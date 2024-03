SII anunció que bebidas isotónicas, hipotónicas y néctares deberán pagar impuestos, y gremio baraja acciones legales

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer a través de una circular un nuevo criterio sobre la aplicación del referido impuesto adicional al IVA, en una categoría denominada “bebidas analcohólicas” que considera néctares, bebidas isotónicas y bebidas hipotónicas, entre otras, que comenzarán a pagar una tasa de 10% por la venta o importación de este tipo de productos.

En concreto, los nuevos productos que comenzarán a pagar impuestos son bebidas analcohólicas naturales o artificiales, energizantes o hipertónicas, jarabes y en general cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, y aguas minerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, sabor o edulcorantes, detalló el SII.

Según lo mencionado en la circular, se incorpora dentro de la categoría “bebidas analcohólicas” las bebidas hipotónicas, isotónicas y los néctares debido a su composición, en el marco de la definición contenida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud.

En cuánto al impuesto como tal, el SII precisó que la tasa de 10% se eleva a 18% si las referidas especies presentan una composición nutricional de elevado contenido de azúcares, es decir, cuando dichos productos contienen más de 15 gramos por cada 240 mililitros o porción equivalente.

Su entrada en vigencia tendrá efecto respecto de las ventas o importaciones “que se verifiquen a contar del período tributario de junio de 2024, cuyos impuestos deben enterarse en arcas fiscales durante el mes de julio del mismo año”, informó el SII.

La reacción del gremio

Desde el Gremio de Alimentos y Bebidas (AB Chile AG) manifestaron estar altamente preocupados por su dudosa legalidad, que de perseverar, podría afectar gravemente el principio de legalidad tributaria. El presidente del gremio, Gonzalo Uriarte, acusó que “afecta la necesaria certeza jurídica que debe tener todo marco regulatorio y sienta un pésimo precedente para el futuro.

“Por ello, hemos iniciado el estudio de diversas alternativas de impugnación y haremos uso de todas las herramientas legales y administrativas de las que disponemos para dejar sin efecto esta circular, cuyo fin no es correctivo, sino que recaudatorio, además de regresivo y que termina afectando a los consumidores”, anunció.

La críticas del gremio se basan en distintos puntos. Detallaron que, según estimaciones del SII, la ampliación del gravamen permitiría al Estado recaudar US$32 millones adicionales, US$ 15,4 millones por bebidas isotónicas e hipotónicas y US$ 16,5 millones por venta e importaciones de néctares. Es por esto que afirman que la iniciativa “requiere de una discusión legislativa, y en caso alguno, no puede limitarse a una modificación administrativa”.

Respecto a cuándo se pondría en marcha la medida calificada como “inoportuna y regresiva”, el gremio sostuvo que es un plazo irreal que producirá perjuicios tanto para las empresas como para los pequeños productores.

Además, aseguraron que implicaría un aumento en los precios de estos productos hacia sus clientes, supermercados, área de servicios de alimentación industrial (casinos), restaurantes, hoteles, almacenes y negocios de barrio, que generará un impacto evidente en los consumidores.

Por otro lado, en relación al alza de la tasa de impuestos por productos altos en azúcares, el gremio acusa que desconoce el esfuerzo de la industria por adaptarse a la normativa vigente. “El caso de los néctares, que en un 90% han sido reformulados, son libres de sellos y no tienen azúcar añadida. Una medida como la que busca implementar el SII atenta contra estos esfuerzos y podría perjudicar el consumo de productos saludables para la población”, manifestaron.

“Hacemos un llamado a la autoridad para ponderar lo inconveniente e inoportuno de esta medida, especialmente, en momentos en que la economía chilena no logra repuntar. Avanzar en una medida de este tipo, apunta en el sentido contrario a lo que los consumidores necesita”, concluyeron.