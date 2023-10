Las bolsas globales operan mayoritariamente a la baja. La jornada ha estado marcada por el dato de empleo en EEUU, y un nuevo repunte de los rendimientos de los bonos que ha atemorizado a los inversionistas.

El IPSA cae un 0,65% a 5.579,76 puntos. Este es su nivel más bajo desde el 1 de junio de este año.

No te pierdas en Pulso

A nivel local, hoy se conoció el IPC de septiembre, que se ubicó en la parte más pesimista de las estimaciones de mercado, eso sí, la inflación anualizada se moderó nuevamente.

“En Chile se dio a conocer la variación del IPC de septiembre, el que evidenció un alza de 0,7% mensual, ubicándose por sobre el 0,6% esperado y el 0,1% anterior. En todo caso la variación del IPC en doce meses bajó a 5,1%, desde un 5,3% en agosto. Estos datos hacen estimar que el Banco Central de Chile sería menos agresivo en una eventual baja de la tasa de política monetaria desde su actual nivel de 9,5%, en la próxima reunión a celebrarse los días 25 y 26 de octubre”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

El dato clave de la sesión es la creación de empleos en EEUU, que se ubicó por encima de los pronósticos en septiembre. Tras la publicación de la cifra, los rendimientos de los bonos se dispararon nuevamente a máximos en 16 años.

IPSA retrocede en negativa jornada global y se ubica en su menor nivel en más de 4 meses

“La jornada de hoy, no sólo a nivel nacional sino que a nivel global estaría marcada por los datos de empleo de septiembre en Estados Unidos. A pesar que la Tasa de desempleo se ubicó en 3,8% (vs 3,7%e y 3,8% anterior), vimos que las Nóminas No Agrícolas 336.000 (vs 170.000e y Nóminas Privadas No Agrícolas 263.000 (vs 160.000e) dan cuenta de una fuerte creación de empleo en Estados Unidos, lo que aumenta la probabilidad de alza de tasas por parte de la Fed en 2023 y una mantención de esta en niveles altos por más tiempo”, agregó Araya.

Las bolsas europeas, que habían iniciado sus operaciones con ganancias, ahora pasan a terreno negativo, tras conocer el dato laboral de EEUU.

No te pierdas en La Tercera