Juan Sutil sobre el expresidente Sebastián Piñera: “Tenía la ambición de que Chile llegara al desarrollo”

Juan Sutil, quien fue presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) durante el segundo periodo presidencial del expresidente Sebastián Piñera, en medio de una entrevista en radio Pauta, reflexionó acerca del legado económico que dejó el exmandatario, precisamente tras colaborar en medio del estallido social y la pandemia por el Covid-19.

“Tenía convicciones muy profundas de a dónde tenía que llegar el país”, indicó el empresario, quien resaltó que Sebastián Piñera “tenía la ambición de que Chile llegara al desarrollo”.

“El Presidente estaba muy encima”, sostuvo Sutil al recordar los momentos difíciles en materia económica en que les tocó trabajar juntos. “Hay dos cosas fundamentales en la pandemia: a Chile no le faltó jamás una cama, ni un ventilador y ni un elemento médico”, indicó en referencia a las gestiones que hizo Sebastián Piñera en la pandemia, también en coordinación con el mundo privado.

Durante ese último periodo se formó una mesa gremial que estaba presidida por Sebastián Piñera, y donde participaron todos los gremios empresariales. Ambos colaboraron de tal forma, que en su momento Juan Sutil obtuvo el apodo de “ministro en cubierta”, y el exmandatario se dirigía a él con su frase “the right man at the right moment”.

En un periodo donde todo se hacía contra el tiempo, Juan Sutil destacó la preocupación técnica y económica del exmandatario durante el periodo de pandemia. “Lo notable es que el Presidente estaba en la jugada”, señaló el empresario, recordando cuando lograron en dos días bajar el flujo de personas en las calles, pasando de 2,3 millones a 900 mil, al inicio del Covid-19.

Sutil también valoró la ambición política de Piñera, lo cual, afirmó, le llevó a ser exitoso en su gestión. “Y lo fue en el terremoto del 2010, reconstruyó el país. Lo fue hábilmente en la reconstrucción de la sociedad, políticamente hablando, después del 18 de octubre (de 2019) y fue por el camino correcto, y lo fue en la pandemia, sin duda, con una capacidad de gestión enorme”, recordó.

Sutil dijo que le consta que Sebastián Piñera era un hombre que buscaba acuerdos, y que lograba entablar diálogos. De hecho, ante la catástrofe provocada por los incendios que han afectado al país, aseguró que el exmandatario estaba preocupado por el sufrimiento de los afectados en Valparaíso, y que por eso mismo se puso a disposición para colaborar con el gobierno.

Por ello, Sutil señaló que el actual gobierno, que fue oposición al mandato de Sebastián Piñera, debería reconocer los avances logrados durante los dos periodos en los que estuvo el expresidente, especialmente los relacionados al ámbito económico. Lo anterior, criticó el empresario, luego de que “le hicieron la vida imposible” durante los dos periodos del expresidente Piñera.