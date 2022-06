Nicolás Grau dice que cualquier nueva ayuda sería focalizada y valora idea de algunos privados de fijar precios de la canasta básica de alimentos

El ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó la problemática que está provocando en el diario vivir el alza de la inflación que está afectando el poder adquisitivo de las personas.

Y si bien no anticipó si el gobierno entregará nuevas ayudas a las familias, sí aclaró que “seguiremos el principio de apoyar a las familias que más lo necesitan, centrarnos en aquellos grupos y no hacer apoyo generalizado, porque el problema de hacer apoyos generalizados aumentaría la liquidez y a través de eso tendría un efecto negativo en la inflación”, dijo al participar en el programa Estado Nacional.

En ese sentido, descartó de plano alguna idea que apunte a finar los precios. “Creemos que los costos asociados a ese tipo de política son más grandes que los beneficios”. No obstante, acotó que “eso no significa que no valore mucho, como ministerio, que algunas cadenas de supermercados hayan señalado que van a fijar los precios de canastas básicas. Ojalá las empresas, las más grandes, que tienen márgenes para hacer ese tipo de acciones, lo hicieran de forma más generalizada”.

18 Agosto 2021 Foto: Andres Perez

Por esa razón, el secretario de Estado hizo un llamado para que más empresas grandes se sumen a propuesta. “Este es un momento económico no simple a nivel mundial, y en estos momentos difíciles, el hecho de que algunas empresas de mayor tamaño hagan algún esfuerzo estoy seguro que será bien valorado por quienes consumen en esos supermercados. Es algo moralmente muy adecuado para momentos difíciles, haría un llamado en esa dirección”.

“Todo lo que ha hecho el Banco Central va en la dirección de que la inflación será más baja, pero esto toma tiempo. Cuando el Banco Central sube la tasa de interés hace que los créditos de consumo sean más caros y eso poco a poco va bajando el ritmo de consumo lo que permite que la inflación se vaya reduciendo”, comentó.