Empresas Iansa registra ganancias durante el tercer trimestre y revierte pérdidas del año pasado

Un buen cierre de año se alista cerrar Empresas Iansa, ya que a septiembre de este año logró revertir las pérdidas que registró a esta misma altura del año durante el 2022. Según reportó la firma, durante el ejercicio del tercer trimestre registró una ganancia de de US$ 10,7 millones en los primeros nueves meses cerrados al 30 de septiembre de 2023, en comparación con una pérdida de US$ 1,1 millones a septiembre de 2022, lo que representa una mejora de US$ 11,8 millones.

Los buenos resultados de la firma se dan en medio de que los ingresos por venta llegaron a los US$441,2 millones al tercer trimestre de este año, lo que muestra un incremento de 5,8% respecto al mismo periodo del 2022.

Con respecto al resultado por negocios, el segmento pulpa, pastas y jugos generó ganancias de la operación por US$ 32,1 millones a septiembre 2023, creciendo en un 101,9%, respecto al mismo periodo del año anterior. Desde la firma resaltaron estos resultados en base al “aumento de 33% en la capacidad de producción de pasta de tomates realizado este año y mayores precios de ventas”.

Por otro lado, el segmento de azúcar y otras marcas de Iansa logró un nivel de ventas de US$ 276,6 millones a septiembre 2023, creciendo en un 7,1%, respecto al mismo periodo del año anterior, “principalmente, gracias a las ventas a clientes industriales”, explicó la firma.

Sin embargo, el área de agrocomercial, que incluye el negocio de nutrición animal y la venta de insumos agrícolas, registró ingresos por US$ 68,0 millones al 30 de septiembre de 2023, en comparación con los US$ 79,1 millones obtenidos el año anterior a igual fecha, lo que representa una disminución de 14,0%. La firma de alimentos explicó este resultado en base a “la disminución del precio de venta de fertilizantes en base a las actuales condiciones de mercado y al menor volumen de venta de nutrición para ganado”.

En tanto, El Ebitdad reportado de US$ 38,4 millones en este periodo, es superior en US$ 15,5 millones al informado al 30 de septiembre de 2022, lo que representa un crecimiento de 68% sobre el periodo anterior, logrando un acumulado en doce meses de US$ 49,1 millones. Mientras que, las ganancias de la operación fueron de US$ 19,1 millones, también superior en US$ 14,0 millones al mismo periodo del año 2022.