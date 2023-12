Empresariado espera un cierre definitivo del tema constitucional y pide al gobierno centrarse en crecimiento y seguridad pública

“El resultado es señal del cansancio de la ciudadanía con la prolongada discusión constitucional. Este es un llamado de atención sobre la importancia de arremangarnos y trabajar por las necesidades de las personas”, comentó la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, una vez conocido el resultado del plebiscito. La dirigenta gremial agregó que, “después de una década de estancamiento, es imperativo que nos centremos en medidas concretas que favorezcan un desarrollo económico sostenible”. Y concluyó indicando: “Con esto se da por cerrado este proceso constitucional y es fundamental comenzar a darle certezas al país”.

No te pierdas en Pulso

Aunque ya no está en la cabeza de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), su expresidente Juan Sutil también opinó. “Este resultado no es bueno para la estabilidad del país, porque finalmente no cerrará el proceso. Y lo que necesita el sector privado, la inversión y las personas, es estabilidad para poder mirar el futuro con esperanza y sentido de desarrollo”. Con respecto a cómo se viene el 2024 ante este panorama, Sutil agregó: “Estamos en un escenario muy complejo. Será difícil salir de esta situación de crisis. Hay áreas de la economía que están muy complicadas, como la construcción, la agroindustria y el consumo. Y si se mantiene un escenario de incertidumbre, las condiciones se agudizarán”.

Mundo financiero

Desde el sector relacionado a las finanzas, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos (Abif), señaló: “Tras el cierre de un proceso democrático de largo aliento y que contó con una importante participación de la ciudadanía, desde la banca creemos que ahora es relevante avanzar en las prioridades del país y las personas. Poner foco en el crecimiento económico, la seguridad y la estabilidad política y social del país”.

Por otro lado, Alejandro Alzérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, espera que este resultado le permita al país cerrar el ciclo constitucional, “y dar por finalizada una discusión que ha desgastado a los chilenos, y que ha significado un aumento de la polarización política. La Constitución vigente, con todos los cambios que se le han realizado, es un texto que nos ha entregado estabilidad institucional y una senda de crecimiento que, sólo se vio interrumpida en los últimos años”. Además, Alzérreca indicó: “Tras este resultado, llegó la hora de los acuerdos”.

Comercio y seguridad

Uno de los temas que ha estado en la agenda política en los últimos meses, es el problema de la seguridad, que afecta tanto a la ciudadanía como al comercio. Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), su presidenta, María Teresa Vial, aseguró que como gremio esperan que tanto el oficialismo como la oposición “cumplan su palabra y que con este resultado se dé término a un largo período de incertidumbre para el país y en especial para la actividad económica, que permita reenfocar los esfuerzos de las autoridades en las urgencias prioritarias, tales como el combate a la delincuencia, al crimen organizado, el fin al comercio informal, entre otras”.

Por su parte, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), indicó: “Urge que, a partir de mañana, el Gobierno comience a liderar el proceso de retomar el crecimiento del país y su recuperación económica. También es crucial que aquellos que rompieron el diálogo realicen sus mejores esfuerzos para retomarlo, pues el país lo necesita. Los ciudadanos y también los empresarios, agotados por este largo proceso, no podemos seguir esperando. Necesitamos señales concretas y acciones decididas que contribuyan a fomentar el crecimiento y la inversión”.

A ellos se sumó Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, quien dijo: “Ha llegado la hora de la unidad en torno a la búsqueda y gestión de soluciones para que el país vuelva a retomar la senda de la seguridad, del crecimiento, del progreso y del trabajo”. La exsubsecretaria de Economía añadió: “Nuestro sector es uno de los principales empleadores del país y su desempeño está directamente asociado a la recuperación del empleo y de la inversión. Esa debiera ser la prioridad del gobierno, como de todos los sectores políticos”.

Sectores productivos

Prácticamente todos los gremios de diversas industrias, esperan que el resultado signifique el término de una etapa. “Esperamos que el tema constitucional se cierre, para dar estabilidad al país después de cuatro años de incertidumbre. Desde hoy, el foco de todos debe estar en atender los problemas reales de la ciudadanía, entre ellos, orden público y seguridad. También reactivar la economía, la creación de empleos y el crecimiento sustentable”, expresó Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Arturo Clément, presidente de SalmonChile, en tanto, planteó que “esperamos que con este resultado podamos comenzar a mirar hacia el futuro y avanzar en los puntos que serán fundamentales para el desarrollo del país. En ese sentido, necesitamos certezas, por lo que esperamos que este capítulo concluya y se deje atrás la incertidumbre que ha tenido la economía desde que comenzó este periodo, con el fin de que pueda reimpulsarse y se generen más inversiones en nuestro país”.

“El país se pronunció favoreciendo finalmente a la opción ‘En contra’, postura que reflejaría el cansancio que siente la ciudadanía ante un proceso constitucional que ha sido muy extenso y terminó desgastando a la gente”, comentó Janet Awad, presidenta de Fundación Generación Empresarial (FGE), y agregó: “Luego de este resultado, es importante dar vuelta la hoja y que todas las autoridades se pongan a trabajar para dar respuesta a aquellos temas país que representan las grandes preocupaciones de las personas, entre ellas la seguridad, el empleo, la salud y la estabilidad económica. Es hora de dejar atrás la agenda constitucional y enfocarse en la agenda ciudadana para ponerle fin a la incertidumbre”.

Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), entidad que representa a un sector que ha sido muy golpeado este año, manifestó que “concluida esta etapa se abre una oportunidad para que todos nos enfoquemos en resolver los temas que siguen pendientes y así construyamos un mejor país, lo que exige incentivar la inversión y la iniciativa privada para retomar el crecimiento económico, recuperar los empleos perdidos en los últimos años, y, en paralelo, avanzar decididamente en la modernización del Estado”.

Por su parte, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), indicó: “Hacemos un llamado a fortalecer el diálogo democrático y a impulsar una política de entendimiento y convergencia de los distintos sectores políticos, sociales y empresariales, en torno al crecimiento y el desarrollo, por el bien de Chile. Llevamos ya muchos años estancados y esta es una buena oportunidad para poner el país en movimiento”.

“La reactivación del país y de rubros productivos como el de la fruticultura, sucederá solo si esto se trata del cierre definitivo del proceso constitucional”, dijo Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, y prosiguió: “Chile no resiste que se alargue más la discusión constituyente, y el enfoque debe volver a ser la inversión y el crecimiento, de todo lo que signifique trabajo y emprendimiento”.

Gonzalo Uriarte, presidente de la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile, sostuvo que “más allá del resultado, lo importante es que con este proceso se cierra el capítulo constitucional y eso nos permite concentrarnos en abordar las reales urgencias de nuestro país: la seguridad pública y la reactivación económica. Como sociedad, tenemos que mirar hacia adelante y trabajar por un futuro mejor para todos, con estabilidad, sin incertidumbres y reglas claras”

“Se repite el rechazo a las propuestas constitucionales, queda claro que la elite política no logra satisfacer las expectativas de la población”, aseguró Gianina Figueroa, presidenta de Unapyme, quien añadió: “La derrota de los extremos nos llevó a dos procesos donde la ciudadanía miró siempre por fuera de la ventana de la cocina (…) Después de esta segunda derrota de nueva Constitución, la política no puede permitirse tibiezas en las decisiones, debe cuidar al país y a sus ciudadanos, deben hacer honor al mandato ciudadano y no actuar desde sus trincheras partidarias, intereses electorales o intereses personales”.