Sólo 11 de las 30 empresas del Ipsa mejoran sus resultados en 2023

Las empresas más transadas en Bolsa están teniendo un mal 2023. De las 30 compañías que componen el índice selectivo bursátil Ipsa, sólo 11 mejoraron sus resultados acumulados entre enero y septiembre de este año en relación a igual período del año pasado y 19 los redujeron, bajando ganancias o anotando pérdidas. Entre los que mostraron alzas de ganancias, hay varias compañías de servicios públicos (conocidas como utilities en inglés) y dos de centros comerciales.

En el consolidado, las 30 empresas anotaron ganancias por US$ 8.902 millones, cifra que descendió a la mitad en un año: bajaron 46,8% en comparación con el período enero-septiembre de 2022.

En el ranking global hubo cambios de posición. Si el año pasado CSAV lideraba todos los registros, seguida por la minera no metálica SQM, ahora es el mayor productor de litio el líder, con ganancias acumuladas a septiembre por US$ 1.809 millones, las que, en todo caso, descendieron un 34,3%.

Si el año pasado, CSAV representó el 25% de las ganancias de todo el Ipsa entre enero y septiembre, y SQM fue el 16,4%, sumando el 41,4% entre las dos, en 2023 la minera controlada donde participan Pampa Calichera y Tianqi representó por sí sola el 20,3% de las utilidades acumuladas. Y Vapores, con la normalización de los las tarifas de los fletes internacionales, equivalió ahora solo al 3% del total del Ipsa.

Entre los top 10 en ganancias hay cuatro bancos, pero todos disminuyeron sus resultados: de Chile, con US$958 millones, lo que representa una baja del 19,2% respecto al mismo periodo del año pasado; BCI, con US$530 millones, que cayeron un 20,3%); Santander Chile, con US$357 millones, con una baja del 54,8%; e Itaú, con US$314 millones y un descenso del 20,6%.

En el top 5 también están Quiñenco, la matriz del grupo Luksic, que consolida a CSAV, Banco de Chile y CCU, entre otras, y la eléctrica Enel Americas. Un caso especial es la aerolínea Latam Airlines, que tras salir de la reorganización judicial bajo el Capítulo XI de la Ley de Quiebras de Estados Unidos se ha ido recomponiendo. El año pasado, a esta fecha, acumulaba pérdidas por US$1.199 millones. Este año, acumula US$499 millones en utilidades a septiembre. Y se ubicó en la sexta posición. El top 10 lo completan dos empresas del grupo Matte: Colbún y Empresas CMPC, con trayectorias inversas (ver gráfico).

La empresa que más elevó sus utilidades fue la generadora eléctrica Colbún que pasó de US$167 millones a casi US$340 millones, con un alza del 103,3%. Otras tres compañías de servicio público que casi duplicaron sus beneficios fueron Aguas Andinas, cuyas utilidades subieron más del 77% a US$107,7 millones (a la que se sumó el vehículo inversor relacionado que es Inversiones Aguas Metropolitana, a través del cual el grupo francés Veolia controla a esta sanitaria), y Enel Chile, el holding cuyo dueño es la italiana Enel y que controla las unidades locales de Enel Generación, Enel Distribución, Enel Green Power y Enel X, que mostró un incremento del 84,5% a US$307 millones. La otra unidad de la italiana, Enel Américas (conglomerado que agrupa a generadoras y distribuidoras del resto de Sudamérica), revirtió las casi US$103 millones de pérdidas del año pasado para obtener US$782 millones en ganancias a septiembre.

A su vez, hubo tres empresas que exhibieron pérdidas, revirtiendo las ganancias del año anterior. CAP encabezó esta lista, con casi US$163 millones de saldo negativo, después de ganar US$208 millones en los primeros nueve meses del 2022. Luego también anotaron un saldo en rojo, Ripley Corp, con US$74 millones (el año anterior mostraba US$1,2 millones positivos) y Falabella, con US$10,9 millones (US$180 millones el año anterior a igual fecha).

En el total, las 30 empresas del Ipsa registraron ingresos por US$ 106.756 millones, cifra que es un 2,57% más alta que el año pasado. La compañía con más actividad es Empresas Copec, el holding del grupo Angelini, con ingresos por US$ 21.856 millones, con 1,63% de alza, seguida por Cencosud, con US$ 12.205 millones, un 6,34% más que el año anterior.

Copec, sin embargo, sufrió un retroceso de 87% en sus ganancias entre enero y septiembre, al pasar de utilidades por US$ 1.474 millones entre enero y septiembre de 2022 a US$ 182 millones este año, golpeado por los resultados de Arauco, su brazo forestal. La misma dirección sufrieron los resultados de Empresas CMPC, con una baja menos pronunciada, de 44,5%, hasta US$ 435 millones.

El tercer cuarto

En el tercer trimestre, el registro fue similar al acumulado del año: Las ganancias descendieron un 51% y acumularon US$ 2.513 millones. Entre julio y septiembre, 13 empresas mejoraron sus resultados y 17 los empeoraron. Cinco firmas registraron pérdidas trimestrales: Vapores tuvo una merma de US$ 90 millones, Copec tuvo un saldo en rojo de US$ 30 millones, Ripley, US$ 27 millones, Entel, US$ 13 millones y otro retailer, Falabella, perdió US$ 5 millones.

En el trimestre, el ranking también fue liderado por SQM, con ganancias por US$ 479 millones, las que, sin embargo, fueron 56% más bajas que en el tercer cuarto del año pasado. Enel Américas ganó US$ 306 millones, revirtiendo las pérdidas del año pasado, y Banco de Chile ocupó el tercer lugar, con US$ 290 millones.

Las que mejoraron sus estados financieros entre julio y septiembre fueron casi las mismas del acumulado en el año, con las utilities -eléctricas y sanitarias- al alza, los shopping center de Cencosud y Plaza y casos particulares, como Latam, con utilidades trimestrales por US$ 231 millones. Aunque pobres, CAP tuvo utilidades en el trimestre, al ganar US$ 4 millones, Parque Arauco triplicó su registro, con beneficios por US$ 28 millones, y Falabella redujo las pérdidas del tercer cuarto del año pasado, al reducir la merma de US$ 19 millones a US$ 5 millones.