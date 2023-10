El presidente de la CPC se inclina por respaldar texto de nueva Constitución: “Pensamos que sí está en condiciones de ser aprobado”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo que la nueva Constitución tiene un contenido valorado por el gremio y, por ende, debería ser aprobado. Así, el líder del gran empresariado espera que el documento termine su proceso de redacción de forma adecuada y tenga el visto bueno por parte de la ciudadanía en el próximo plebiscito.

“Nosotros pensamos que sí está en condiciones de ser aprobado. Analizamos todos los acuerdos que ha habido en materia económica y de sustentabilidad, y a mí me parece que el texto que hoy tenemos da para cerrarlo”, dijo Mewes en entrevista con Radio Pauta.

El dirigente gremial llamó a que primen los acuerdos de cara al trabajo final del Consejo Constitucional junto con la Comisión de Expertos: “Lo que tenemos que mirar es el futuro, que se cierren esos espacios de incerteza jurídica, que podamos realmente dar un paso importante en materia de atracción de inversiones y también de crecimiento económico”.

“Como CPC hemos planteado es que ojalá pueda haber un acuerdo y se cierre el proceso. Desde el punto de vista de aprobar, a mí me parece que hoy, y en lo personal lo digo, me parece que están dadas las condiciones para que, desde el punto de vista empresarial, se pueda cerrar el proceso”, dijo Mewes ante la consulta sobre si la postura empresarial es apoyar la opción del A Favor en el plebiscito.

Sobre el resultado del plebiscito, el líder de la CPC espera que, en caso de que la propuesta constitucional sea aprobada por un estrecho margen, las fuerzas políticas sepan trabajar en base a ese escenario. Mientras que, en caso de que se rechace, Mewes estima que habrá dificultad para la gobernabilidad, ya que el sistema político de hoy no permite a quien esté en el gobierno de turno, apuntó, avanzar con reformas.

“Si podemos despejar el tema constitucional vamos a levantar esas incertidumbres. No solamente para los inversionistas extranjeros, sino que también para los nacionales. Y eso creo que no es un buen escenario, por lo tanto, a mí me parece que si no aprobamos, se va a mantener la incertidumbre y será más complejo”, agregó.

Enfocarse en el crecimiento

Por otro lado, el líder de la CPC estimó que falta para que el gobierno del Presidente Gabriel Boric se enfoque de forma completa en el crecimiento económico: “El ministro de Economía y de Hacienda, a lo menos hoy tienen en su cabeza, el tema del crecimiento, porque convengamos que incluso en el programa de gobierno eso no estaba”, fundamentó.

De esta forma, Mewes criticó que, a su juicio, falta acción para que otras áreas del Ejecutivo trabajen para el crecimiento económico de Chile. “Aquí tiene que haber una posición monolítica del gobierno en función del crecimiento. Más allá de lo que pueda pensar el Presidente, que ya lo incorpora”, dijo Mewes.

Desde la CPC explicaron su punto en base a que ellos dicen que no ven esta gestión en función del crecimiento en áreas como la representación de los distintos ministerios en las regiones y de las carteras ministeriales, más allá de la de Economía junto con Hacienda: “El Estado tiene que ser una ayuda para el emprendimiento, una ayuda para la empresa. No podemos ser antagónicos”.

Mewes también apuntó a pedirle mejor gestión al Estado en diversas materias como la salud, educación y capacitación laboral, entre otros temas.