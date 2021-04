Ni un 5%. El economista más pesimista del mercado explica por qué no se sube a la ola de alzas en las proyecciones

El Banco Central fijó su proyección de crecimiento de la actividad entre 6% y 7% para 2021, y hoy la Encuesta de Expectativas Económicas la subió a 6%, su quinta alza consecutiva. Nada de eso inmuta a Sergio Godoy. El economista jefe de STF Capital va contra la corriente. Su previsión no llega ni al 5% ubicándose en la parte baja del último sondeo que realiza Bloomberg con un 4,9%.

A Godoy no le preocupa ser una de las estimaciones más bajistas. Eso queda de manifiesto en su argumentación y deja en claro que la trayectoria de la actividad no será de una recuperación acelerada como lo ve el resto del mercado.

Godoy conoce de pronósticos y el funcionamiento del Banco Central por dentro. Comenzó su carrera en el BC como analista económico, tuvo un paso como economista jefe en la Cámara Nacional de Comercio para más tarde, en 2005, volver al instituto emisor como economista senior. Luego su carrera siguió ligado a instituciones financieras privadas: Larraín Vial, EuroAmerica, Zurich y Tanner. Entre 2010 y 2013 viajó a Atlanta para ocupar el cargo de vicepresidente de estrategia de renta fija ING U.S. Investment Management. Su trabajo ha estado ligado al análisis macro financiero.

Así, en su planteamiento, el economista UC con un máster y doctorado en la Universidad de Columbia, menciona que esta menor proyección refleja esencialmente dos fundamentos claves respecto de la economía que para él cambiaron después del estallido social y la pandemia en curso.

El primer fundamento, se debe a que el nivel de incertidumbre político aumentó. “Esto se refleja especialmente en la elección presidencial de noviembre, donde vamos a tener por primera vez desde la vuelta de la democracia una elección auténticamente latinoamericana, en el sentido que hay poca predictibilidad y candidatos con posiciones populistas que tienen una seria posibilidad de pasar a la segunda vuelta”, afirma.

El segundo fundamento, se relaciona con que la salida de la pandemia no la ven como un “cuento en el cual viene un hada con una varita mágica y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia. Vemos una salida que puede ser complicada y no descartamos que sea necesario mantener restricciones y que algunas actividades, especialmente las relacionadas con los servicios, no puedan volver a trabajar a capacidad total este año”.

Así, en su análisis se desprende que la velocidad de salida de la crisis no tendrá una trayectoria ascendente, sino que bastante zigzagueante.

“Esperamos un repunte en el segundo semestre. Nuestras estimaciones apuntan a una economía creciendo al 6%, lo que es claramente más bajo de los que esperan ambos organismos. Pero la principal diferencia con las proyecciones más optimistas del BC o FMI es la velocidad del repunte En nuestra opinión, esta menor velocidad refleja, en el tercer trimestre, una salida lenta de la pandemia, y en el cuarto trimestre la incertidumbre estará relacionada con las elecciones presidenciales”.

13 Septiembre 2019 Fachada Banco Central Foto : Andres Perez

¿Qué impulsará el PIB en 2021?

El economista señala que el consumo “definitivamente sí”, porque lo ve creciendo levemente sobre el 10%, “suponiendo que se pueden levantar la gran mayoría de las restricciones sanitarias sin reversiones hacia cuarentenas a medias o severas”.

En su escenario base, la inversión tendrá un menor dinamismo al que espera el BC: “No la vemos creciendo a dos dígitos, sino que aumentando levemente sobre 7%. En este caso, no solo pesan los factores relacionados con las medidas de restricciones sanitarias, sino también la incertidumbre política creada por las dos elecciones que se espera que ocurran este año”.

25/02/2021 COMERCIOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA CIERRAN SUS PUERTAS EN CALLE ESTADO FOTO: DANIEL ARAYA MARTIN

Imacec positivo en marzo

La Encuesta de Expectativas Económicas si bien subió su previsión a 6%, está en el piso del rango entregado por el Banco Central en el último Informe de Política Monetaria de entre 6% y 7%. Además, las proyecciones de ese sondeo fluctúan entre 4,9% y 6,9%.

Para el corto plazo, el mercado espera que el Imacec de marzo suba 1,6%. De concretarse esta estimación, y pese a esta alza, el primer trimestre anotará una caída de 1,1%.

La encuesta muestra que más allá del efecto de las cuarentenas, en el segundo trimestre habrá un fuerte rebote: espera que suba 10,8%.

Para la inversión y el consumo, el mercado se muestra mucho más cauto que el BC proyectando 7,5% y 7% respectivamente, por debajo del 9,2% y 11,5% que augura el ente rector.