Manuel Marfán: “Se cierra un capítulo. Tengo cierto optimismo de que Chile puede retomar la agenda de temas procrecimiento”

El exvicepresidente del Banco Central e investigador de Cieplan lideró la comisión de expertos que Hacienda nominó para que calculara el impacto de las medidas procrecimiento en la recaudación fiscal. Ese informe ya se entregó, pero no se limitó sólo a entregar esas cifras, sino que también relevó la importancia que debe tener la expansión económica en las políticas públicas del país.

Ahora, luego de conocido los resultados del plebiscito donde se impuso el “En contra”, Marfán dice que hay espacio para que se vuelva a enfatizar este concepto dentro del debate político.

¿Ve que con este triunfo del “En contra” se disipará la incertidumbre que ha afectado a la economía durante los últimos cuatro años?

-Creo que sí. Este es un hito que cierra un capítulo que se abrió en octubre de 2019, pero no cierra todas las incertidumbres. Una de las conclusiones de la comisión de expertos convocados por Hacienda para el crecimiento, y que me tocó presidir, es que lo más urgente para poder tener un nuevo impulso para el crecimiento es el sistema político que se debe arreglar. Este es un proceso en el que, de acuerdo a nuestro diagnóstico, los últimos 10 años el deterioro de la economía ha ido a la par del deterioro de la política, porque en la economía se requieren reglas, leyes, normas y todas se construyen desde la política.

¿Eso lo abordaba este nuevo texto rechazado?

-En Chile tenemos dos graves problemas en la política. El primero es el sistema electoral, que promueve la multiplicación de los partidos y la dificultad de construir mayoría. Lo segundo es que no hay normas que regulen la disciplina dentro de los partidos, por lo que hay díscolos. Entonces, esas dos cosas ninguno de los dos procesos constitucionales que hemos tenido las abordó de manera convincente.

¿Qué cree que pasó en ambos procesos que no logaron la mayoría?

-Los dos procesos tuvieron mucho de oportunismo. Lo principal que debe tener una Constitución, es que tiene que ser la casa de todos. En los dos procesos constitucionales hubo marcadas diferencias y no hubo posibilidad de construir una Constitución que regule el poder y las instituciones de la política. Aun así, se cierra un capítulo. Tengo cierto optimismo de que Chile puede retomar la agenda de temas procrecimiento. Una serie de temas que permiten acelerar el tranco.

El sistema político seguirá siendo el mismo, ¿por qué cree que habrá una mayor preocupación por el crecimiento? ¿Cómo se puede poner el foco en él?

-El trabajo que hicimos en la comisión, que está dentro del pacto fiscal, es algo que sabremos si verá la luz del día durante el primer semestre de 2024. El primer trimestre del próximo año será clave para saberlo. Además, toda la discusión que ha habido hasta ahora, la discusión pública, ha estado demasiado contaminada por lo que era este plebiscito que terminó hoy. Eso incluso influyó en la posición de algunos gremios empresariales de aparecer avanzando en acuerdos con el gobierno, cuando había diferencias notorias respecto de lo que se esperaba de este proceso. Ahora creo que vamos a entrar en tierra derecha y nosotros, los integrantes de la comisión, vamos a estar disponibles para empujar y construir un buen acuerdo para que este país pueda embarcarse en una trayectoria con algo más de dinamismo para nuestra economía. Ese acuerdo es posible lograrlo ahora. Las conversaciones deberían tener un avance posplebiscito.

Durante la semana pasada la oposición dijo que se restaría de firmar un acuerdo por el pacto fiscal, ¿ve que esa situación pueda cambiar?

-Yo no he estado en el proceso político propiamente tal, pero creo que esas declaraciones estaban muy contaminadas por el plebiscito. En segundo lugar, es que, si hay avances en la discusión entre el mundo empresarial y el gobierno, a la clase política se le hace difícil decir que no está de acuerdo y por eso deberían soplar vientos mejores para que, a pesar de lo atomizada que esta la política, se pudiera pensar en acuerdos en torno al pacto fiscal. Eso no significa que se van a resolver los problemas del país, pero puede haber un mejor ambiente para lograr avanzar de manera incipiente para buscar acuerdos relativamente amplios y no solo en la trinchera en la que se ha transformado la discusión política, especialmente los últimos años.

Dada su experiencia, ¿qué cree que pasó que el crecimiento se fue dejando de lado, ya que es un problema que se arrastra desde hace una década?

Dos ejemplos: mientras la mayoría de los países de la Ocde estaba bajando los impuestos a las empresas, en Chile lo subimos. Estábamos a traspié con una discusión muy provinciana, sin mirar lo que pasaba en el resto del mundo. Lo segundo, es que tuvimos un proceso donde las exportaciones jugaron un rol muy relevante para arrastrar a la economía a las altas tasas de crecimiento que observamos hasta mediados de la década del 2000. Desde ese entonces, las exportaciones se han transformado en un lastre, se han quedado atrás y tenemos cifras de participación de las exportaciones sobre el PIB similar a las de comienzos de los años 90. Esto ocurre porque la clase política pensó que había cosas más importantes que el crecimiento, pero esas cosas no se pueden hacer si no hay crecimiento. Bajar de categoría la priorización del crecimiento, básicamente es dispararse en los pies. Es una causa destinada a fallar, porque no hay progreso social sin crecimiento. Tampoco basta crecimiento para lograr el progreso social, pero es una condición necesaria, sin crecimiento no hay progreso social.

¿Ve que el gobierno puede poner un mayor foco en el crecimiento?

-El gobierno del Presidente Boric ha tenido un proceso de aprendizaje que no ha sido fácil desde que asumió, pero tiene una oportunidad de tener un gran final, y pasar a la historia, porque el sabor que dejan los gobierno no es como empiezan, sino que como terminan. El gobierno tiene muchas oportunidades que aprovechar.