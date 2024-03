Marcel cambia propuesta de alza de impuestos a las personas: ahora comenzará en $4,5 millones, pero no logra apoyo de la oposición

La mesa de trabajo entre Hacienda y los representantes de los partidos políticos para abordar el proyecto de impuesto a la renta finalizó su trabajo. Ahora, el gobierno deberá presentar cuáles serán los ejes centrales que tendrá su propuesta tributaria.

Por lo pronto ya hay una medida que genera debate y escaso apoyo en la oposición. El gobierno decidió echar pie atrás con su idea original de que el alza de impuesto a las personas comenzaría desde los $3,2 millones. Esa propuesta generó reparos de la DC y el PC y, por lo mismo, el ministro Mario Marcel, firmó un protocolo de acuerdo con el presidente de la DC, Alberto Undurraga, la jefa del comité senadora Yasna Provoste y el jefe de bancada y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, donde se acordó que el incremento del impuesto a las personas comenzara desde los $4,5 millones.

“En virtud de este Protocolo se ha acordado aplicar los incrementos en las tasas marginales del impuesto a la renta solamente a partir del tramo que se inicia con rentas mensuales del orden de los 4 millones y medio de pesos. Es decir, el Ejecutivo va a retirar su propuesta de tener una modificación en el tramo inmediatamente inferior, que era el que se iniciaba con alrededor de 3 millones y medio de pesos”, sostuvo el ministro Marcel.

De acuerdo al documento firmado, la menor recaudación que implica esta modificación será compensada con impuestos sobre rentas del capital, “en el marco de la implementación de un sistema dual como régimen general de impuesto a la renta, con las excepciones necesarias para no afectar a las pensiones de las chilenas y chilenos” precisa el contenido del Protocolo.

Con la idea original del alza de impuesto a las personas que reciben ingresos desde los $3,2 millones, se proyectaba una recaudación de 0,3% del PIB.

Desde la DC, en tanto, manifestaron que al proyecto que se enviará prontamente al Congreso para modificar el Impuesto a la Renta se introducirán beneficios para la clase media tales como la inclusión de gastos en arriendo y cuidados como descuentos a la base imponible del impuesto global complementario, las reformas al régimen pyme que otorgan mejores condiciones para su desarrollo, la creación de un fondo de créditos tributarios para proyectos de inversión; y la rebaja del impuesto de primera categoría de 27% a 25%.

En el proyecto original que se rechazó en la Cámara de Diputados consideraba que el alza comenzaría desde los $4 millones y se creaba, además, un tramo adicional con una tasa de 40% a 43%.

El ministro afirmó también que se mantiene el foco de este proyecto en que el alza de impuestos estará focalizada en las personas de más altos ingreso, junto con tener incentivos para los sectores medios, un nuevo régimen tributario para la pyme y se fortalecerá los incentivos a la inversión. Marcel dijo que “el proyecto ingresará la próxima semana” y que, por lo mismo, en los próximos días sostendrá nuevas conversaciones con diferentes partidos políticos: “Veremos en qué se traducen en lo formal, pero estamos recogiendo los planteamientos de la mesa técnica que termina su trabajo hoy”, dijo.

Esta modificación no encontró eco en los partidos de la oposición, quienes nuevamente afirmaron que no apoyarán ninguna alza de impuestos.

Guillermo Ramírez, diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, dijo que “este gobierno no tiene instinto de supervivencia: cada vez que proponen algo en materia tributaria, dañan más la economía y eso les va a pasar la cuenta”. Por ello afirmó que no apoyaran “un alza en los tributos”. Asimismo, añadió que “si nosotros llegamos al gobierno, vamos a bajar impuestos para volver a crear empleos y con mejores salarios. Eso es lo que los chilenos esperan”.

Desde RN, Miguel Mellado, argumentó que “le hemos dicho en todos los tonos al gobierno que no estamos de acuerdo con los aumentos dispuestos en estos momentos. ¿Por qué razón le vas a cargar la mano a aquellos profesionales exitosos en Chile? Le estás diciendo, mire señor, usted sea un profesional mediocre, no se capacite, no saque un doctorado, no saque un magister, no sea más en su empresa, porque le vamos a cobrar más por lo mismo que en estos momentos gana. Miren, es como subirle más gente al bote y le va a salir más pesado el remar en el día a día”.

Mientras que la diputada integrante de la bancada RN, Sofía Cid, agregó que “el gobierno debe ser realista y dejar de empujar a como dé lugar un alza de impuestos a las personas, profesionales de clase media, que se han esforzado estudiando para ganar un buen sueldo, y ahora resulta que deben pagar más impuestos porque el Gobierno no ha sido capaz de generar crecimiento económico. Lo volvemos a decir, no estamos disponibles para subir los impuestos”.

El diputado del partido Republicano, Agustín Romero, también se opone: “No estoy de acuerdo con subirle los impuestos a las personas. En un país donde el 4% de la población aporta el 82,5% de los impuestos, aumentarle la carga a las personas, sea desde los $4.500.000 o $3.200.000 millones, es injusto”. Mencionó que “la clave no reside en aumentar impuestos, sino en fomentar la inversión y el empleo, pilares fundamentales para el crecimiento económico”.

Para la legisladora, los énfasis deben estar “en generar más crecimiento, empleo, combatir la informalidad y frenar las contrataciones en el sector público, que han aumentado exponencialmente durante este gobierno”.

Desde el oficialismo, la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, (Convergencia Social) apoyó la medida afirmando que “va en la línea de lo que ya ha propuesto el gobierno, por lo tanto, me parece un acuerdo positivo”. En ese sentido, la legisladora dijo que con esta propuesta “se avanza en justicia tributaria, porque apunta a que las altas rentas en Chile paguen lo que le corresponde para contribuir al país. Quienes se oponen son las voces de la derecha que no quiere construir un acuerdo en esta materia, sino que seguir protegiendo a la elite política y económica del país”.

Diego Vela, presidente de Revolución Democrática (RD) señaló que “lo relevante es que no se afectara la recaudación del 0,6% enfocada en los altos ingresos. Lo que queremos es que se logre la recaudación y que sea un mecanismo progresivo. Con eso podemos avanzar en una propuesta tributaria que contará con el apoyo de nuestro sector”.

Y desde el Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD) acotó que “el acuerdo alcanzado entre la DC y Hacienda es una buena señal, porque lo que ha hecho el gobierno es ir flexibilizando su propuesta inicial para ir generando los consensos necesarios y ver a la oposición de derecha descartar de plano ese acuerdo, diluirlo no ayuda en nada”.

El ministro de Hacienda en reunión con la CPC

Durante la tarde de este lunes, el ministro Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez y el coordinador Macroeconómico de Hacienda, Andrés Sansone, se reunieron con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) encabezada por su presidente Ricardo Mewes, la vicepresidenta, Susana Jiménez, el secretario general, Fernando Alvear y el primer vicepresidente de la Sofofa, Óscar Hasbún.

Al termino de esa reunión, Mewes señaló que fue una “reunión de trabajo, en la cual planteamos temas que hemos venido repitiendo, que es cómo mejorar la inversión, el crecimiento económico y empleo”. Además, sostuvo que se conversó sobre el proyecto de cumplimiento tributario, y los temas que al empresariado les preocupa. “Nos vamos a volver a juntar luego para aclarar las inquietudes que le presentamos”, apuntó Mewes.