Gobierno monitorea cadena de abastecimiento ante expansión del coronavirus

El gobierno se está preparando para enfrentar una propagación del coronavirus. En Chile ya van 43 contagiados y más 2 mil personas en cuarentena.

Si bien hoy el Presidente Sebastián Piñera presentará una serie de medidas tanto del ámbito sanitario como económicas, también se está trabajando en acciones en caso que la situación se agudice. Una de ellas es la que impulsa el Ministerio de Economía, cuyo titular Lucas Palacios, se ha reunido con gremios y asociaciones relacionadas con los supermercados y el comercio para monitorear la cadena de abastecimiento.

“Lo que hemos hecho es tomar contacto con empresas y con los gremios para ir monitoreando de cerca la evolución de la cadena de abastecimiento para tener claridad del momento en que se pudiera requerir de un apoyo del gobierno”, dijo

No obstante, hasta el momento, el secretario de Estado sostuvo que “a nivel nacional no vemos que haya todavía problemas en las cadenas de distribución”, pero advirtió que “en aquellos sectores donde se acumula mayor cantidad de personas, como por ejemplo, los supermercados y mall, podría haber eventualmente dificultades si esto sigue creciendo, lo que gatillaría una dificultad en la red de distribución de esos productos como también en la demanda. Eso todavía no sucede, pero estamos monitoreando”.

El titular de economía también adelantó que este lunes sostendrán una reunión con todas las aerolíneas y la administración del aeropuerto para analizar esta materia y las medidas de prevención que se seguirán abordando.

Palacios añadió que a nivel externo se está monitoreando la situación. “Estamos haciéndole seguimiento a las cadenas de distribución, porque podrían afectar las exportaciones. Ese fue el caso en China y que afortunadamente ha ido evolucionando bien, incluso ha habido cambios en el comportamiento cultural, ya que el e-commerce ha ido ganando espacio tanto en el resto del mundo como en Chile. Hemos estado monitoreando lo que ha ido ocurriendo en los destinos de nuestras exportaciones”, puntualizó. P