Luis Larraín ve poco probable que alcance un acuerdo en la reforma de pensiones

Pese a que el gobierno se abrió a que el 6% de cotización adicional planteado en el proyecto de reforma de pensiones no se destine por completo al seguro social y que un 2% vaya a las cuentas de capitalización individual, el presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, sostuvo que es poco probable que se alcance un acuerdo.

“La reforma de pensiones es un tema largamente discutido, hay varios proyectos y no se ha llegado a acuerdo, creo que el proyecto que presentó el gobierno es el más deficiente técnicamente presentado en todo este periodo, no vamos a llegar a acuerdo, pero sí ocurre que hay cuestiones del sistema de pensiones que es bastante urgente reformar”, señaló en el programa “Semana Económica” de Icare.

Larraín enfatizó, que en es urgente elevar la tasa de cotización y que la totalidad vaya a capitalización individual, sobre todo para la clase media, ya que una parte importante de la reforma de pensiones para las personas de menores recursos ya se hizo con la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Por ello sostuvo que el sistema de pensiones actual ya es un sistema mixto citando que este año se destinará un 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) al pilar solidario, recursos que provienen del Estado.

Planteó que lo que se debe hacer es mejorar ese pilar solidario mediante impuestos generales de la nación, y, en paralelo, elevar la cotización en 6% y que se destine en su totalidad a capitalización individual.

“Hay que negociar algunas cosas como cuánto se va a incrementar la PGU, qué va pasar con los hombres y las mujeres, la gente que es inválida, eso da para una discusión, pero no la cotización adicional, no es necesario”, indicó.

La propuesta de Libertad y Desarrollo es que se aumente en 30% la PGU para las mujeres y los inválidos y que se cree un comité de expertos que fije tasa de reemplazo, por ejemplo, en un nivel de 62% tal como lo sugiere la OCDE.

Bomba de tiempo

Por su parte el exsuperintendente de Pensiones y expresidente de BancoEstado, Guillermo Larraín, discrepó respecto de que el proyecto sea técnicamente deficiente. Como ejemplo, señaló que, si bien, las cuentas nocionales no juegan ningún rol en el sistema chileno y, por lo tanto, no deberían estar incluidas en el proyecto, eso no significa que sea una propuesta técnicamente inadecuada.

El profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, enfatizó que es urgente solucionar el problema de las pensiones de las personas que se jubilarán en los próximos 20 años y que para eso se requiere que parte de la cotización vaya a seguro social.

“El sistema previsional tiene que ser un sistema mixto, la PGU es un gran aporte, pero le sirve sólo a los primeros 5 deciles”, afirmó.

En este sentido sostuvo que “cuando uno mira los datos, acá tenemos una bomba de tiempo previsional en los próximos 20 años, donde va a haber una cantidad muy masiva de gente que se va a estar retirando no sólo mujeres, muchos hombres, casi todos hombres... y les va a salir una pensión pésima”.

Esto último producto de factores como el aumento en la expectativa de vida y las lagunas previsionales.

Asimismo, indicó que agregar un 10% de cotización adicional a las cuentas individuales, para las personas que se van a jubilar en los próximos 10 años tiene un impacto mínimo.

Entonces indicó que si se toma la vía de subir la cotización en 6% para traspasarlo a las cuentas individuales “le vamos a solucionar, en parte el problema a los que empiecen a cotizar ahora, y se jubilen en 40 años más, pero el problema es qué hacemos en los próximos 20 años”.

Ambos economistas, sin embargo, coincidieron en que el proyecto es demasiado amplio lo cual dificulta alcanzar acuerdos.

Tras el encuentro sostenido la semana pasada con la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria para tratar la reforma de pensiones, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reconoció tener un “moderado optimismo” acerca de un acuerdo que le de viabilidad a la clave iniciativa del gobierno de Gabriel Boric.