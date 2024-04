Daniel Kahneman explicaba a los inversores.

Psicólogo de la Universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía, Kahneman falleció el pasado 27 de marzo a los 90 años.

Antes del trabajo pionero de Kahneman y su compañero de investigación, Amos Tversky, fallecido en 1996, los economistas daban por sentado que las personas éramos “racionales”, es decir, que teníamos interés propio, utilizábamos toda la información disponible para tomar decisiones imparciales y nuestras preferencias eran coherentes.

El psicólogo que puso patas arriba el mundo de las inversiones

Kahneman y Tversky demostraron que eso no tiene sentido. Sus hallazgos inspiraron, directa o indirectamente, cambios en el mundo empresarial, como el rediseño de los programas de donación de órganos y mejoras en la planificación de proyectos de infraestructuras multimillonarios.

Kahneman fue pionero de lo que se conoció como economía del comportamiento, aunque siempre se consideró a sí mismo un psicólogo. Los inversores que se toman en serio las lecciones de Kahneman y Tversky pueden minimizar las comisiones, las pérdidas y los remordimientos. Es muy posible que Kahneman haya influido más en la inversión que cualquier otra persona que no fuera inversor profesional.

Conocí a Danny, como todo el mundo le llamaba, en una conferencia sobre economía conductual en 1996. Durante años, como periodista especializado en inversiones, me había preguntado: ¿Por qué la gente inteligente es tan estúpida con el dinero?

A los cinco minutos de la presentación de Danny, me di cuenta de que tenía las respuestas, no sólo a esa pregunta, sino a casi todos los misterios del comportamiento financiero.

¿Por qué vendemos demasiado pronto nuestras acciones ganadoras y nos aferramos demasiado tiempo a las perdedoras? ¿Por qué no nos damos cuenta de que la mayoría de las rachas positivas son pura suerte? ¿Por qué decimos que tenemos una alta tolerancia al riesgo y luego sufrimos los tormentos de los condenados cuando el mercado cae? ¿Por qué ignoramos las probabilidades cuando sabemos que están en nuestra contra?

Danny se paseaba suavemente de un lado a otro de la sala, con sus ojos azules y verdes chispeantes de diversión, mientras documentaba estos comportamientos y echaba por tierra la teoría económica convencional.

Durante décadas, él y Tversky habían realizado experimentos, casi infantiles en su simplicidad, para ver cómo piensa y se comporta realmente la gente.

No, dijo Danny, el dinero perdido no es lo mismo que el dinero ganado. Las pérdidas son al menos el doble de dolorosas que las ganancias. Preguntó a los asistentes a la conferencia: si pierdes US$ 100 al lanzar una moneda al aire si sale cruz, ¿cuánto tendrías que ganar si sale cara para aceptar la apuesta? La mayoría respondió que US$ 200 o más.

No, la gente no incorpora toda la información disponible. Creemos que las rachas cortas en un proceso aleatorio nos permiten predecir lo que vendrá después. Creemos que los premios mayores son más frecuentes de lo que son, lo que nos hace confiarnos demasiado. Creemos que las catástrofes son más frecuentes de lo que son, lo que nos hace creer en planes que pretenden protegernos.

Pregúntale a la gente si quiere asumir un riesgo con un 80% de posibilidades de éxito, y la mayoría dice que sí. En cambio, pregúntales si correrían el mismo riesgo con un 20% de posibilidades de fracaso, y muchos dirán que no.

El psicólogo que puso patas arriba el mundo de las inversiones

Observando que las acciones que la gente vende superan a las que compran, Danny bromeó diciendo que “el costo de tener una idea es del 4%”.

No sólo me sorprendieron sus ideas, sino que me impactaron. Inmediatamente compré los tres libros que había editado. Durante días, me senté en una habitación sin ventanas, leyendo febrilmente, lápiz rojo en mano, garabateando notas, subrayando párrafos enteros, salpicando los márgenes con flechas y signos de exclamación.

En 2001, un año antes de que Danny ganara el Nobel, escribí un largo perfil suyo.

“La pregunta más importante que hay que hacerse antes de tomar una decisión”, me indicó, “es: “¿Cuál es el tipo básico?””.

Quería decir que toda decisión importante debe empezar por calcular las probabilidades objetivas de éxito, teniendo en cuenta la gama histórica de resultados en situaciones similares.

Si está pensando en abrir un nuevo negocio, puede que su instinto le diga que es imposible que fracase. Sin embargo, según la Oficina de Estadísticas Laborales, la mitad de las nuevas empresas muere en los cinco primeros años. Esa tasa de base procede de millones de empresas de nueva creación, cada una de las cuales también esperaba tener éxito. Usted, en cambio, es una muestra de una.

Saber que el porcentaje base es del 50/50 no debería disuadirte de intentarlo, pero sí debería impedirte ser irrealmente optimista.

El psicólogo que puso patas arriba el mundo de las inversiones

Danny sabía que los porcentajes base no lo eran todo. Me contó que antes de pedirle matrimonio a su segunda mujer, Anne Treisman, le dijo: “Yo soy judío, tú no. Yo soy neurótico, tú no. Casi la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. Los índices de base están en nuestra contra”.

“¡Oh, a quién le importan las tasas básicas!”, respondió ella. Su matrimonio duró cuatro décadas; Treisman murió en 2018.

En 1969, Danny impartía clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén cuando pidió a Tversky, psicólogo matemático y colega suyo, que visitara su clase.

En su conferencia como invitado, Tversky argumentó que los humanos no son tan malos estimando riesgos y probabilidades.

