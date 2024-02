Ministra de Ciencia: “La inversión en inteligencia artificial tiene un retorno en menos de 12 meses y es 3,5 veces el tamaño de la inversión”

El uso de la Inteligencia artificial (IA) y las tecnologías en las industrias son las materias con que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación busca aportar a la economía nacional. Una tarea que comprende iniciativas como el trabajo legislativo, coordinación con el sector privado, encuentros con firmas internacionales con interés de trabajar el tema en Chile y encuentros con otros países, entre otros ámbitos.

“La IA es una posibilidad de generar mayor productividad, de crecimiento económico y de acelerar procesos de manera más fácil. Y eso para un gobierno como el nuestro, que está muy enfocado en acelerar el crecimiento, en hacer que la industria repunte en materia de crecimiento y productividad, es fundamental”, explica la titular de la cartera, Aisén Etcheverry, en entrevista con Pulso.

Desde la cartera también destacan que esta oportunidad se basa en la trayectoria y condiciones que tiene Chile en el uso de las tecnologías. “Tenemos una política de muchos años sostenida en el tiempo, que hoy nos tiene con capacidades muy aventajadas en materia de inteligencia artificial. Somos primeros en conectividad en Latinoamérica, en productividad científica, en inteligencia artificial en Latinoamérica, en tener una política en esta materia y tener centros de investigación para aprovechar todas esas capacidades para obtener el máximo de los beneficios”, sostiene la ministra.

La ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry

Señala que el objetivo es que las empresas puedan adoptar el uso de la IA. A modo de ejemplo, estima que el uso de la tecnología puede ayudar a sectores productivos que no se han podido recuperar tras la pandemia, como la agricultura, el transporte y la construcción.

“Sabemos, lo dice la literatura y esto está comprobado, que tecnologías como el uso de nubes (...) tienen un impacto directo en la productividad. Por ejemplo, en el agro ayuda a tomar mejores decisiones en tiempos de sequía, permite optimizar procesos, y lo mismo ocurre en la construcción. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo ahora es ¿cómo podemos lograr que eso ocurra más rápido y que además se incorpore inteligencia artificial como la nueva tecnología disponible para acelerar ese proceso?”, detalla, agregando que esto debe ir acompañado de inversiones estratégicas como data centers y mejor conectividad.

Además, el interés en estos temas es por el rápido impacto que ven en la productividad al momento de implementar la tecnología: “En las industrias, sabemos que la inversión en inteligencia artificial tiene un retorno en menos de 12 meses y ese retorno es 3,5 veces el tamaño de la inversión. Es decir, esto es rápido y por eso le estamos poniendo mucho énfasis, a propósito del gabinete de crecimiento, a la digitalización profunda”, indica Etcheverry.

Sin embargo, desde la cartera también se matiza que, en medio del desarrollo de la tecnología, existen riesgos que se deben abordar: “Hoy hay una discusión pública de los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en temas de discriminación, de transparencia y riesgos asociados al mal uso que se le puede dar a esta herramienta”, advierte la ministra.

“Aquí hay también una función pública de encontrar todos los mecanismos para resguardar a la ciudadanía o mitigar estos riesgos que existen, aprovechando al máximo los beneficios que tiene para la industria y para el desarrollo de la investigación, y para el sector público”, agrega la secretaria de Estado.

En esa línea, y buscando ser un actor internacional, la ministra de Ciencia resalta que su cartera ya viene trabajando en un anteproyecto para afrontar los riesgos y regulación que se requiere ante las nuevas tecnologías, el que se va a ingresar una vez que termine el receso del Congreso y que se espera sea de rápida tramitación, dado el trabajo que se ha realizado con la oposición. Al respecto, destaca que es un proyecto que considera la experiencia internacional: “Las tecnologías no conocen fronteras, se conectan a través de cable, internet y no sacamos nada con regular en Chile algo en una dirección, si es que no estamos vinculados con esas regulaciones internacionales”.

Trabajo internacional y desafíos

Desde la cartera explican que Chile tiene una serie de reconocimientos internacionales por su trabajo en IA, un hecho que se reflejó en la reciente gira de la ministra Etcheverry por Europa, en países como Eslovenia, Francia y Suiza. A estos encuentros asistieron distintos países, empresas, la Unesco y la ONU, entre otros actores.

“Lo que fuimos a hacer fue a discutir cómo se generan políticas, regulaciones y gobernanza, que básicamente es cómo nos ponemos de acuerdo en qué se hace y no se hace con la inteligencia artificial, que permita el desarrollo de la innovación y de la tecnología para aprovecharlas en nuestra industria y nuestra ciencia”, dice la secretaria de Estado.

“Pudimos exponer los avances que está haciendo Chile, avances que son bien reconocidos y, a mí, todavía me sorprende, pero ocurre, que en esas instancias después se nos acercan muchos países que quieren hacer cosas y quieren conocer más la experiencia nuestra, porque es bastante avanzada respecto del resto”, señala.

Mientras que, por el lado de las empresas, la titular de Ciencia destaca que las firmas con que se vincularon en dicha gira, buscaban “entender qué está ocurriendo en Chile y eso abre oportunidades de inversión, abre oportunidades de colaboración que estamos encaminados en aprovechar”.

En esos encuentros estuvieron compañías como Salesforce, Microsoft, Schneider Electric, Eramet y Technip Energies, relacionadas con el litio y la energía.

“Tuvimos una reunión muy interesante con Salesforce. Ellos han desarrollado también aplicaciones de inteligencia artificial y están muy enfocados en cómo apoyar la transformación de las competencias en el mundo laboral. Han hecho un trabajo interesante con Brasil en esa materia, de cómo incorporar capacidades en los programas formales, en el mundo técnico-profesional. Y pudimos conversar con ellos respecto de los avances que estaba teniendo Chile y cómo se podían sumar ellos a los esfuerzos que están haciendo desde el gobierno por capacitar a las personas en esta área”, explica.

Por último, sobre la falta de personal capacitado para hacer frente a las necesidades de implementación de tecnologías como la IA, la ministra realza la capacitación que impulsa el gobierno con iniciativas de formación, a distintos niveles, y nacional y extranjero.

“Existe un déficit de talento, pero (...) no porque no estemos formando a gente, sino que porque la industria está creciendo muy rápido. Entonces, es una buena noticia que tengamos ese déficit, porque tenemos muchas acciones ya establecidas y priorizadas para ir llenando ese déficit lo más rápido posible”, agrega.