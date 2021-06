Gobierno no logra acuerdo con la oposición y votación del IFE se sigue dilatando

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara postergó por tercera vez este martes la votación del proyecto que amplía y sube el monto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ya lo había hecho antes dos veces. ¿El objetivo? Darle tiempo al gobierno para mejorar la propuesta. Sin embargo, esos cambios no llegaron, lo que desató la molestia de los diputados de esa instancia legislativa.

“Después de realizar los esfuerzos y tratar de llegar a acuerdos no pudimos. No se dieron los tiempos”, afirmó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dando cuenta de que no ingresarían indicaciones con los cambios prometidos.

En esa línea, el secretario de Estado añadió que “hemos tratado de conversar con distintos miembros de la comisión para tratar de llegar a un acuerdo, lo que permitirá hacer más expedito la tramitación de este proyecto, porque lo que importa es que se avance rápido y el proyecto vea la luz pronto. Hay personas que lo están esperando, por eso los ánimos eran llegar rápido a un acuerdo, Pero no se pudo por distintas razones, y por eso hemos venido a explicar esta situación”.

Pese a que no se llegó con nada nuevo, la intención del gobierno era votar el proyecto tanto en general como en particular para poder seguir avanzando. Sin embargo, los diputados de oposición se negaron a votar e instaron al Ejecutivo a traducir esos “esfuerzos” que mencionó Cerda, en indicaciones.

La propuesta que conversó y exploró Hacienda con la oposición era subir el monto del IFE para un hogar de 3 integrantes de $382 mil a $400 mil y para un hogar de cuatro personas de $467 mil a $500 mil. Junto a ello, el Ejecutivo se habría abierto a entregar el IFE también por el mes de septiembre, sumando un cuarto período mensual a su propuesta original.

De acuerdo a fuentes de la oposición, bajo esas condiciones el bloque lo votaría a favor, sin embargo, eso no próspero y por ello Hacienda se habría limitado a mantener como último mes agosto, pero dejando la puerta abierta a extenderlo en caso de que la pandemia siguiera.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, explicó que “no se sabe cuándo terminará la pandemia y por eso estos proyectos no se tramitan con plazos determinados. Lo que hemos dicho es que siempre vamos a estar para ir en ayuda de las familias. No sabemos si en agosto tendremos que subsidiar el empleo o seguir ayudando a las familias”.

La diputada Joanna Pérez (DC) sostuvo que “la comisión tuvo toda la voluntad para esperar al gobierno, le dimos 24 horas, pero hoy no llegó con ninguna propuesta. Nuevamente se le dio un nuevo plazo hasta mañana a las 9 horas”.

Si bien la intención del Ejecutivo era votarlo al menos en general para “dar una señal a la ciudadanía” de que se estaba legislando con premura, el diputado Jaime Naranjo (PS) tomó la palabra y dijo que aceptaba votarlo en general a favor, pero con el compromiso de que el gobierno llegara con algo concreto para la votación en particular. Ante eso, el Ejecutivo no se comprometió, porque si bien la idea era intentar seguir buscando un acuerdo, nada aseguraba que se lograría.

El debate se trasladó ahora para este miércoles. A las 9 horas, la Comisión lo votará en general y particular, para luego despacharlo a la Comisión de Hacienda.