En una sesión de bastante volatilidad, el dólar se ubicó por debajo de los $900, tras datos de relevancia en EEUU, y mientras el cobre sigue rondando nuevos máximos en los mercados internacionales.

La divisa estadounidense cerró en $897,65, con un caída de $7,35 respecto al cierre de este miércoles. Esto corresponde al menor nivel de la moneda estadounidense desde el 5 de enero.Asimismo, registra una caída de $90,55 desde su máximo de 2024, cuando llegó a $988,2 el 26 de febrero.

“Está caída del billete verde en nuestro país se ha dado en medio de fundamentos externos e internos que impactan al tipo de cambio”, dijo Ricardo Bustamante de Capitaria.

Los mercados se siguen moviendo tras conocer el IPC de abril en Estados Unidos, que se ubicó por debajo de las expectativas, con lo cual además se moderó la inflación interanual.

“Finalmente este miércoles conocimos el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente al mes de abril, que mostró una desaceleración dentro de las expectativas, fijándose en un 3,4% interanual, reforzando el optimismo de dos posibles bajas de tasas de interés para este año”, sostuvo Francisca Hurtado de XTB Latam.

Los analistas no descartan que la moneda extranjera pueda seguir retrocediendo en nuestro país.

“Mantengo la tendencia de baja del dólar. Ya está en la frontera de $900, básicamente porque el alza del cobre ha sido muy importante, muy fuerte, porque hay mucha especulación. Veo entre un 20%-25% del alza del cobre se debe a especulación, sobre todo del sector financiero, que ocupa al cobre como refugio”, dijo Cristián Cerna, socio director de Alta Dirección.

En cuanto al cobre, este se aproximó a nuevos máximos históricos en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Si bien cayó un 1,4% a US$4,9025 la libra, tocó un récord de US$5,1775 la libra en la víspera.

En la Bolsa de Metales de Londres el metal rojo avanzó un 1,9% a US$10.417 la tonelada. Acumula un alza de 22% en lo que va de este año.

El precio spot alcanzó a US$4,675 la libra, subiendo 0,85% respecto del cierre del miércoles.

El cobre en la CME ha subido un 27% en lo que va del año, superando las ganancias de la Bolsa de Metales de Londres (LME) y creando una oportunidad para que los operadores compren en la LME y vendan en la CME, según datos entregados por Reuters.

¿Se mantiene tendencia a la baja del dólar?

Respecto a la evolución del tipo de cambio, la economista de BCI, Francisca Pérez, señala que “para el dólar estábamos esperando que desde hace varios meses que comenzara una tendencia hacia la baja, más hacia su fundamentales, debido principalmente a que el modelo de mediano plazo que tenemos nos indicaba que se encontraba muy fuera de su fundamentales, en torno a los $100- $150, cuando se encontraba en torno a los $980″.

Así, la experta dice que “hoy ya se encuentra bastante más cerca de los fundamentales en torno al rango alto que es los “880. De esta forma esperamos que continúe su tendencia a la baja. La pregunta es qué tan rápido debería seguir bajando. Los flujos indican que deberíamos ver una pausa en los próximos días, qué estación es algo por debajo de los $900, y ya en junio deberíamos comenzar a ver que continúa con su tendencia a la baja. Para terminar el año en torno a los $870″.

Por su parte, el economista de Gemines Consultores, Alejandro Fernández, señala que “si uno ve que en enero el tipo de cambio promedió $907 y el precio del cobre era mucho más bajo que ahora, eso da una idea que eventualmente podría bajar bastante más, sin embargo no ha ocurrido. Y si ocurre o no va a depender, por una parte, de cómo se comporte el cobre hacía adelante, ya que esta subida tiene todas las características de ser súper especulativa y, por lo tanto, puede revertirse, parcialmente al menos, sin que ello significa que el precio puede volver a US$4,2. Lo otro es cómo se comporte el Banco Central con la TPM y cómo se va dando la relación entre la tasa en Chile y la de Estados Unidos”.

El experto dice que en un escenario positivo, el dólar podría caer otros $50, pero no es su escenario base, el cuál mostraría que ya se está cerca del piso e, incluso, “podría volver a niveles en torno a $920-$930″.

El economista asesor de Euroamérica, Felipe Alarcón, destaca que “la apreciación reciente del peso ha sido notable, cerca de un 8% en el ultimo mes, gracias fundamentalmente al notable rally del precio del cobre y, en menor medida, al debilitamiento del dólar a nivel global. Para el mediano largo plazo esperábamos u n tipo de cambio que se metiera bajo $900, algo que se estaría adelantando siempre y cuando fundamentos como el precio del cobre se mantengan sólidos”.

Dow Jones tocó los 40.000 puntos

En tanto, las bolsas mundiales comenzaron la jornada con euforia, pero el ánimo se diluyó y los indicadores cerraron con retrocesos este jueves. El Dow Jones llegó a trepar a un nuevo máximo que lo llevó a superar los 40 mil puntos por primera vez en su historia, aunque terminó levemente por debajo, en 39.869 puntos.

El dato del IPC de abril en EEUU, había animado a los inversionistas, ya que crecieron las apuestas de que la Fed haría recortes de tasas en algún momento del año.

“En EE.UU., entre varios indicadores, se dio a conocer el dato mensual de producción industrial de abril 0,0% (vs 0,1%e y 0,1% anterior), además del Índice Manufacturero de la Fed de Filadelfia que llegó a 4,5 (vs 7,7 estimado y 15,5 anterior) de mayo. Y como cada semana, las peticiones iniciales de subsidio por desempleo 222.000 (vs 219.000 estimadas y 232.000 anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Las apuestas para la política monetaria son que el primer recorte podría ocurrir en la reunión de la Fed de septiembre.

Los mercados europeos también cedieron en una sesión en que los resultados empresariales, contrarrestaron el buen ánimo que habían generado los datos inflacionarios en EEUU.

La bolsa de Santiago también se tiñó de rojo y el IPSA cedió un 0,90% a 6.651,46 puntos.

“Lo anterior debido al efecto negativo que generaría la aplicación de aranceles a la importación de vehículos chinos por parte de EE.UU., aranceles que subirían desde un 25% a un 100%, lo que tendría efecto negativo tanto en un menor crecimiento de China y una mayor inflación en EE.UU., lo que haría menos probable una baja de tasas por parte de la Fed”, dijo Araya. P