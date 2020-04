Alcalde Lavín informa que la próxima semana reabrirá un mall de Las Condes como “experiencia piloto”

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, informó hoy que la próxima semana reabrirá un mall de la comuna como una “experiencia piloto controlada”.

“La decisión es que por el momento en Las Condes los malls no abren. Estamos en conversaciones con ellos, es un tema complejo. Los malls son como una ciudad, tienen muchas entradas, mucha diversidad de tiendas. No queremos que nos pase lo de Quilpué, que se abrió y después se tuvo que cerrar. Lo que vamos a hacer como comuna es una experiencia piloto controlada con un mall la próxima semana, para ver cómo funciona, qué hay que hacer y hacerlo todo de común acuerdo, no solo con ellos, sino que también con las normas sanitarias y con la gente”, dijo el edil. Sin embargo, no detalló cuál sería el centro comercial que reabriría.

Esta sería la segunda reapertura de un centro comercial, luego de que el gobierno decretara el cierre de todos los malls de Chile el 18 de marzo, como medida para controlar la propagación del coronavirus.

El fin de semana, el primer mall en reabrir fue el Mall Plaza del Sol de Quilpué, el que registró una buena afluencia de público. Sin embargo, tras tres días de apertura se decretó su cierre.

"La gerencia ha tomado esta decisión, considerando que al parecer la opinión mayoritaria de las personas de la ciudad y sin duda la del propio alcalde de la comuna, es que la reapertura del mall involucra un riesgo importante de aumentar los contagios de Covid-19 el que se podría evitar cerrándolo nuevamente”, señaló ese centro comercial en un comunicado.