Diputados anticipan que hoy no están los votos para aprobar un nuevo retiro desde las AFP

El miércoles pasado el diputado Enrique Lee, de Avancemos Chile, dijo que presentó una reforma constitucional que busca disponer de hasta el 15% de los fondos de pensiones de las cuentas de capitalización individual que administran las AFP.

Ante esto, los retiros de fondos han vuelto a salir al debate, pese a que recién dentro de un par de meses se podría votar un eventual proyecto de “séptimo retiro”, dado que el 7 de junio de 2023 la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el denominado “sexto retiro”, y con ello se cerró la puerta a tramitar la materia por un año. Ese plazo justamente vence en los meses previos a las elecciones municipales, lo que genera inquietud en algunos sectores.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó este domingo en T13 que desde el cambio de gobierno ha habido tres propuestas de retiros de fondos de pensiones y que todas ellas han sido rechazadas por mayoría absoluta, pero “hay siempre la tentación de distintos parlamentarios de volver sobre el tema, pensando en que eso es algo más popular”, puntualizó.

Al respecto, agregó: “Yo lo que veo es que los mismos parlamentarios, y también la misma ciudadanía, se da cuenta que los retiros que hubo durante el gobierno anterior tuvieron un efecto muy contraproducente”. Y recordó que “en esa época estaba en el Banco Central y advertía sobre los riesgos. Todos esos riesgos se materializaron, y más rápido quizás de lo que se podría haber pensado”.

En ese sentido, varios diputados del oficialismo y la oposición anticipan que, al menos por ahora, no están los votos para un nuevo retiro de AFP.

El diputado PS, Jaime Naranjo ve “muy difícil que exista un escenario favorable para aprobar nuevos retiros de los fondos de las AFP, particularmente partiendo de la base de las consecuencias que trajeron esos retiros en la inflación del país, pero en un escenario donde hubo que hacerlo (dado que) no había otra alternativa, ya que el gobierno del expresidente Piñera no tomaba ninguna decisión en materia de ayuda social para personas que se estaban viendo afectadas por la pandemia”.

A su juicio “el escenario ahora es distinto, la situación es diferente, pero sí quiero advertirle, es decir, si la derecha se sigue oponiendo sistemáticamente a aprobar la ley de pensiones, que va a significar mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, no le quepa la menor duda que probablemente, como una manera de responder a esa negativa de la derecha a legislar sobre pensiones, es que más de algunos diputados se entusiasmen, en que en esas condiciones, ya que la derecha no quiere mejorar las pensiones, pues bien, vamos por nuevos retiros como respuesta a esa actitud condenable que ha tenido la derecha para no legislar sobre pensiones”.

Por su parte, el diputado Jaime Sáez (RD) asegura que “lo que se debe plantear como solución hoy día, es una tramitación expedita de la reforma previsional en el Senado, que podamos entregar garantías de pensiones de calidad a los actuales pensionados y también a quienes se van a pensionar en los años siguientes. En ese sentido, en lugar de desproteger los ahorros previsionales, lo que tenemos que hacer es fortalecerlos. Por lo tanto, me parece que (un retiro de AFP) es una idea que no corresponde, que no es plausible dadas las circunstancias en que nos encontramos”.

En tanto, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) cree que “no existen votos para un séptimo retiro, y para ser responsables con la inflación lo más viable es el autopréstamo con un monto más realista y ajustado a la realidad actual del país. Es necesario que el gobierno se abra a aumentar el monto del autopréstamo en la reforma previsional y despeje rápido los cantos de sirena sobre nuevos retiros”.

A su vez, el diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD) sostiene que “no cabe duda que cualquier proyecto destinado al retiro de fondos previsionales puede ser muy atractivo y muy popular, pero yo creo que hoy día, y en buen chileno, es puro humo, por cuanto no existen los votos ni la voluntad política para hacerlo. Muy por el contrario, creo que lo correcto hoy día es impedir cualquier tipo de retiro previsional, por cuanto ha costado bastante bajar los niveles de inflación que teníamos hasta hace dos años. Yo creo que la gente entiende muy bien hoy día que ese no es el camino que tenemos que transitar”.

