Diputados RN reponen indicación que busca prohibir uso de celulares en los colegios

En medio de la discusión del proyecto de ley sobre el uso de celulares en las salas de clase en la Cámara, los diputados de Renovación Nacional (RN) Marcia Raphael, Diego Schalper y Hugo Rey reiteraron la necesidad de insistir en la prohibición del uso de estos dispositivos en las salas de clases.

Esto debido a la modificación que tuvo el proyecto en base a las indicaciones que ingresó el oficialismo, lo que lo llevó a que el uso de estos dispositivos pasara de ser “prohibido” a “regulado” en el ámbito escolar.

“Hoy día está discutiéndose en sala, y lamentamos profundamente que este proyecto, haya sido absolutamente desmembrado y pierda absolutamente el espíritu original”, expresó la diputada Marcia Raphael, integrante de la Comisión de Educación.

“Está comprobado que los celulares desconcentran a los alumnos, dificultando los procesos pedagógico. Estudios indican que un alumno se demora nueve minutos en retomar la materia después de usar el celular en clase. Lamentamos la relativización del gobierno y sus diputados al cambiar la palabra ‘prohibir’ por ‘regular’, incluso en el nivel parvulario, lo cual es inaceptable”, afirmó.

Utilizar tablets o computadores es otra cosa, señaló, “pero el celular claramente debe ser prohibido”.

“Vamos a hacer todas las indicaciones necesarias para restablecer la prohibición del uso de celulares en las salas de clases y esperamos que en los siguientes trámites podamos recuperar el verdadero espíritu del proyecto, que es lo que los padres y profesores nos han pedido.”

Por su parte el diputado Hugo Rey, subjefe de bancada e integrante de la Comisión de Educación agregó que lamentaba que el oficialismo en la comisión “haya cambiado el fondo del proyecto”.

“Vamos a votarlo en general, pero haremos todas las indicaciones necesarias para prohibir el uso de dispositivos móviles en las salas de clases, permitiéndolos solo excepcionalmente para uso pedagógico”, afirmó. “El celular es adictivo, produce daños a la salud y grandes problemas en el aprendizaje. Por eso debe prohibirse y solo autorizarse en casos excepcionales.”

Asimismo, el diputado Diego Schalper, integrante de la comisión de Educación, hizo un llamado al ministro de Educación, Nicolás Cataldo para que respete la voluntad de la comunidad escolar.

El ministro, señaló, “tuvo un rol activo para evitar que se estableciera la prohibición”, sin embargo indicó,“vamos a hacer todo lo posible para hacer sentir la voz de los padres y apoderados”.

Diego Schalper y uso de celulares en salas de clase: “Prohibir y regular son cosas distintas”

En esta línea, y durante la discusión en Sala, Schalper defendió la importancia de la prohibición de estos dispositivos, y la diferencia si solo se considera “regular” su uso.

“Me da la impresión que acá hay más confusión que lo que aparentemente podría creerse, que se cree que prohibir y regular es lo mismo: prohibir, en su sentido natural y obvio, supone impedir su uso; regular es permitir su uso sujeto a ciertas condiciones. Es totalmente distinto”, explicó en la sala durante la dicusión de la inciativa, cuyo debate se extendió por cerca de dos horas y quedó abierto para una próxima sesión de la Sala.

Diputado Diego Schalper (RN). Foto: Andres Perez

“Yo creo que algunos creen que permitiendo una regulación con muchas excepciones se logra lo mismo que la prohibición (...) y están equivocados, son cosas distintas, y nuestra intención de prohibir es porque tenemos la convicción que en educación parvularia y básica al menos, la exposición a pantallas de cualquier forma es una mala idea”, añadió.

En esta línea, indicó la prohibición de estos dispositivos “no se trata de un tema de distracción pedagógica, sino que hay evidencia contundente del impacto negativo de la exposición a pantallas para la salud física y mental de los menores de edad, que tiene que ver con desde enfermedades visuales, miopía, astigmatismo, hasta trastornos de ansiedad”.

Sobre el argumento que la prohibición podría suponer una restricción en el uso de elementos tecnológicos con fines pedagógicos, indicó que en la indicación presentada se establece la distintición entre aparatos tecnológicos con fines de telefonía de aparatos tecnológicos con fines pedagógicos.

“Nadie aquí aspira a que no se pueda usar una pizarra tecnológica o una tablet, si a lo que estamos aspirando es que no haya empleo de celulares, y si podemos hacer una técnica legislativa más rigurosa, bueno, hagámosla, pero aquí me da la impresión que se argumenta de manera negativa, de esa manera confundida y de esa manera se mete de contrabando, de buena fe quizás, el empleo de celulares por parte de menores de edad”, añadió.