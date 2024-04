Empresarios y discurso de Boric en Enade: lo valoran, pero apuntan a restablecer las confianzas y que ideas se concreten

En una nueva edición del encuentro empresarial Enade y en medio de un clima previo de cierta tensión con el sector privado, el Presidente Gabriel Boric dio un discurso donde abordó una serie de temas. Entre ellos, puso sobre la mesa el compromiso de llevar adelante en su período una reforma al sistema político y la importancia del crecimiento económico, invitando a desafiar las proyecciones que señalan que la economía chilena se expandirá a un ritmo promedio en torno a 2% durante la próxima década. Desde el mundo empresarial, si bien valoraron el discurso del Mandatario y destacaron el tono conciliatorio, apelaron a que las ideas se concreten.

“Me parece estupendo, que podamos crecer más. Ojalá que crezcamos. Yo soy optimista. Creo en impulsar las reformas de pensiones e isapres. Es muy complejo que puedan seguir sobreviviendo las clínicas sin las isapres. Hay mucha deuda cruzada. Todo tiene sus costos. Hay 3 millones de personas que se atienden en isapres. Ojalá que haya acuerdo y sobre todo en el tema político. Es importante que en el cuerpo legislativo haya buena voluntad para los acuerdos”, dijo Felipe del Río Goudie, del grupo Dersa.

Mientras que el empresario Nicolás Ibáñez, del grupo Drake, planteó que “no es fácil ser Presidente y lleva dos años evidentemente que tratando de promover una agenda y no le ha resultado nada mucho. Quizás ahora está en un momento de inflexión, particularmente virtuoso para él y quizás también para su gobierno. Es lo que tenemos y hay que apoyarlo. Desde luego lo fui a saludar y me presenté. Todos queremos a Chile y queremos que el país avance. Estamos en una situación muy delicada. La orientación del Presidente es conciliatoria. Es abierta de mente, no es ideológica, y hay que aprovechar esa buena disposición y no dudar de sus intenciones”.

El expresidente de la Sofofa, Richard von Appen, apuntó a que se deben restablecer las confianzas y avanzar en la reforma de permisos sectoriales.

“Lo encontré bueno, llamando a buscar puntos de encuentro. Creo que siempre es positivo. No tengo duda de la buena intención del Presidente. Lo importante es que tenemos que restablecer las confianzas. Estos discursos los he escuchado antes, y lo importante es verlo en hechos. Tenemos que encontrar esos puntos de encuentro y lo que echo de menos, en la política en general, es la visión de país que queremos construir, y lo veo ausente en el discurso. Necesitamos enfrentar con políticas de largo plazo los desafíos en seguridad, educación, en salud, vivienda. Estoy seguro que con un diálogo abierto vamos a encontrar puntos que nos unen”, indicó Von Appen.

E insistió en que “hay que restablecer la confianza. Es importante resolver los cuellos de botella, como la permisología que hay”.

Familiares del expresidente Sebastián Piñera también estuvieron presentes en Enade, donde se dedicaron palabras de reconocimiento a su trayectoria. Su hermano Pablo Piñera valoró que Boric haya mencionado la importancia del crecimiento económico.

“Fue un gran discurso, y por varios motivos. Uno, él llamó a un acuerdo entre empresarios y el gobierno. Dos, él reafirmó que el crecimiento era muy importante, y junto con eso, agregó la palabra equidad, que nos recuerda la famosa frase del presidente Aylwin, que siempre decía ‘crecimiento con equidad’. Lo otro que fue muy relevante es que él se comprometió en este gobierno a sacar la reforma política, que creo que es uno de los principales problemas que tenemos hoy día para que el país vuelva a tomar la senda que tuvo en el pasado”, señaló.

El extimonel de la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio), Lorenzo Constans, afirmó que lo relevante es que las ideas se concreten.

“Creo que logró el objetivo de tratar de unir. Lo que importa es que esas buenas ideas se concreten. Si las buenas ideas no se concretan, la verdad es que no dejan ninguna historia. Creo que hay que poner empeño para que se concreten. El país unido logra mucho más que cuando nos vamos en discusiones que son eternas. Me gustó”, dijo Constans.

En la misma línea, Renato Peñafiel, presidente de grupo Security, indicó que “creo que es una buena presentación, muy abierta. Lo importante es saber si somos capaces de hacer lo que propuso. Yo creo que del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Mientras que José Manuel Mena, presidente de ABIF, planteó que “me quedo con la invitación a que sigamos construyendo un país juntos, y desde las opiniones y miradas diferentes, desde esa diversidad, si es posible encontrar un camino en común”.

Crecimiento y reformas

El exministro de Hacienda y exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, si bien destacó el discurso, dijo que para que haya mayor crecimiento se deben llevar a cabo otras medidas.

“Yo creo que fue en general un buen discurso, porque es un llamado a actuar juntos. La parte que no me gustó es que promete crecer más, y para crecer más hay que hacer muchas cosas antes. Si uno quiere crecer sin hacer esas cosas antes, puede generar inflación o crisis de balanza de pagos. La cosa de crecer más no es querer crecer más, sino que es importante tener una agenda previa que lo permita, pero el resto del discurso encuentro que estuvo muy bien”, expresó Marfán.

El expresidente de Sofofa, Bernardo Matte Larraín, dijo que lo más destacable es que el Mandatario planteó metas.

“Lo que más destaco es que puso metas cuantitativas. Habló de crear un millón de empleos, habló de elevar la producción de cobre en un millón de toneladas, duplicar la producción de litio, de crecer más que el promedio de los últimos ocho años, de crear 700 mil empleos, de bajar la informalidad al 25%. Estas son metas cuantitativas, y eso es movilizador”, sostuvo.

Mientras que la actual timonel del gremio, Rosario Navarro, señaló que “el Presidente está haciendo anuncios muy concretos. Ahora hay que ver cómo se van a llevar a cabo. Obviamente, una cosa es un anuncio y otra es cómo se va a manifestar, pero estamos conformes, la confianza es la base de todo y hoy día para crecer tenemos que tener reglas claras”.