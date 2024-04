Resultados en presidencia de la Cámara aumentan presión para reformar sistema político

Con apenas un voto de diferencia, el lunes se escogió a Karol Cariola (Partido Comunista) como la presidenta de la Cámara de Diputados: 76 respaldos a su favor y 75 para Joanna Pérez, de Demócratas. El resultado puso en evidencia algo que preocupa de forma transversal a los partidos con representación parlamentaria: la fragmentación del Congreso.

En ese sentido, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, reconoció -en entrevista con Radio Cooperativa- que “tenemos un Congreso atomizado, especialmente en la Cámara de Diputados”. Para explicar su punto, el secretario de Estado recordó que “no es la primera vez que se elige la mesa de la Cámara con una minoría ajustada”.

El martes, en entrevista con La Tercera, el jefe de bancada de los diputados UDI, Juan Antonio Coloma, señaló, en consideración del resultado, que “tenemos que avanzar hacia un sistema que permita la búsqueda de acuerdos, que termine con el pirquineo angustiante de votos en cada una de las votaciones (...). Hace tiempo hemos venido señalando la urgencia de reformar el sistema político en nuestro país; el Parlamento no aguanta los 20 partidos políticos y se necesita cierta capacidad de buscar acuerdos al interior del Congreso”.

Consultado por sus declaraciones, Elizalde respondió que “parte importante de las transformaciones que Chile necesita no han sido posibles por la falta de voluntad constructiva (...) para generar acuerdos (...). Hemos dicho que se necesitan mecanismos para desincentivar la atomización”. En ese sentido, añadió que “las prioridades del gobierno son de carácter social, pero eso no obsta que sea necesario generar cambios en el sistema político para promover desincentivos a la atomización, que consiste en que no sólo existe diversidad de fuerzas, sino que muchas veces, los proyectos políticos se transforman en proyectos individuales”.

El jefe de bancada de los diputados del Partido Socialista, Daniel Melo, señaló que “si bien concuerdo con el gobierno en que las prioridades están puestas en la agenda de seguridad y pensiones, como bancada estamos abiertos a participar en buscar soluciones a los problemas de atomización y fragmentación del sistema político. Esto requiere ser abordado de forma seria y transversal para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia”.

El jefe de bancada de los diputados PPD-Independientes, Jaime Araya, dijo a este medio que, si bien “todavía no lo hemos conversado en profundidad”, “tenemos conciencia que una reforma debe ser una mejora integral del sistema y no un traje a la medida de los partidos políticos”.

En esa línea, sugirió que una eventual iniciativa “debe considerar medidas que aborden la baja participación de las militancias en las elecciones internas: si en una elección interna no vota el 50% de la militancia debiera ser inmediatamente disuelto. Si no participa el 75%, suspender el financiamiento público. Diputado que renuncia a su bancada, pierde su escaño”.

En entrevista con La Tercera, el presidente de Renovación Nacional, senador Rodrigo Galilea, planteó que para él los temas clave a reformar son dos: “Definir el umbral del 5% para que los partidos puedan elegir a parlamentarios, con sola excepcionalidad de que si ese partido no tiene el 5%, pero suma ocho parlamentarios (...), puede también seguir participando. Si sacamos esa norma, más la que establece que si un parlamentario renuncia a un partido pierde el escaño (...), daríamos un paso grande”.

Desde Revolución Democrática, el diputado Jaime Sáez manifestó que “dentro de las encuestas los partidos políticos tenemos bajas cifras de aprobación (...). Es el momento para enfrentarnos a un cambio estructural donde aquellos partidos ‘atrápalo todo’ que son de baja representación, den un paso al costado”.

En ese sentido, Sáez hizo una invitación a partidos como los Regionalistas Verdes, el Ecologista Verde, el Humanista y el De la Gente a que “observen cómo ha sido nuestro proceso en el Frente Amplio y puedan apostar a cambios internos en pos de las mayorías del país. A raíz de eso nos parece pertinente, si está dentro de los desafíos que el gobierno tiene, avanzar en reformas al sistema político”.

Ante el “vuelo” que ha tomado la idea de reformar el sistema político, el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), señaló a este medio que “todos hablan de reformar el sistema político, pero a la hora de votar muchos arrugan. Nosotros demostramos que estamos dispuestos a modificar el sistema político y por eso aprobamos la última propuesta constitucional que así lo establecía”.

El jefe de bancada de los diputados del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmó que “no hemos sido contactados ni invitados formalmente a ninguna conversación respecto de una eventual reforma al sistema político. Yo creo que esta es una materia de alta complejidad que requiere el concurso y la opinión de todos los partidos del oficialismo, incluido el nuestro. No podría opinar sobre una propuesta que no conocen. Sin perjuicio de eso, hay aspectos que uno puede examinar, tener la voluntad de estudiar”.

Cuello advirtió que “noto un propósito por parte de los sectores más conversadores de utilizar una eventual reforma al sistema político para regresar al binominalismo. Eso sería un retroceso democrático”.

De todas formas, hay quienes mantienen distancia de dar prioridad a las reformas. La jefa de bancada del Frente Amplio, la diputada Camila Rojas, sostuvo que “nuestra prioridad está en otro lado: en las reformas sociales, la reforma de pensiones especialmente. Los problemas del sistema político no solo se relacionan con las leyes que lo rigen directamente, es bien importante considerar que la desafección también tiene como base que las instituciones no respondan a asuntos de interés prioritario para la población, como pensiones o salud”.

En tanto, el presidente provisorio del Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez, afirmó que “hay una profunda polarización en el Congreso y hoy estamos concentrados en llegar a acuerdos por la reforma de pensiones, por la seguridad y por el pacto fiscal. Por cierto que es necesaria una reforma al sistema político, pero si va a tensionar aún más el cuadro político, es algo que debemos estudiar muy bien. Estos acuerdos necesitan de total transversalidad”.