En la misma línea, el diputado Boris Barrera (PC) proyecta que “no están los votos en la Cámara para aprobar un nuevo retiro, más cuando recién estamos como país tratando de recuperarnos de lo que fue la pandemia, y también de la inflación que hubo producto de lo mismo, y de la guerra de la OTAN en contra de Rusia; o sea, todos los factores externos que hicieron que el costo de la vida de las personas subiera, y producto de la inflación, el desempleo... Y creo que estamos en un momento de crecimiento, mínimo, pero de crecimiento, pese a los vaticinios de que íbamos a tener crecimiento negativo, por lo tanto, mirando todo eso, creo que no van a estar los votos (...) Creo que aquí hay que esperar un poco la reactivación de la economía, que está dando buenas señales, y esperamos que todo eso se complemente con el avance de proyectos importantes (...) como por ejemplo la reforma a las pensiones”.

Consultado el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) respecto de si cree que podrían estar los votos para aprobar un séptimo retiro, o si bajo el actual escenario no lo cree necesario, responde: “No me corresponde a mí pronunciarme al respecto, lo que sí tengo claro es que no existe una correlación ni acompañamiento entre las políticas públicas del gobierno y la votación en el Congreso. Enhorabuena que así sea, somos poderes del Estado totalmente distintos”.

Y respecto de si tiene conocimiento de adicionales proyectos de retiros que puedan presentarse próximamente, dice desconocer “si hay intención de presentar nuevas propuestas al respecto, pero es un tema que se está levantando y va tomando fuerza. Es importante contar con todos los antecedentes para su discusión”.

El diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal) afirma que “los últimos retiros se han rechazado en la Cámara y me parece que ya no hay piso para este tipo de iniciativas. Junto con eso, la ciudadanía ya vio el efecto negativo que tuvieron los retiros en el día a día, sobre todo en el aumento de la inflación. Lamentablemente y a pesar de aquello hay colegas que insisten en presentar este tipo de ideas, más bien como una promoción personal o para figurar en la prensa”.

En la derecha, el diputado RN Frank Sauerbaum estima que “hoy en la Cámara hay conciencia del daño que se le hizo a la economía, a los fondos previsionales, y también a los más pobres con los retiros millonarios que llegaron a casi US$50.000 millones. En una situación compleja, difícil, de pandemia, se podrían justificar, pero hoy día, que estamos luchando contra la inflación, que estamos poniendo el énfasis en la recuperación económica, el retiro nuevamente podría generar una reacción más negativa todavía, sobre todo en los que más necesitan, por lo tanto, yo creo que hay conciencia de esa situación y no hay votos para un nuevo retiro”.

Además, Sauerbaum señala que “evidentemente el gobierno va a estar en contra de esta moción, y le va a pedir a sus parlamentarios que no lo hagan, por lo tanto, aunque toda la centroderecha votara a favor, no se alcanza a llegar a los 70 votos, y se requieren 79. Por lo tanto, creemos que no hay votos para esta iniciativa. Ahora, yo sí creo que pasados los días van a presentarse nuevas iniciativas, porque ya llegamos al periodo de elecciones, y buscar popularidad fácil va a ser una tentación”.

El diputado RN también considera que “el gobierno debería tener conciencia de que tenemos un país creciendo al 0,2% anual, tenemos más de 1 millón de cesantes, y por lo tanto, tiene que tener políticas sociales enfocadas en los más pobres, con mucha más firmeza y más claridad. Esa es una cosa distinta a promover los retiros”.

Finalmente, el diputado Miguel Mellado (RN) asegura que “el tema de los retiros se dio en una situación especial del país, donde empresas y trabajadores estaban encerrados es sus casas por el Covid-19. Es muy difícil que se dé nuevamente un escenario en que se necesite tanta ayuda a la gente para salvar sus negocios y sus vidas. Hoy no están los votos para otros retiros”.