se llamará a Vega a dar explicaciones.

“Esto es grave, creo que amerita una comisión investigadora, porque no puede haber ni un vínculo ni una duda, respecto de personeros de gobierno en relación directa con el líder de la CAM”, dijo el diputado Eric Aedo.

Mientras que su compañera de bancada y presidenta de la Comisión Investigadora sobre Organizaciones Criminales, Joanna Pérez, indicó que “ante lo que hemos conocido por los medios de que personal del Ministerio de Desarrollo Social pudiera estar involucrado con el líder de la CAM, Héctor Llaitul, nos parece extremadamente grave y vamos a pedir el informe con reserva para que diputadas y diputados integrantes de la Comisión lo analicen y vamos a citar a la ministra de Desarrollo Social para que dé cuenta de estos hechos”.

“Creo que debemos abocarnos a trabajar con ahínco en los temas de seguridad en nuestro país y no podemos soslayar a ningún órgano público en esta situación”, cerró.