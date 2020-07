Los whatsapp que complican a la cúpula de Zurich en el caso Seguros

Una fuerte ofensiva preparó José Manuel Camposano para enfrentar a Chilena Consolidada. El ex CEO de la aseguradora, con más de 40 años de trayectoria en la firma, demandó en marzo a la compañía ligada a Zurich Insurance Group, por vulneración de derechos fundamentales en su despido que se materializó en febrero pasado -tras la demanda por fraude presentada por Codelco contra la firma-, pero que se comenzó a diseñar un mes antes, cuando el ejecutivo acordó con la empresa el cese de sus funciones, aunque mantuvo su remuneración.

La acción legal de Camposano, donde está solicitando una indemnización de hasta $3.100 millones, patrocinada por Christian von Bergen y presentada ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, no se guardó nada. Incluso, consideró la entrega de parte del exejecutivo a la justicia de una serie de mensajes -de WhatsApp- que sostuvo a partir de enero del año 2019 con varios integrantes del grupo. Las conversaciones se materializaron meses antes de la demanda de la minera estatal en enero pasado, y escalaron hasta la cúpula de Zurich, en específico a Claudia Dill, CEO de Zurich para Latam, con quien mantenía un diálogo constante respecto de las acciones de Chilena Consolidada en relación al llamado “fraude orquestado” que acusó Codelco y que está vinculado con la suscripción de una serie de seguros de vida y de accidente que los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata tenían con la aseguradora desde el año 2004 al 2019 y con Radomiro Tomic entre 2008 y 2016.

La información es crucial para su proceso, pues Chilena Consolidada lo involucra directamente en el caso Seguros y asegura que el ejecutivo “incumplió con gravedad las políticas de la empresa” (ver recuadro).

El apoyo de Zurich

De los mensajes emitidos a través de la red social, se desprende que Claudia Dill apoya el actuar de Camposano, respaldo que es explícitamente señalado el 8 de marzo de 2019: “Los respaldaré por completo a usted y a su equipo para que esto sea justo y equilibrado. Somos un buen equipo y lo superaremos”. Y luego se lo reitera el 14 de enero de 2020, en el intercambio de una serie de mensajes tras conocerse la demanda de fraude presentada por la cuprera estatal. “Organizaré una llamada con todas las partes relevantes hoy para discutir nuestra estrategia. Ya estoy hablando con Mario. Tendremos que gestionar la reacción del Grupo. Hay una gran diferencia entre el soborno y el fraude. Sinceramente, no entiendo por qué los medios lo saben antes que nosotros. Proceso extraño. ¡Asegúrate, José Manuel, de que tienes todo mi apoyo! La próxima semana estoy en Santiago. Puedo venir esta semana si me necesitas allí”. Días después la ejecutiva arribó al país.

El apoyo de Dill fue tal, que incluso se desprende cómo la ejecutiva de la aseguradora suiza le señala a Camposano que se “encargaría” de Yannick Hausmann, consejero general de Zurich Financial Services; Mario Greco, director ejecutivo de Zurich Insurance, y George Quinn, director financiero de Zurich Insurance Group, para contener las repercusiones del caso en el grupo. Así se lee de una conversación del 4 de mayo de 2019, cuando Claudia Dill le agradece a José Manuel Camposano la entrega de una detallada actualización del caso. “Muchas gracias por la actualización detallada y el esfuerzo. Todo bajo control parece y bien administrado. Me siento muy a gusto con esto. Fue realmente útil para mí tener los detalles a pie ese sábado. Y nos fuimos bien informados y alineados sobre las acciones. Estoy muy feliz de que Codelco trabaje con nosotros. Y que todo va por buen camino. Manténgame informado por favor. Me encargaré de Mario, Yannick y George”.

En los mensajes intercambiados también se manifiesta la preocupación del ex CEO y del presidente del directorio, Hernán Felipe Errázuriz, porque Yannick Hausmann quiere recurrir a la fiscalía y confesar un delito, idea que Camposano la conversa con Dill el 17 de mayo de 2019, y le señala que le parece un error. “Gracias, Claudia. Hernán Felipe y yo estábamos preocupados porque nos informaron que la opinión de Yannick es ir ante la Fiscalía y declararnos culpables de un delito. Esa es una figura legal que en los Estados Unidos tiene beneficios, pero en Chile no existe. Además, creemos que hacerlo hoy sería un error estratégico. Por ahora debemos optar por la cooperación con Codelco y no optar por la confrontación. Veamos cómo reaccionan dándoles información que no nos incrimina. Movámonos paso a paso”, se lee en el documento.

