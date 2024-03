Ministro Grau espera que “en dos semanas” la comisión antidistorsiones reevalúe los niveles de sobretasas para el acero chino

El ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó nuevamente la situación por la que atraviesa la empresa Huachipato. En entrevista con Estado Nacional, afirmó que el gobierno hará el mayor esfuerzo para que los trabajadores no pierdan el empleo.

“Lo que podemos asegurar a los trabajadores es que el gobierno y el Ministerio de Economía, en particular haremos el mayor esfuerzo para que no lleguemos a esa situación (de perder el empleo””, sostuvo el secretario de Estado.

No obstante, a ello, que la decisión de cierre de la empresa, es una “decisión de una empresa privada, que tiene toda la facultad legal. Es importante que si la decisión es de la empresa uno converse con la empresa y vea cuáles son las alternativas. Y esa estrategia de las empresas es presentar nuevos antecedentes a la comisión antidistorisiones”.

El ministro enfatizó que está el compromiso con “los sindicatos, que una vez que se presenten los antecedentes de reclamación y que ocurre en cinco días hábiles (...) nosotros queremos solucionarlo a la brevedad. Todo ese proceso no debería tomar más de dos semanas”.

Sin embargo, aclaró que “el gobierno, por supuesto, no se puede comprometer a un resultado, porque eso depende de los antecedentes y la comisión antidistorsiones lo debe resolver, pero si podemos hacer es actuar con la máxima urgencia posible”.

A lo que se refiere el ministro es que la empresa presentó nuevos antecedentes para que la comisión reevalúe los niveles de sobretasa que fijo para las importaciones de acero chino.

Esto porque dos semanas Huachipato anunció el cierre indefinido de sus operaciones, debido a que las medidas anunciadas contra las importaciones de acero chino fueron consideradas insuficientes. La filial de CAP estimó entonces que las sobretasas recomendadas por la Comisión Antidistorsiones eran “menores a las solicitadas”, impidiendo a la empresa “competir en igualdad de condiciones”.

La comisión recomendó la aplicación de sobretasas arancelarias para tres de las cinco empresas investigadas, dictaminando que los mayores cargos sean de 9,2%, 14,2% y 22,5%, con un promedio de 15,3%.

Mas Narbona menos Craig

El ministro fue consultado también por la frase Más Narbono, Menos Craig, que hace poco más de una semana dijo el Presidente Gabriel Boric, en la inauguración de una planta desoladora de la minera Los Pelambres en puerto Punta Chungo, en la Región de Coquimbo. “Uno como ministro no comenta las frases del Presidente, ni las buenas ni las otras. No tengo mayor conocimiento de ellos (Familia Luksic) con uno me he untado a conversar en materia productiva y la encontré bastante interesante”.

Asimismo, dijo que “tengo la mayor valorización de los empresarios y empresarios que hacen inversiones en el país. Y en particular de esa inversión en particular”. Y por último acotó que “Si la pregunta es si esa frase generó algún problema sustantivo en promover la inversión, la respuesta es no”.