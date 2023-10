IPSA sigue escalando en otra positiva sesión para los mercados globales

Los mercados globales se encamina a otra positiva jornada, pese a las preocupaciones que hay en torno a lo que ocurre en Medio Oriente. La sesión ha estado marcada por datos de relevancia en EEUU y una baja en los rendimientos de los bonos en EEUU.

El IPSA avanza un 0,97% a 5.837,61 puntos.

“El Banco Central de Chile dio a conocer la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) al 10 de octubre. Para el IPC se espera un alza de 0,5% en octubre, 0,3% en noviembre y que 2023 cierre con un alza de 4,2%. En cuanto a la TPM se espera que el BC la baje a 8,75% en la próxima reunión (hoy en 9,50%) y a 8,00% en la subsiguiente, cerrando 2023 en ese nivel. El dólar se ubicaría en $900 en dos meses, y $850 en 11 meses”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

A nivel internacional, Wall Street se encamina a nueva jornada de ganancias, tras la baja en los rendimientos de los bonos que la semana pasada tocaron máximos en 16 años. Además, un dato inflacionario publicado este miércoles trajo ánimo entre los inversionistas.

“En EE.UU., se informaron las cifras de septiembre del IPP. En tasa interanual general 2,2% (vs 1,6%e y anterior) y subyacente 2,7% (vs 2,3%e y 2,5% anterior). Así como, en tasa mensual general 0,5% (vs 0,3%e y +0,7% anterior) y subyacente 0,3% (vs 0,2%e y anterior). Por último, también se publicarán las Actas de la pasada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto”, agregó Araya.

También se conoció que Exxon comprará a su rival Pioneer por casi US$60 mil millones, en la que será la mayor adquisición realizada este año por una empresa.

Los mercados europeos, operan al alza, con la mirada puesta en los datos de EEUU.

