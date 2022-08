La Moneda en alerta: ministros se reúnen de emergencia por telefonazo de asesora de Jeanette Vega a Llaitul

Se encendieron las alarmas de inmediato en el gobierno. La publicación que daba cuenta de que personeros del Ministerio de Desarrollo Social se contactaron con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, no pasó desapercibida en La Moneda.

Según consignó Ex-Ante, un informe reservado de la PDI dio cuenta que el pasado 11 de mayo, una de las asesoras de la ministra de la cartera, Jeanette Vega, llamó al celular de Llaitul. Se trata, según la publicación, de Tania Santis, quien le manifestó -según interceptó la PDI- que la ministra Vega “me pidió contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”.

El contacto de la asesora de Vega lo hizo la misma mañana que se difundió una entrevista de Llaitul, donde convocó a “organizar la resistencia armada” frente al estado “intermedio” de emergencia que el Presidente Gabriel Boric analizaba decretar en la Macrozona Sur del país.

Días después, en tanto, la titular de la cartera sostuvo, en entrevista con Tolerancia Cero, que en el país existen presos políticos mapuches, lo que desató una ola de críticas y una nueva polémica que el gobierno tuvo que salir a contener. De hecho, ella misma tuvo que, horas después, rectificar sus dichos.

Hoy, en tanto, a las 12.18 se publicó la información en el medio Ex-Ante, mientras que 12 minutos antes el Mandatario se bajó del avión presidencial que lo trasladó desde Santiago al Aeródromo Desierto de Atacama, en Caldera, donde inició una nueva gira regional. Estando ahí, dicen en el oficialismo, el Mandatario se habría enterado de la noticia, la que corrió rápidamente por todo el gobierno y en los partidos del oficialismo.

Más tarde, cerca de las 13.00 y al cierre de esta edición, ministros del comité político se reunían de emergencia en La Moneda para analizar la situación y los alcances de la noticia. Los encuentros, agregan las mismas fuentes, han sido más de uno, en los que también se ha incluido a la ministra Vega, con el objetivo de ver “salidas” y bajadas a la potencial crisis.

En La Moneda la situación es considerada preocupante y la califican, en privado, de “grave”, debido a que se ve directamente implicada la secretaria de Estado, quien ya había enfrentado polémicas anteriores cuando señaló que en el país existían presos políticos mapuches. Asimismo, porque el episodio se conoce solo a 11 días del plebiscito.

Por lo mismo, en el oficialismo hay voces que también lamentan que el hecho se conociera justo un día después de que Llaitul fuera detenido en Cañete (quien fue hoy formalizado y la fiscalía pidió prisión preventiva), debido a que algunos consideraban, sobre todo en el Socialismo Democrático, que podría haber tenido un impacto positivo en el Apruebo, lo que podría verse perjudicado con lo de la asesora de Vega.

Hasta el cierre de esta edición, el único del gobierno que había hablado es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Desde la Región del Biobío -donde viajó con la ministra de Defensa, Maya Fernández, justamente a raíz de la detención de Llaitul- dijo que “no tengo en este momento antecedentes de los contactos que usted menciona. No tengo conocimiento ni de la policía ni de otras instituciones del Estado y, evidentemente, si eso fuera así estamos disponibles a aclararlo”.

Y agregó, ante la insistencia de la prensa, que “repito que la información que usted entrega no es una información que conozca en detalle y, por lo tanto, no voy a profundizar. Me parece que es un hecho que evidentemente el Ministerio del Interior debe tomar conocimiento y profundizar. Pero no tengo los elementos para responder a esa pregunta en este momento”.

¿Quién es Tania Santis?

Santis, según su Linkedin, es periodista de la Universidad Austral, magíster en política educativa. En el Ministerio de Desarrollo Social se desempeña como jefa de comunicaciones de la cartera y previamente trabajó como directora de extensión y comunicaciones de la Fundación Padre Alberto Hurtado, también fue consultora en Tironi y Asociados y asesora de prensa y comunicaciones -entre 1998 y 2000- en el Ministerio de Obras Públicas, entre otros cargos.

La profesional, además, según consignó La Tercera Domingo, le hizo coaching a la ministra del Interior, Izkia Siches, debido a su expertise en entrenamiento neurolingüístico.

Entre explicaciones y solicitudes de renuncia

Una vez conocido el hecho, en la oposición delinearon la estrategia de instalar la idea de supuestos vínculos entre el gobierno y el terrorismo que acusan que existe en la zona. “Es el síntoma que ha tenido este gobierno, de querer relacionarse directamente con grupos radicalizados (…) A este gobierno le causan simpatía los grupos radicalizados”, acusó el jefe de bancada de RN, Andrés Longton. La idea también era que si el gobierno había logrado capitalizar apoyos políticos con la detención de Llaitul, lo perdiera con esta polémica.

En ese sentido es que el diseño que han intentado delinear, hasta ahora, es mantener el tema en agenda. De esta manera, se espera citar a la ministra al Congreso Nacional en Valparaíso, mientras que la UDI apuesta por pedir una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar la detención de Llaitul e incluir lo de la llamada. “¿Es el único ministro que hablaba con Llaitul? ¿Esa frase de que no persiguen ideas la coordinan con Llaitul?”, cuestionó el jefe de bancada UDI, Jorge Alessandri.

En RN, en tanto, se encontraban redactando oficios para enviar al ministerio, mientras que algunas voces pensaban pedirle a Boric que suspendiera su gira por el norte.

Hasta el cierre de esta edición, en la derecha seguían analizando los pasos a seguir. Mientras en Chile Vamos algunos se contenían en pedir la renuncia, el Partido Republicano avanzó hacia ese paso y el excandidato presidencial José Antonio Kast escribió en Twitter: “Debe renunciar hoy. Su llamado al terrorista Héctor Llaitul el día que llamó a la resistencia armada es inaceptable e intolerable”. Al rato después, eso sí, se plegaron otras voces. Una de ellas fue la senadora por La Araucanía Carmen Gloria Aravena (ind. RN), quien afirmó que “una ministra encargada, entre otras cosas, de la Conadi, no puede tener nexos con alguien que está acusado por Ley de Seguridad del Estado. A veces es mejor dar un paso al costado”. En la misma línea se manifestó su par Paulina Núñez (RN).