El rol de Errázuriz

A las 7.50 horas de la mañana del 8 de marzo del año pasado, José Manuel Camposano le escribe un WhatsApp a Hernán Felipe Errázuriz, presidente del directorio de Chilena Consolidada. En él, el ex CEO le solicita una reunión para las 11.45 a.m. para “informarte de algo importante”, mensaje que es respondido con un “ningún problema” por parte de Errázuriz.

Al día siguiente, Camposano le comparte a Errázuriz un mensaje de Dill donde la alta ejecutiva le pregunta por la reacción del líder de la mesa de la aseguradora luego de conocer el caso y con quien queda coordinada una conversación telefónica el lunes siguiente. “Hablemos el lunes. Pasaría por tu oficina después de El Mercurio, después de las 10. WhatsApp no recomendable”, le responde Errázuriz.

En la conversación entre Camposano y la CEO de Zurich para Latam, se le explica que la reacción del directivo fue de “preocupación y sorpresa”, y también le indica que su experiencia como exministro de Minería puede contribuir mucho en el caso. “Buenos días Claudia. La reacción de Hernán Felipe fue de preocupación y sorpresa. Es más positivo que negativo sobre la posibilidad de resolverlo. Hernán Felipe fue ministro de Minería algunos años y, por lo tanto, conoce la mentalidad del mundo minero de Codelco. Creo que puede contribuir mucho como Presidente de la Junta. Creo que sería una buena idea tener una conversación telefónica con él. Si estás interesada, puedo coordinarla”, le dice Camposano a Dill el 9 de marzo de 2019.

Luego, el 25 de marzo, el exejecutivo le explica al presidente del directorio que después de una larga conversación con Claudia Dill, se acordó no informar al directorio del tema Codelco. “Hernán Felipe: creo que después de las reuniones del fin de semana, Claudia (Dill) entendió el problema y tomamos varias decisiones. Todas basadas en el principio de “calma” y “no precipitarse” que tú sugeriste (…) Una de ellas fue no comentar en este directorio la situación. Tanto Claudia como John (Mascarello, jefe de Investigación para América Latina del grupo y a cargo de la investigación llamada Proyecto Arcadia) prefieren que la información al Directorio sea el próximo mes. Cuando la investigación haya terminado. Quieren mantener la comunicación necesaria solo contigo”. A lo que Errázuriz responde con un escueto “OK”.

Errázuriz también estuvo al tanto de la desvinculación de Arturo Fuenzalida, gerente de la división Empresas de Chilena Consolidada, la que se materializó el 6 de mayo de 2019. “Hernán Felipe ayer hablé con Arturo. Obviamente muy impresionado y sin entender por qué se tomó esta decisión. Acordamos que se va de vacaciones y regresa el 22 de abril. Ese día le informamos a la organización que tomó la decisión de dejar la empresa y las razones por las que tomó esa decisión. Hasta el 22 de abril no se reporta nada a nadie. Te mantengo informado. Saludos, buen fin de semana”, se lee en el mensaje del 14 de abril. Y Hernán Felipe Errázuriz responde: “JM: Recién leo tu WhatsApp, te compadezco. Debe haber sido durísimo para los dos. Estas decisiones son de la amargas que cuesta adoptar en la vida profesional. Aún más duro es recibirla sin una clara explicación. Igual debió ser un alivio salir de este problema. Quédate tranquilo porque es lo que correspondía por el bien de Zurich y era inevitable que la asumieras como CEO. Él también debe, al final del día, entender que se excedió en sus atribuciones. No debería repetirse con la nueva auditoría. Ojalá el informe de la investigación se centre solo en que se excedieron de sus atribuciones y ponga punto final al problema. Buen fin de semana”, le indicó.

