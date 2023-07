Albemarle multiplica sus pagos a Corfo por el litio del Salar de Atacama

El año pasado, el balance estuvo por lejos a favor de SQM. Según Corfo, la empresa chilena pagó en total US$ 3.069 millones al organismo estatal por el arrendamiento de sus pertenencias en el salar de Atacama, desde donde extrae litio y tiene un contrato hasta 2030. Albemarle, según informó Corfo, pagó US$ 777 millones en ese mismo año. Así, el monto que pagó Albemarle fue el 25% de lo que reportó SQM a la agencia estatal. Pero la producción era, proporcionalmente, aún más distinta: SQM declaró ventas por 158 mil toneladas de carbonato de litio el año pasado, mientras Albemarle llegó a 53 mil toneladas. Un 33%. Esa desproporción entre venta y pago de regalías fue explicado en su momento por Albemarle y Corfo con la misma argumentación: el canon de arrendamiento está fijado en base a los precios de venta y no a la producción. “La proporcionalidad de las rentas pagadas a Corfo van en función de la venta de productos y no de la producción, por lo tanto, es relevante indicar que esa proporcionalidad es un factor que depende, exclusivamente, de los precios promedios en que las empresas venden sus productos a sus clientes finales”, explica Corfo a Pulso.

Pero la ecuación se invirtió este año, a favor de la estadounidense, según las cifras que oficialmente entró Corfo. Albemarle sigue produciendo el equivalente a un tercio de lo que vende SQM, que tiene más hectáreas en explotación que su competidora en el mayor yacimiento de litio de salmueras del mundo. La estadounidense vendió 12.800 toneladas entre enero y marzo de 2023, versus las 37.400 de SQM. Un 34%. Pero ahora pagó a Corfo más de la mitad de lo que pagó SQM: US$ 376 millones de Albemarle, contra los US$ 670 millones de SQM (ver infografía). En total, un 56%. Con una aritmética simple, mientras Albemarle retribuyó a Corfo casi US$ 30 mil por cada tonelada vendida, SQM entregó al Fisco US$ 18 mil. Según la renegociación de contratos de 2018, ambas empresas pagan una escala de aportes que se empina a una tasa marginal que supera el 40% cuando el precio de la tonelada supera los US$ 10 mil.

¿Qué cambió de un año a otro? Los precios a los que vende Albemarle mejoraron.

Lo explica así Corfo, consultada por esta diferencia, a Pulso. “Durante el primer trimestre del 2023, el pago de comisiones de Albemarle aumentó 6 veces respecto del mismo período del año 2022. Dicho aumento se explica principalmente por un aumento significativo en sus precios promedios de venta en el período, a diferencia de sus precios promedios en el período anterior”.

Lo mismo respondió la estadounidense: “Albemarle ha desarrollado alianzas estratégicas de largo plazo con las principales empresas de la cadena de suministro de vehículos eléctricos. Nos hemos movido de manera exitosa desde precios fijos a la fijación de precios basados en índices, por lo que, tal como anunciamos el año pasado, nuestros precios aumentaron de manera importante, generando mayores ingresos al país”.

Así, lo que el año pasado era un problema, ahora es un atributo: para Albemarle comenzaron a vencer contratos a valores estáticos y ha ido renovándolos a precios variables. Lo admitía la compañía en diciembre pasado: “Nuestros precios están aumentando sustancialmente, pero con un retraso en comparación con el mercado spot”, declaró entonces Ignacio Mehech, VP de asuntos corporativos y country manager de Albemarle.

“Este precio depende de la forma en que cada empresa comercializa sus productos: Gran parte de los volúmenes de SQM son ventas spot mientras que los de Albemarle son por contratos”, explica Corfo. Pero aquello también está cambiando. Y SQM está llevando a contratos de largo plazo, pero a precios de mercado, su producción. Los fabricantes de baterías y autos eléctricos quieren asegurar un suministro esencial para el futuro. Y SQM y Albemarle están en plena carrera.

La dinámica de precios

En 2021, los precios de venta promedio de SQM fueron de US$ 14 mil la tonelada métrica. En todo 2022 saltaron US$ 52 mil, con un peak de US$ 59 mil en el último cuarto. Ya en el primer trimestre de 2023 ha descendido, pero siguen siendo atractivos: US$ 51 mil. Parte de aquello explica el buen primer trimestre de Albemarle, que tiene un 90% de sus precios a contratos a precios variables, pero que son marcados por el trimestre inmediatamente anterior: así, el salto de ingresos y pagos a Corfo del primer trimestre de 2023 se explica por el espectacular último cuarto, cuando, como referencia, los precios spot se empinaron a US$ 88 mil.

Hasta el primer semestre del año pasado, SQM informaba que el 70% de sus volúmenes de venta tenían precios variables, el 15% estaba en renegociación y otro 15% estaba contratado a precio fijo. La firma dejó de informar aquello en sus siguientes reportes. Es información comercialmente sensible. Pero ha estado activa en la búsqueda de contratos de largo plazo. Este año selló un pacto con la estadounidense Ford, por un volumen no informado. El segundo, anunciado esta semana, con LG, para suministrar 100 mil toneladas de carbonato e hidróxido de litio entre 2023 y 2029. Según sus reportes, en 2022 tuvo un cliente que representó el 19% de sus ventas de litio. SQM no identificó a ese proveedor, pero Pulso confirmó que se trataría de la china ByD, el fabricante de autos que este año acordó con Corfo instalar una planta en Antofagasta, usando parte de la cuota de producción de SQM que puede destinar el Fisco a terceros.

Albemarle también tiene pactos de largo plazo, principalmente con fabricantes de autos como Ford, Mercedes Benz y Tesla. La gracia está en que los nuevos contratos se fijan a precios variables, según cómo evolucione el creciente valor del litio.