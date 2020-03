Oposición busca que bono Covid-19 se convierta en “renta básica” mientras dure la crisis

La Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto de ley que ayuda a las familias y empresas a enfrentar la crisis derivada del coronavirus, el cual debe ser votado en las próximas horas.

Sin embargo, el desenlace no se observa tan seguro para la propuesta del gobierno por cuanto la oposición no está de acuerdo con la entrega de un bono por única ayuda por $50.000, cuyo monto fue rechazado ya en la Comisión de Hacienda.

Es por ello que repusieron una indicación presentada en la comisión por el diputado Manuel Monsalve (PS) para eliminar la idea de que el bono se entregue por una sola vez. "Como no podemos obligar al gobierno a entregarlo durante todos los meses que dure esta crisis, queremos dejarle abierta la posibilidad de hacerlo y que sea responsabilidad de La Moneda entregarlo o no. El gobierno no está abierto a conversar”, afirmó.

Asimismo, el diputado Jorge Sabag (DC) sostuvo: “Hemos presentado la indicación para facultar al Estado a gastar más recursos, vamos a insistir porque debe quedar abierta la posibilidad de beneficiar con más frecuencia a las familias que con el aislamiento no pueden generar ingresos”.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones no está presente en la discusión. El subsecretario Francisco Moreno fue en su reemplazo, pero no hubo unanimidad para que ingresara a la sala y no ha podido entrar al hemiciclo.

Además, los diputados no oficialistas no están de acuerdo con el monto que consideran bajo en proporción al paquete que se está proponiendo. “En su paquete de US$12 mil millones el bono sólo representa el 1% con un gasto de US$135 millones, esa es una cifra muy pequeña . Le estamos pidiendo que destine el doble, o sea US$250 millones”, manifestó el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Daniel Núñez (PC).

También consideran que el universo de beneficiarios está muy restringido, y que debería abrirse a los independientes como taxistas, micros de colegios, vendedores ambulantes, etc que no pueden generar ingresos en esa situación.

La propuesta del gobierno plantea que este bono sea entregado una sola vez y que el monto por persona sea de $50 mil brutos, focalizado en los actuales beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF), quienes forman parte del Registro Social de Hogares, y que por ende pertenecen al 60% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con su calificación socioeconómica.