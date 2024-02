Inversión extranjera cae levemente en 2023, pero es la segunda cifra más alta desde 2015

La inversión extranjera en Chile registró el año pasado un monto acumulado de US$20.365 millones, según datos entregados por el Banco Central acerca de los datos de inversión extranjera directa (IED). Análisis hechos por InvestChile, indican que se trata de la segunda cifra más alta desde el 2015, siendo superada sólo por los US$20.865 millones registrados el 2022.

El resultado del 2023 es superior en un 24% al promedio del último quinquenio, el cual llega a los US$ 16.438 millones, aunque tuvo una caída del 2,4% respecto del 2022.

El componente que más destacó en el flujo acumulado fueron las Participaciones en el Capital, con US$ 11.500 millones, monto que se registra como el más alto de la serie histórica. En segundo lugar quedó la Reinversión de Utilidades, con US$ 8.912 millones, mientras que los instrumentos de deuda presentaron un flujo negativo de US$ 47 millones.

La directora de InvestChile, Karla Flores, indica que las cifras reflejan a Chile como un país atractivo para invertir, y esto se traduce en la recepción de importantes flujos de inversión extranjera. “Esta cifra se enmarca además dentro de un contexto donde los flujos de inversión extranjera directa en las economías en desarrollo cayeron un 9%, según la UNCTAD, a raíz de la incertidumbre económica y tasas de interés más altas a nivel global, lo que hizo de 2023 un año especialmente desafiante para la atracción de inversiones”, explicó Flores.

La directora destaca las cifras del 2023 como dentro de las más altas de los últimos veinte años. “Lo que confirma que nuestro país se mantiene competitivo dentro de la región a la hora de atraer inversión foránea, y que ha podido extender la trayectoria de altos montos que la inversión extranjera directa ha mostrado recientemente”, señaló.

Las cifras recién publicadas por el Banco Central son provisorias, debido a que serán revisadas por la misma entidad el próximo 18 de marzo.