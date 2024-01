Enami pide adelantar paralización temporal de fundición Paipote

Durante esta jornada el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Iván Mlynarz Puig, asistió a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer respecto a la evaluación de paralización anticipada de operaciones de la fundición Hernán Videla Lira, también denominada Paipote, en la Región de Atacama.

La paralización temporal de las operaciones de la fundición se realizará de todas formas frente a un proceso de modernización de la planta, con fecha para diciembre del 2024. Sin embargo, desde Enami manifestaron que detener su funcionamiento adelantadamente generaría un importante ahorro de deuda.

“Hoy estamos en una delicada situación financiera, que puede detener la cadena productiva y romper la cadena de pago. No es una situación caprichosa, sabemos que son decisiones dolorosas, pero no queremos arriesgar a la Enami en su conjunto y a los 40.000 trabajadores y sus familias que están en la pequeña minería, porque no tomamos acciones concretas ahora”, dijo Mlynarz.

La fundición en su estado actual tiene pérdidas por tonelada fundida de US$242, por cargos de tratamiento y venta de ácidos. Según expuso Enami, esta representa el 70% de las pérdidas de la empresa, equivalente a perder $135 millones por día. “Cada día que la fundición siga operando en las actuales condiciones es peor para la Enami porque se acrecienta la deuda de la empresa. Mientras antes se tome la decisión de adelantar la paralización temporal es mejor”, enfatizó el ejecutivo.

Además, Mlynarz enfatizó que en que el proceso para paralizar sus funciones se ha llevado a cabo con transparencia y respeto hacia sus trabajadores, precisando que se ha reunido en seis oportunidades en 4 meses con el Sindicato 1, el cual también expuso ante la instancia legisladora.

El proyecto de modernización por el que se paralizará busca dar una solución a la operación de la fundición “que permite anticipar futuras restricciones normativas ambientales, al capturar el 99% de las emisiones a la atmósfera”, según detalla el expediente del proyecto, con una inversión cercana a los US$1.400 millones.

La fundición es abastecida principalmente por cobre de pequeños y medianos mineros de la región.