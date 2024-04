Tianqi hace “reserva de acciones” por la alianza SQM-Codelco y AFP Capital considera el negocio favorable para los afiliados

Menos de una hora duró hoy la nueva junta extraordinaria de accionistas convocada por SQM para discutir con sus accionistas la alianza con Codelco en el Salar de Atacama hasta 2060, una reunión solicitada por uno de sus mayores accionistas, Tianqi, dueño del 22% de la propiedad.

El grupo asiático había pedido la convocatoria de una junta para “discutir y votar” la alianza, pero SQM, amparada en un dictamen de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, citó a la reunión solo con carácter informativo y no resolutivo. Y al igual que junta extraordinaria del 21 de marzo, también pedida por Tianqi para tratar la megalianza con Codelco en el negocio del litio, el debate fue concentrado por las preguntas de su representante.

Ahí, sin embargo, hubo un cambio de vocería. Si en la reunión pasada el abogado corporativo Octacio Bofill fue quien representó a Tianqi y formuló dos decenas de interrogantes sobre el negocio, esta vez Tianqi cambió su vocería: ahora fue representada por otro abogado, Rodrigo Castillo, ex presidente de la asociación Empresas Eléctricas, quien asesora al grupo extranjero en asuntos públicos. Por Pampa Calichera, la empresa de Julio Ponce, dueña del 26% de SQM, asistió su gerente general, Catalina Silva Vial.

La junta telemática fue encabezada por Gonzalo Guerrero, presidente de SQM, quien va a la reelección este viernes, repostulado por la japonesa Kowa, y el gerente general, Ricardo Ramos, además de sus abogados.

Ramos hizo una breve introducción y destacó que la principal sinergía del acuerdo es la opción de aumentar la producción de litio entre 2025 y 2030. “Es evidente que el Estado de Chile percibe los principales beneficios del acuerdo”, dijo Ramos. Pero también concluyó: “Este acuerdo es positivo para los intereses sociales de SQM”.

En su primera intervención, Rodrigo Castillo consultó por qué se citó a una junta meramente informativa, cuando Tianqi pidió que la reunión fuese para votar la operación. “Tenemos una diferencia de interpretación”, afirmó. En esa misma alocución, Castillo lanzó una advertencia: “En nuestra opinión, se requiere una junta de accionistas para votarla y deseamos la más expresa reserva de acciones para hacer valer los derechos de los accionistas minoritarios, de TLC SpA y el cumplimiento de la ley”.

La misma prevención que formuló Castillo había realizado antes Inversiones TLC SpA, sociedad de Tianqi dueña de las acciones de SQM, en la carta que envió el 28 de marzo en la que solicitó la junta de accionistas. “Nos reservamos todos los derechos aplicables”, decía esa misiva.

A Castillo le respondió Rodrigo Ochagavía, socio de Claro y Cia. y asesor legal de SQM: informó que él y el gerente general se reunieron con la CMF y se concluyó que no correspondía citar a una junta extraordinaria de accionistas para votar la transacción y que bastaba con la aprobación del directorio. Ello, dijo, por dos razones: no hay un acuerdo que pueda ser votado, ya que existen negociaciones pendientes con Codelco, y en segundo lugar, por la estructura del negocio, en que SQM Salar absorbe a Minera Tarar, filial de Codelco, no hay enajenación de activos que obligue a un pronunciamiento de los socios. Solo se pueden someter a materia de junta, agregó, aquellas materias que por estatutos puedan someterse a votación.

Luego Castillo preguntó por qué estructuró la operación por la vía de una fusión por absorción entre SQM Salar y Tarar y si aquello buscó evitar la realización de una junta de accionistas para someterla a su venia.

Ochagavía respondió que hubo muchas razones para ello. “La explotación la hace hoy en día SQM Salar. Todos los permisos necesarios están en manos de SQM, de tal manera que disolver SQM Salar hubiera generado un sinnumero de problemas en relación con aquellos permisos. Ochagavía afirmó, entonces, que no hubo razones tributarias ni que aquello fue un intento por evitar la junta.

Castillo volvió a la carga y preguntó luego si SQM pidió asesoría externa para decidir no citar a junta. Ochagavía dijo que se consultó primero a la CMF, en enero, y tras las prevenciones de Tianqi, SQM “pidió informes en derecho a profesores de derechos civil y comercial y ex reguladores para confirmar si compartían la opinión de la CMF y de este asesor. Todos ellos confirmaron ese parecer”, afirmó. Ochagavía declinó identificar a los autores, ya que los informes en derecho aún no han sido entregados en sus versiones finales.

Luego pidieron la palabra dos AFP. La primera fue AFP Capital, que destacó el progreso de las negociaciones entre SQM y Codelco para llegar a un acuerdo y destacó la publicación de un informe económico sobre la alianza hecha por SQM en su página web antes de la junta. “AFP Capital tiene una opinión favorable sobre resultado actual de las negociaciones”, leyó el representante de Capital, que destacó que la alianza era positiva para los afiliados.

Le siguió otra AFP, Cuprum, la que valoró la información entregada al mercado sobre los acuerdos y pidió que las negociaciones se hagan expeditas, para sellar la alianza antes de la fecha autoimpuesta, el 31 de mayo, y con acuerdo con las comunidades aledañas al salar.

Al cierre, el abogado de Tianqi criticó un comunicado del 26 de marzo firmado por Gonzalo Guerrero, en el que cuestionó las verdaderas razones del grupo chino para trabar la alianza. “No podemos sino como accionistas el rechazar las palabras expresadas en ese comunicado de prensa por el presidente del directorio: debemos rechazar de forma categórica estos comentarios y solicitar que a futuro las comunicaciones de la alta dirección se adhieran a protocolos más estrictos que aseguren el cumplimiento de los deberes de imparcialidad y lealtad establecidos en la ley”, cuestionó Castillo.

“Por no ser materia de junta, no puedo referirme a ese tema”, respondió Guerrero.

“Siendo las 10:45 horas, se da por concluida esta junta de accionistas”, concluyó a continuación.