Gremio metalúrgico manifiesta su preocupación por la situación del empleo y las dificultades que enfrenta Huachipato

En la celebración de los 85 años de existencia, el gremio metalúrgico ocupó la instancia para mostrar su preocupación de la situación del empleo. la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánica (Asimet) dijo que la situación laboral está en uno de sus peores momento y criticó las agenda legislativa del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la materia.

“Nos preocupa principalmente el empleo formal que no repunta. Estamos frente a una situación laboral crítica, y en el último tiempo se han implementado medidas que encarecen y no facilitan la contratación, como el alza en el salario mínimo, la Ley de 40 horas, el fin a IFE laboral y el ingreso mínimo garantizado”, dijo el presidente de la Asimet, Fernando García, en su discurso en el encuentro que reunió a alrededor de 300 empresarios del sector manufacturero nacional.

Además, García estima que las cifras de desocupación van más allá del 9% que se reportó el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el último trimestre móvil de junio y agosto: “Subestima la precaria situación en la que se encuentra nuestro mercado laboral”, debido a que, según dijo, hay una tasa de desempleo oculta que llega al 13,6%, si se incluye a las personas que salieron del mercado laboral en pandemia y que no han logrado recuperar su trabajo”.

“La informalidad en el empleo es el gran problema de Chile: no paga IVA, ni impuesto a la renta, no paga cotizaciones de pensiones, ni de salud, ni accidentes del trabajo… Aquí no existen las 40 horas, ni el sueldo mínimo, menos aún los conceptos de productividad y competitividad,”, agregó.

En ese marco, el dirigente gremial disparó contra las reformas que impulsa el gobierno: “Tanto la reforma previsional como la tributaria afectarán la creación de empleos formales, pues ello significará el pago de más cotizaciones e impuestos”

Gracia también consideró que el debate político “ha gastado mucha energía, tiempo y atención sobre dónde colocar los puntos extras de cotización, y se ha dejado abandonado el debate sobre cómo fortalecer nuestro empleo formal”, señaló, agregando que esta discusión tendrá más importancia si se quiere subir la tasa de cotización desde el 10% al 16%, porque esa medida tendrá efectos sobre la formalidad. En ese contexto, subrayó la urgencia de avanzar en una agenda de políticas públicas que fortalezca los puestos de trabajo de calidad, poniendo los incentivos en los lugares adecuados.

Ante este contexto, el gremio metalúrgico llamó al gobierno a ser “un aliado estratégico” para avanzar en los desafíos de ser más productivos y tener operaciones más sustentables: “Así lo señalamos hace pocos días, al expresar nuestra preocupación por la crisis que afecta a Huachipato, una de nuestras empresas socias más emblemáticas”, dijo.

Finalmente, el dirigente gremial pidió al gobierno, sectores políticos y parlamentarios llegar a acuerdos para despejar la incertidumbre y avanzar en las discusiones sobre el futuro de Chile.