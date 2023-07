Pacto fiscal: Pymes se reúnen con Hacienda y dicen que acuerdo aún está lejos

Tal como ocurrió este miércoles con la CPC, durante esta jornada gremios de Pymes se reunieron con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para abordar el pacto fiscal que impulsa el Ejecutivo. Desde las organizaciones, donde participaron Conapyme, la Multigremial Nacional, ProPyme, Fenabus, Asexma, Conupia, Asech, entre otras, indicaron que falta mucho camino y diálogo para llegar a un acuerdo en materia tributaria.

“Dentro de la batería de beneficios presentados nos quedan mas dudas que certezas. No queremos que el régimen transparente se complejice más, el monotributo debe ser una política permanente para incentivo a la formalización y no durar solo 2 años y para régimen pyme integrado nos preocupa que las normas de relacionamiento, de ingreso pasivo y empresas relacionadas puedan afectar a la pymes al no clasificar a dichos beneficios. Falta mucho camino por redactar y negociar para llegar a un acuerdo”, dijo a Pulso el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett.

Desde Conapyme, que también estuvieron presentes en la reunión de este jueves

“El ministro hizo un planteamiento respecto al tipo de tributaciones que tendrían las pymes en la medida que se apruebe un pacto tributario en el Parlamento. Habló del monotributo, del término de la renta presunta, del sistema de tributación transparente, el sistema semi integrado. Sobre estas materias el va a continuar conversando. La Conapyme va a ser parte de estas conversaciones, pero su decisión final la va a tomar una vez que tengamos el borrador completo”, indicó Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme.

Y agregó que “toda esta incertidumbre es compleja. No sabemos si van a ingresar este pacto tributario a fin de mes como había anunciado el Presidente, o en el mes de marzo. El ministro Marcel dijo que no han tomado una decisión. Se necesitan certezas”.

El pacto fiscal del gobierno se ha puesto cuesta arriba en las últimas semanas, en medio del caso convenios. El ministro Marcel dijo hace pocos días que este mes darán a conocer la propuesta y los pasos a seguir en el Congreso. No está claro si el proyecto ingresará a fines de julio al Senado o esperarán hasta marzo.

“Lo que puedo confirmar es que a fines de este mes, o antes de fines de este mes en realidad, vamos a tener la propuesta de pacto fiscal y en esa propuesta de pacto fiscal también va a estar el itinerario que se pueda seguir en materia legislativa”, dijo el secretario de Estado este lunes.