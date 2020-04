Estados Unidos estima que la economía podría recuperarse en el tercer trimestre

El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, consideró este domingo que la economía de EEUU podría recuperarse el próximo verano, si comienzan a reactivarse en los dos próximos meses las actividades, interrumpidas por la pandemia de coronavirus.

"Creo que conforme comencemos a reabrir la economía en mayo y junio se va a ver que la economía se recupera en julio, agosto y septiembre", dijo Mnuchin en la cadena de televisión Fox News.

"Estamos poniendo una cantidad sin precedentes de ayuda fiscal en la economía -agregó-. Se van a ver billones de dólares en la economía y creo que esto va a tener un impacto significativo".

EE UU ha aprobado ya cuatro paquetes de rescate económico por valor de casi 3 billones de dólares, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó el viernes que el déficit fiscal del país se triplicará hasta los 3,7 billones de dólares, mientras que el desempleo alcanzará el 16 % debido a la crisis del COVID-19.

Preguntado por esa predicción, Mnuchin indicó que la situación actual no tiene precedentes: "Hemos cerrado la economía y vamos a reabrirla, esta no es la crisis financiera", en referencia a la de 2008. Y no descartó que en el futuro se destinen paquetes de estímulo para asistir estados y ciudades.

"Si necesitamos gastar más dinero lo haremos, y solo lo haremos con apoyo bipartidista", es decir, con el respaldo del Partido Demócrata y del Republicano, destacó el secretario del Tesoro.

Algunos gobernadores, como el de Nueva York, Andrew Cuomo, al frente del estado más afectado por la pandemia, han criticado al Gobierno federal por no proporcionar ayuda adicional a los Ejecutivos estatales y locales, mientras que el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se opone a los rescates a estados y ha sugerido que la opción es que se declaren en bancarrota.