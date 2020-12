FTSE Russell eliminará acciones de ocho empresas chinas tras su inclusión en la lista negra de EE.UU.

El proveedor de índices FTSE Russell eliminará acciones de la firma de seguridad de video Hikvision y otras siete compañías chinas de ciertos productos después de una orden de Estados Unidos que restringe la compra de sus acciones, dijo el viernes.

La medida muestra cómo una reciente oferta de la Casa Blanca para darle fuerza a una lista negra de empresas chinas supuestamente respaldadas por el ejército chino podría entorpecer las inversiones estadounidenses en el país, a menudo en productos pasivos construidos sobre índices amplios.

Aún así, Todd Rosenbluth, director de ETF y de investigación de fondos mutuos de CFRA, afirmó que hasta ahora las eliminaciones parecen tener un impacto limitado en la mayoría de los inversionistas estadounidenses, ya que pocas grandes empresas chinas han sido restringidas. “Esperamos que todos los proveedores de índices eliminen en última instancia algunos valores chinos en un esfuerzo por cumplir con las restricciones de Estados Unidos”, expresó por correo electrónico.

En un comunicado enviado por un portavoz del propietario de London Stock Exchange Group, FTSE Russell señaló que dejaría caer acciones de compañías como Hangzhou Hikvision, China Railway Construction Corp y China Spacesat.

FTSE Russell dijo que actuó en base a los comentarios de los suscriptores del índice y otras partes interesadas, y estaba siguiendo su política cuando se imponen sanciones que restringen las inversiones.

En el comunicado emitido después de que los mercados estadounidenses cerraran el viernes, FTSE Russell afirmó que las eliminaciones de su FTSE Global Equity Index Series y varias otras entrarían en vigencia el 21 de diciembre.

Un portavoz expresó que su tratamiento de las compañías sigue bajo revisión en otros índices, incluidos sus productos FTSE China y China A, considerados índices nacionales de China.

El proveedor de índices rival MSCI Inc había dicho anteriormente que sus productos “reflejarían cualquier cambio necesario” según la ley estadounidense.

La orden ejecutiva, publicada el mes pasado por la Casa Blanca e informada por primera vez por Reuters, prohibió a los inversionistas estadounidenses comprar valores de las empresas incluidas en la lista negra, a partir de noviembre de 2021.

Una portavoz de MSCI señaló que había buscado comentarios aquí de los participantes del mercado sobre el pedido, incluidas las implicaciones prácticas sobre el uso de índices MSCI y si cualquier cambio en los índices existentes o la introducción de nuevos índices “puede ser necesario o útil para mantener la capacidad de inversión de los índices MSCI relevantes y ayudar a los inversionistas a cumplir con la orden “.

“Damos la bienvenida a los comentarios hasta el 4 de diciembre”, dijo la portavoz en el correo electrónico. “Nuestro objetivo es comunicar los resultados de la consulta pronto”.

El Financial Times informó que Nasdaq está evaluando el tema y podría publicar su conclusión la próxima semana, sin citar fuentes. Nasdaq no respondió a una solicitud de comentarios.

FTSE Russell, que anteriormente afirmó que estaba revisando valores, dijo que podría eliminar a más empresas según los hallazgos de los funcionarios estadounidenses.

Las ocho compañías que se eliminarán figuran en una lista de “Compañías militares comunistas chinas” compilada por el Pentágono.

Entre ellos se incluyen China Communications Construction Co Ltd, China Nuclear Engineering & Construction Corp Ltd, CRRC Corp Ltd, Dawning Information Industry Co Ltd y China National Chemical Engineering Co Ltd.

Un portavoz de Hikvision expresó que la decisión de la orden de perseguirla era “infundada”, ya que la empresa nunca había participado en trabajos de investigación y desarrollo para aplicaciones militares.

“Hikvision ha intentado cooperar plenamente con el gobierno de Estados Unidos y responder de manera transparente a las preguntas de los legisladores”, señaló el portavoz en un comunicado.

“Hemos tratado de corregir los malentendidos sobre la empresa y nuestro negocio. Seguiremos intentando hacerlo“.

China Railway Construction Corp dijo que no podía responder de inmediato a las solicitudes de comentarios. Las otras seis empresas no pudieron ser contactadas fuera del horario comercial en China el sábado.

El principal fabricante de chips de China, SMIC, y el gigante petrolero CNOOC se encontraban entre otras cuatro compañías que el Pentágono agregó a su lista de firmas prohibidas esta semana.

El portavoz de FTSE Russell, Tim Benedict, dijo que la compañía estaba al tanto de esas adiciones, y agregó: “Las evaluaremos a su debido tiempo”.