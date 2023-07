El dólar opera sin grandes variaciones en línea con la estabilidad de la divisa

El dólar en Chile arrancó la jornada sin un rumbo claro en medio de la tendencia del valor del cobre a la baja y luego de que los mercados en Estados Unidos reanudara sus operaciones tras el feriado por su Día de Independencia.

La divisa tras tocar un máximo de $800,50 luego moderó su ganancias y pasó a registrar pérdidas, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (Bec).

En concreto, al inicio del día, el dólar cae $0,45 respecto al cierre de ayer en la Bec y llega a un valor de $798,40 la unidad.

La moneda nacional cedía terreno en línea con un cobre que bajaba presionado por unos datos sobre la actividad mundial de los servicios que ensombrecieron las perspectivas de la demanda de metales dependientes del crecimiento.

Según explicó Reuters, la actividad de los servicios chinos se expandió al ritmo más lento en cinco meses en junio, según mostró el miércoles una encuesta del sector privado, y la actividad empresarial de la zona euro se deslizó hacia un territorio de contracción.

“El conjunto de indicadores PMI (índice de gestores de compras) mundiales de junio siguió siendo terriblemente pobre en términos históricos, lo que sugiere que el consumo de metales seguirá bajo presión en los próximos meses”, dijeron analistas de Citi en una nota de análisis.

Algunos inversionistas aún esperan que el posible estímulo económico chino estimule el vacilante crecimiento económico, pero Citi indicó que tal optimismo es excesivo, agregando que espera que el cobre alcance una media de US$ 8.000 por tonelada en los próximos tres trimestres y que se negocie en un rango de US$ 7.500- US$ 8.500.

De esta forma, el valor a tres meses del cobre cae 0,81% y llega a un valor de US$ 3,75 la libra.

Por otro lado, el estratega de mercados XTB Latam, Juan Ortíz, apunta que el debilitamiento del peso chileno también se da en respuesta a especulaciones acerca de caídas en la tasa de interés.

“Ahora los inversionistas estarán atentos al IPC de Chile que se presenta el día viernes en el que, si vemos un descenso en ella, las probabilidades de una baja en las tasas de interés podrían ser mayores”, agregó Ortíz.

En tanto, el dólar en el mundo cotizaba estable mientras los operadores esperaban las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que podrían ofrecer pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés.

El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, entre ellas el euro y el yen, operaba estable en 103,04 unidades, tras haber oscilado entre 102,75 y 103,75 desde principios de junio.

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed publicará más tarde en el día las minutas de su última reunión. Los inversionistas analizarán los datos en busca de cualquier indicio sobre el pensamiento del banco central estadounidense, pero el informe mensual de empleo del viernes tendrá casi con toda seguridad más peso, según los analistas.

“Son las cifras las que dominan, más que las palabras de la Fed”, dijo Adam Cole, estratega de divisas de RBC.