“¡No me lo puedo creer!”, exclamó Danny, que estudiaba percepción visual. Él ya creía que, al igual que las ilusiones ópticas engañan al ojo, las ilusiones cognitivas engañan a la mente.

Los dos hombres siguieron debatiendo durante el almuerzo y durante muchos años más. Amos era organizado, seguro de sí mismo y cuantitativamente brillante. Danny era desordenado, desconfiado y asombrosamente intuitivo. Juntos, eran un rayo intelectual en una botella.

En 1971, para decidir quién sería el autor principal del primer artículo científico que publicaron juntos, los dos lanzaron una moneda al aire. Durante el siguiente cuarto de siglo, publicaron juntos más de dos docenas de artículos.

El psicólogo que puso patas arriba el mundo de las inversiones

En 2006, Danny me pidió que le ayudara a escribir un libro. Hice una audición durante unos meses, presentando varias propuestas diferentes sobre cómo estructurar el proyecto. Finalmente empezamos a principios de 2007.

Lo que finalmente surgió fue “Pensar, rápido y despacio”, publicado a finales de 2011: unas memorias que fueron un éxito de ventas internacional y que también ofrecían una explicación enciclopédica del funcionamiento de la mente humana.

Al principio, Danny me llevó a comer con su mujer cerca del campus de Princeton. Cuando se alejó, le pregunté a Anne: “¿Crees que Danny está loco por querer hacer este libro conmigo?”.

“No”, respondió. “Pero puede que tú estés loco por querer hacerlo con él”, agregó.

Al principio, yo escribía los primeros borradores de capítulos que nunca veían la luz. Poco a poco, Danny se hizo cargo de la escritura, agonizando sobre cada frase, mientras yo reescribía y editaba.

A finales de 2007, mientras pulíamos el capítulo titulado “La ilusión de validez”, me desperté una noche con un sudor helado, el pulso acelerado, jadeando. Mi mujer me llevó corriendo a urgencias. Resultó que no había tenido un infarto; había sufrido un ataque de pánico, el único en mi vida antes o después.

Danny estaba aún más alarmado que yo.

En 2008 seguí adelante y me incorporé a The Wall Street Journal. Ninguno de los dos hablaría nunca públicamente del divorcio de nuestro libro; Danny terminó el último tercio del libro sin mí.

“Las colaboraciones no siempre acaban bien”, me advirtió el primer día que trabajamos juntos, “así que quiero asegurarme de que siempre me consideres un mensch (una buena persona)”.

Y así es, el mensch más complicado que he conocido.

El psicólogo que puso patas arriba el mundo de las inversiones

Trabajar en el libro me expuso a tres de las cualidades de Danny que no había encontrado antes en toda su intensidad. Sólo años después me di cuenta de que las había interiorizado como periodista e inversor. O eso espero.

En primer lugar, Danny lo veía todo a través de los ojos de un niño o, como algunos lo llaman, “la mente de un principiante”. Nadie que yo haya conocido se ha preguntado tanto: ¿Por qué? En lugar de dar por sentado que el statu quo es válido, Danny siempre empezaba por preguntarse si tenía algún sentido.

También era implacablemente autocrítico. Una vez le enseñé una carta que había recibido de un lector diciéndome -correcta, pero groseramente- que estaba equivocado en algo. “¿Tienes idea de la suerte que tienes de contar con miles de personas que pueden decirte que estás equivocado?”, comentó Danny.

Por fin, Danny podía rehacer lo que ya habíamos hecho como si nunca hubiera existido. La mayoría de la gente odia cambiar de opinión; a él nada le gustaba más, cuando la evidencia lo justificaba. “No tengo costos hundidos”, decía.

Una de sus palabras favoritas, mientras trabajaba en el libro, era “miserable”. La utilizaba para describir lo que acabábamos de escribir; el proceso de escribir un libro; y, sobre todo, a sí mismo.

La miseria de Danny se debía en gran parte a las décadas que él y Amos habían pasado explorando los fallos de la mente humana al analizar sus propios errores de pensamiento y juicio.

Mirar todo lo demás desde fuera le había permitido a Danny mirarse a sí mismo desde fuera. Encarnaba la forma definitiva de autoconocimiento: desconfiar de uno mismo por encima de todo.

Sabía muy bien lo listo que era, pero también lo tonto que podía llegar a ser. Al darse cuenta de que intuitivamente estereotipaba a un niño con gafas como “el joven profesor”, Danny se dio cuenta de que la gente extrapola el futuro a partir de casi ningún dato. Después de comprar un apartamento caro, se reía al saber que también pagaría de más por amueblarlo.

Nacido en 1934 en lo que hoy es Tel Aviv, Israel, mientras su madre estaba allí de visita, Danny se crió en Francia. Pasó gran parte de su infancia escondiéndose de los nazis en graneros y gallineros de la campiña francesa.

Insistía en que eso no explicaba mucho de él; después de todo, no todos los supervivientes del Holocausto se habían convertido en psicólogos autocríticos fascinados por el comportamiento financiero.

En cambio, atribuyó su éxito al trabajo duro, pero aún más a la suerte, especialmente al encuentro con Tversky.

Danny también insistió en que estudiar las trampas y paradojas de la mente humana no le hizo mejor que nadie a la hora de resolver problemas: “Sólo soy mejor reconociendo mis errores después de cometerlos”.

A pesar de saber lo tontos que pueden llegar a ser los inversores, Danny no intentaba ser más astuto que el mercado. “No intento ser inteligente en absoluto”, me dijo. La mayor parte de su dinero estaba en fondos indexados. “La idea de que puedo ver lo que nadie ve es una ilusión”, sostuvo.

“Todos seríamos mejores inversores”, señalaba a menudo, “si tomáramos menos decisiones”.