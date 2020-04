Apumanque reabre en los próximos días

El centro comercial Apumanque, en Las Condes, realizará un plan piloto para abrir sus puertas en los próximos días y con fuertes medidas sanitarias.

Esa es la información que se maneja en el municipio, donde ha habido debate respecto a la conveniencia de llevar adelante este plan.

En concreto, el plan piloto contempla realizar una apertura sin acceso a clientes un día de este fin de semana y, en la jornada siguiente, permitir el acceso a público. Dependiendo de la respuesta de los clientes -y si no se forman aglomeraciones y no se registran problemas- la medida se mantendrá.

El concejal de Las Condes, Felipe de Pujadas, ve con preocupación este plan, pues sostiene que un riesgo es que llegue mucha gente al centro comercial, ya que todos los demás malls están cerrados.

“Nosotros no tenemos cómo controlar, ni la municipalidad ni el comercio formal, qué personas tienen cuarentena y qué personas no, porque no tenemos la base de datos del Minsal”, explicó el concejal.

En la tarde del jueves, además, se reunieron representantes del comercio y de gobierno para abordar el protocolo para la reapertura de esta actividad. En la reunión se coincidió en dos elementos fundamentales para orientar los pasos a seguir. En la instancia se definió que se debe considerar las particularidades de cada establecimiento y realidad territorial, y realizar las aperturas con gradualidad.