Las decepcionantes cifras económicas de China arrastran al cobre a su nivel más bajo del año

El cobre, el principal producto de exportación de Chile, no goza de su mejor momento. Esta semana el valor del metal tocó su mínimo de cerca de cinco meses y medio, y pese a la recuperación del miércoles y el casi nulo movimiento del jueves, las proyecciones de los inversionistas es que el precio del cobre debería mantenerse en una trayectoria a la baja por el momento.

Entre las primeras razones que explican las malas perspectivas para el precio del cobre aparece China. La superpotencia y principal consumidor de metales en el mundo ha decepcionado al mercado sobre sus cifras económicas tras la reapertura del gigante asiático una vez que comenzó a desmantelar las restricciones que se impuso para detener la propagación de contagios por Covid-19 en su territorio.

En enero de este año, el mercado de metales se entusiasmó con las noticias de menores restricciones y el cobre rápidamente se ubicó sobre los US$4 la libra, pero ese sentimiento no coincidió con la información relacionada a la salud de la economía de China en lo que va del año y ahora el metal cotiza en US$ 3,70 en la Bolsa de Metales de Londres.

“Es posible que (las señales desde China) hagan retroceder los precios del Cobre a niveles similares a los que estuvimos en durante buena parte del del año pasado”, dijo el director ejecutivo Plusmining, Juan Carlos Guajardo.

El último dato que reforzó las débiles perspectivas de los metales básicos fue la producción industrial de China, que aumentó un 5,6% en abril respecto del año anterior, más que el 3,9% de marzo, pero menos que el 10,9% previsto por el consenso, según destacó Reuters.

Otro de los factores que presiona al mercado del cobre hoy es su inventario en los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres, situadas en 86.625 toneladas, han aumentado un 70% en las últimas cuatro semanas, hasta su mayor nivel desde enero de acuerdo con datos recopilados por la agencia de noticias.

En tanto, los inversionistas también se están volcando al dólar ante el optimismo de que se llegue a un acuerdo para evitar una cesación de pagos de Estados Unidos, y porque los operadores reducían las apuestas a un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal tras sólidos datos de consumo y vivienda. Un alza que de paso también presiona a los compradores de cobre.

“El cobre ha cedido parte de las fuertes ganancias de ayer, lideradas por la cobertura de posiciones cortas, mientras el dólar sigue subiendo, con el índice dólar cotizando en máximos desde marzo”, agregó Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

Sin embargo, de cara al largo plazo, los inversionistas cambian su apuesta por el futuro del precio del cobre. Analistas apuestan que por el verano boreal (durante finales de junio) el precio del cobre podría comenzar a recuperarse ante la proyección de que la economía mundial tocará su punto más bajo y luego podría comenzar el periodo de recuperación.

“En el caso concreto del cobre, reconocemos unas perspectivas cíclicas difíciles a corto plazo, pero reiteramos nuestra visión positiva a largo plazo. Reflejando nuestra gran convicción en la escasez estructural desde mediados de esta década, tomamos la corrección actual como una oportunidad de compra”, dijo en un reciente análisis la institución bancaria, Julius Baer.

Gajardo de Plusmining también plantea que “las expectativas de mediano y largo plazo siguen siendo positivas todos los proyecciones de balances apuntan a a un déficit que va va a materializarse a partir del próximo año y más tardar a 2025″. No obstante, el experto advierte que este año se prevé que las reservas de cobre aumenten ante la entrada de grandes proyecto como Quebrada Blanca II y agrega que siempre se debe estar abierto a que algún episodio afecte a la economía y de esta forma al valor del cobre.

“Este año vamos a ver precios transitoriamente más débiles para luego en una perspectiva de largo plazo e ir a una tendencia de precios más elevadas”, agregó Gajardo.

Mirada local

La visión optimista a largo plazo se sostiene desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, ya que en su último Informe de Finanzas Públicas, presentado la semana pasada, se estima que el valor del cobre promedie los US$ 3,86 la libra. Mientras que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), a inicios del mes pasado, elevó su proyección del precio del cobre a US$ 3,9 la libra para 2023.

Una proyección que por el momento no debería ceder a la caídas actuales del cobre, según explicó la directora de estudios de Vantaz Group, Daniela Desormeaux: “Es difícil proyectar el futuro precio del cobre por los distintos factores que inciden, y sabemos que es super relevante para las proyecciones de los ingresos para el fisco. Lo importante es que no vemos que pueda haber un derrumbe en el precio del cobre por los sólidos fundamentos en demanda, y una oferta que avanza pero con cierto rezago”.

La experta respalda su análisis en base los estudios que han realizado por medio del trabajo de Vantaz y en conjunto con el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) a la hora mirar el mercado e industria del cobre en Chile.

Ante este contexto, Desormeaux plantea que sería anticipado bajar las proyecciones del precio del cobre de Cochilco y Hacienda por el contexto actual. “Si esto es transitorio o permanente es algo que debiésemos ver en los próximos meses, y cómo las variables macro evolucionan en junio/julio, y ahí recién se debería pensar en una proyección para el segundo semestre para el precio del cobre, y por tanto para el año”.

“Los fundamentos se siguen manteniendo super sólidos, principalmente lo que hemos comentado por la transición energética y electromovilidad (...) A lo mejor tenemos que acostumbrarnos a niveles entre los US$ 3,7 y US$ 4,2 la libra, dependiendo de las condiciones macro y micro del momento. De todas formas, no esperamos caídas considerables en precios”, señaló la experta.