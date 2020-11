Briones pone paños fríos a polémica por los RUT: “No se busca individualizar a alguien (...) Lo que nos interesa es generar estadísticas”

Suman y siguen las reacciones por el oficio enviado por el Ministerio de Hacienda donde le solicita a la Superintendencia de Pensiones que envíe los RUT de las personas que retiraron el 10%. Ante esto, el ministro Ignacio Briones a salió poner paños fríos sobre la situación argumentando que no existe una segunda intención detrás de este documento sino que se trata de un proceso “con fines estadísticos”.

Desde la sede del Ministerio, el titular de Hacienda insistió en aclarar que esta solicitud no busca “acceder ni menos difundir información privada de las personas. Sería grave que así fuera”. remarcó Briones quien a su vez aseguró entender que “esto haya generado preocupación, y empatizo con esta preocupación, porque todos buscamos resguardar nuestra privacidad”.

“Pero quiero dar plena certeza que esa privacidad no está puesta en riesgo acá”, prosiguió diciendo.

El ministro explicó que con esto lo que se busca hacer es mejorar la base de datos que tiene el Estado, porque según argumentó, esta pandemia lo que sí hizo es que puso de manifiesto las falencias del sistema que no permitieron que la ayuda gubernamental llegara a tiempo.

“Requerimos mejores datos. Para poder llegar a las personas que más lo necesitan se requiere de datos para mejores diagnósticos y a partir de ahí para mejores políticas que lleguen a a las personas”, justificó el ministro, quien en todo caso aclaró que independientemente de todo lo anterior, esta acción está respaldada por el artículo 30 de la ley 20.403, el que faculta “al Ministerio para acceder a la base de datos de afiliados del seguro de cesantía, con lo cual, por ejemplo, pudimos estimar en este ministerio el costo fiscal de la Ley de Protección al Empleo” señaló.

“Aquí no se busca individualizar a alguien, o conocer si una persona en particular ha hecho uso de su derecho al retiro, lo que nos interesa es generar estadísticas”, subrayó el ministro quien sí reconoció que “se pudo haber explicado mejor, de forma tal de no generar esta justificada inquietud y dudas entre las personas”.

A modo de ejemplo, el titular de Hacienda explicó que el fin de estos microdatos, es, por ejemplo, cruzar la nómina de trabajadores formales para poder entender qué proporción de trabajadores desempleados o suspendidos pudieron acceder a su retiro de fondos, o bien también cruzarlo con el del sistema de pensiones solidarias para estimar el costo fiscal que el primer retiro tuvo, “toda vez que el Pilar Solidario de nuestro sistema previsional que es de cargo de los recursos fiscales, deberá aumentar el financiamiento para compensar la caída producto de ese retiro” dijo.

El tratamiento de la información

El ministro procedió a explicar cómo es el tratamiento de esta información considerada “sensible”. Así, como primer punto, aclaró que esto se hace bajo estrictos protocolos de seguridad “resguardando en todo momento la privacidad de las personas”, dijo.

Detalló que el envío de los datos entre instituciones se hace a través de una casilla segura SFTP (Protocolo de transferencia segura de archivos), el almacenamiento de estos datos, en tanto, se hace en un servidor institucional con estrictas medidas de seguridad y acceso restringido a funcionarios definidos que cuenten con códigos de acceso particular.

Además, dijo que el Ministerio de Hacienda ha adoptado un plazo máximo de almacenamiento de 15 días hábiles de esta información, por lo tanto, se elimina a partir del día 16.