Cambios en Cencosud: Heike Paulmann deja el directorio, Manfred se mantiene y vuelve Peter

El holding Cencosud atraviesa una época de cambios relevantes. Hace dos años, aquejado de problemas de salud, dejó el directorio Horst Paulmann, su fundador; volvió al directorio su primogénito, Manfred Paulmann, y salió el segundo de los hermanos, Peter; el año pasado renunció el gerente general del grupo durante los últimos cinco años, Matías Videla; y Heike Paulmann, quien había reemplazado a su padre al inicio de 2021, primero interina y luego definitivamente, dejó la presidencia en diciembre, aunque se mantuvo en el directorio.

Los cambios seguirán este 2024. El viernes se realizará la junta anual ordinaria de accionistas y la mesa ya tiene una composición prácticamente definida. Ya hay nueve candidatos para los nueve cargos de director. Y en esa lista no está Heike Paulmann, la tercera de los hijos de Horst Paulmann Kemna, el fundador del conglomerado, quien acaba de cumplir 89 años en marzo pasado.

La familia Paulmann sí cambia su representación directa. Los tres hijos mayores de Horst Paulmann -tiene un cuarto, menor de edad- han pasado en diversas épocas por el directorio. Esta vez se mantiene el mayor de todos Manfred Paulmann Koepfer, quien estuvo alejado por casi una década de la firma y regresó solo cuando su padre dejó el directorio; y vuelve a la mesa el segundo de sus hijos, Manfred Paulmann, quien había dejado de participar en el holding en abril de 2022, cuando se recompuso la mesa tras la salida definitiva de su padre.

La lista de candidatos que elegirá el controlador incluyen a su actual presidente, el brasileño Julio Moura Neto, y el ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín Bascuñán, quienes ya estaban en la cúpula directiva y se mantienen. Y cambia a otros tres directores. Esta vez, la familia Paulmann propuso para integrar la mesa a Josefina Montenegro Araneda, abogada y directora de empresas, como Codelco, Invercap y Sky Airlines; la colombiana Mónica Jiménez González, y la peruana María Leonie Roca.

Los que saldrán serán la peruana Lieneke Schol Calle, la colombiana Mónica Contreras Esper y el argentino Pérez Alati, quien renunció en marzo para permitir la renovación anticipada del directorio de Cencosud, originalmente programada para el primer cuatrimestre de 2026.

Los dos directores independientes son los mismos que postularon la temporada pasada las AFP: Ignacio Pérez Alarcón: y Carlos Fernández Calatayud. El primero es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica y ha estado en directorios como Masisa y Edelpa y fue gerente general de la corredoras de Deutsche, Merrill Lynch y Santander. Fernández, en cambio, es ha tenido diversas posiciones en empresas de tecnología y telecomunicaciones como IBM, AT&T LA, Telmex, Coasin Global Services y Entel.

La elección de directorio se llevará a cabo el viernes, pero habiendo igual número de candidatos que de asientos disponibles, todos resultarán electos.

Una vez constituida la mesa, el directorio deberá resolver quien es el presidente de la mesa. Una opción es que siga Julio Moura, quien lleva más de una década en la empresa, pero asumió el mando en diciembre, tras la renuncia de Heike Paulmann. El nombre de Julio Moura fue puesto en el primer lugar de la lista de candidatos.

La otra alternativa es que Manfred Paulmann, el primogénito, asuma el timón. Lo que sí está claro es que no volverá al directorio el fundador del grupo, como se especuló en círculos empresariales en las últimas semanas.

Cencosud Shopping: llega Jaime Soler

En la principal filial del holding, Cencosud Shopping, también hay cambios. En el directorio seguirán Manfred y Peter Paulmann Koepfer como únicos representantes directos de la familia y se produce una gran novedad: el ingreso de Jaime Soler, ex gerente general del holding, al directorio de la cadena. Soler fue gerente general del grupo desde 2015 a 2018 y fue reemplazado por Andreas Gebhardt.

Más tarde asumiría Matías Videla, quien renunció en octubre del año pasado tras ser multado por la Comisión para el Mercado Financiero por uso de información privilegiada. Tras algunos meses de vacancia, Cencosud designó este año como gerente general a Rodrigo Larraín, quien dirigía la filial de centros comerciales y antes tuvo pasos por el mismo retailer y por Enjoy.

Los otros directores propuestos por el controlador para la renombrada Cenco Malls son José Raúl Fernández y el argentino Stefan Krause, ex gerente general de Jumbo durante años.

Las AFP presentarán, en tanto, a la ex presidenta de la Asociación de Supermercados, Susana Carey, y al ex gerente general de Grupo Saesa y ex country manager de PSEG en Chile, Eduardo Novoa.