El peso de Codelco

El accionar de Arturo Fuenzalida también fue cuestionado por Claudia Dill, quien en una conversación le reconoce a Camposano que tanto Fuenzalida como Javier Rehbein, subgerente de Productos y Pricing de la firma, están en riesgo. “John necesita completar la investigación. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos movernos. Por cierto, también habrá una entrevista de seguimiento con Arturo, ya que tienen más preguntas para él. En mi opinión, tanto Javier como Arturo están en riesgo. Tengo un problema de confianza personal por lo que sé hasta ahora, pero le pedí a John que me ayudara a entender si soy demasiada dura. Necesito comprender mejor la política de Zurich y también quiero discutirlo con usted”, señala Dill el 23 de marzo.

Una de las preocupaciones de la CEO de Zurich para la región es el peso de Codelco en Chilena Consolidada. La ejecutiva fue contactada por Valeria Schmitke, jefa legal para América Latina, quien le habla sobre el impacto que podría tener el conflicto con la minera estatal. “Recibí una llamada de Valeria el lunes por la noche y algunos detalles hoy durante la noche. Por lo que entiendo hasta ahora, este podría ser el mayor riesgo comercial y de reputación que enfrentamos”, le dice a Camposano el 6 de marzo. Y le consulta, “¿está debidamente informado e involucrado en la situación de Codelco?”.

José Manuel Camposano le comunica que se está haciendo cargo del tema. “De hecho, después de una reunión con Codelco la semana pasada, informo esta situación a Cumplimiento. Ayer me reuní con dos de los sindicatos y hoy por la tarde me encuentro con el sindicato más “luchador” (Sindicato N°3). Esta es una gran pelea entre Codelco y los sindicatos. Tienen demandas entre ellos por muchos otros asuntos además del seguro. Si no tiene ningún problema, prefiero que hablemos mañana después de la reunión con el sindicato Tres esta tarde para tener más información. Estás de acuerdo”, le responde el ex CEO. Además, le explica que están vinculados con la minera desde 1981 y que tienen seguros generales, de vida y accidente con la estatal. “Mantenemos una muy buena relación con ellos. De hecho, debido a esta ‘pelea’ con los sindicatos, Codelco emite otra nueva póliza con nosotros para asegurar a los otros sindicatos (hay varios sindicatos) muy recientemente”, le explica.

“Ok, entonces esta es realmente una gran pérdida si nos equivocamos. También parece que nos estamos metiendo en medio de una pelea que no es la nuestra. Veamos los hechos de lo que hicimos o no. Pero el olor no parece bueno por lo que Legal me informó hasta ahora”, le responde la ejecutiva.

Consultada la empresa, señaló que “por política corporativa, la compañía no emite comentarios acerca de procesos judiciales pendientes”.

Chilena Consolidada: “Camposano incumplió con gravedad las políticas de la empresa”

Chilena Consolidada respondió con dureza la demanda laboral que en marzo pasado presentó el saliente ejecutivo de la aseguradora. En la contestación, la privada asegura que en relación al caso Seguros con los sindicatos de Codelco, José Manuel Camposano “violó flagrantemente las políticas de suscripción de la empresa, así como la esencia de la actividad aseguradora para entregar a GyS la mayor parte de la prima recaudada”. Además, señala que el ejecutivo, que estuvo 40 años ligado a la compañía, falló también al no informar al directorio de la empresa los antecedentes relacionados con el caso, a mediados de 2018, cuando a petición de Codelco se dispuso la terminación de los contratos con GyS.

En el documento, de 36 páginas, se lee que en marzo de 2019, Zurich solicitó iniciar una investigación interna por el caso. “Como consecuencia de la investigación se pudo establecer que, en relación con la Suscripción de Seguros con Sindicatos de Codelco, empleados de la empresa habían incurrido en conductas reñidas con la ética de Chilena Vida. Uno de esos empleados fue el jefe y líder de la empresa: José Manuel Camposano”, sostiene el documento.

“Camposano no solo firmó los Contratos GyS. También participó en la gestión de la cartera de pólizas con los Sindicatos. Peor aún, de los antecedentes recopilados durante la investigación -esencialmente tras la suspensión de Camposano en sus funciones- se constató una relación especialmente cercana con GyS, que lo llevó a prácticas a todas luces contrarias a las políticas de la Empresa y de Zurich”, recalca la compañía. Además, indica que el exejecutivo no solo “incumplió con gravedad las políticas de la empresa” en el caso concreto de los seguros con los sindicatos de Codelco, “por el contrario, se sirvió de la relación con GyS para otras pólizas, según fue apareciendo a lo largo de la Investigación”, destaca el documento.