Pacto fiscal: CPC y Marcel abordan 36 medidas que incluyen iniciativas proinversión, procrecimiento y de productividad

A casi un mes de la primera reunión, este miércoles se llevó a cabo una nueva cita entre la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para abordar el pacto fiscal que busca impulsar el Ejecutivo. Este segundo encuentro tuvo lugar luego de que la multigremial empresarial le cerrara la puerta a alzas de impuestos. Esta vez se abordaron 36 medidas, que incluyen iniciativas proinversión y de productividad. Las partes dijeron que habrá además otras dos reuniones, aunque no se entregaron fechas concretas.

“Hemos estado trabajando en torno a propuestas sobre iniciativas para impulsar la inversión, el crecimiento, la productividad y la formalización de la economía. Hemos presentado 36 iniciativas en cinco áreas distintas. Hemos ido revisando una a una. Han surgido una serie de propuestas, observaciones e ideas. Creo que, en general, ha sido una reunión muy constructiva. Va a ser seguida de dos reuniones más. Una para los temas de reforma y modernización del Estado, y otra sobre medidas para reducir la evasión y elusión tributaria”, contó Marcel al término de la cita.

Por su parte, el timonel de la CPC, Ricardo Mewes, señaló que “hemos tenido una buena reunión con 36 medidas. Están en línea con lo que hemos estado solicitando, que son medidas procrecimiento y proinversión. Nos vamos con tarea para hacer una revisión más profunda. Esto es un camino que estamos construyendo y que se va a materializar en dos reuniones con temas en que vamos a poder plantear nuestras ideas e inquietudes”.

Al respecto explicó que “tenemos dos reuniones próximamente donde vamos a ver los conceptos de elusión y modernización del Estado. Vamos a revisar y conformar un equipo para ir revisando el timing de implementación de las medidas, pero una vez que estén revisadas profundamente. Nos llevamos tareas para hacer una revisión, para proponer alternativas que es en lo que hemos estado trabajando estas últimas semanas”.

El ministro de Hacienda detalló algunas de las medidas que se abordaron con el empresariado.

“Estas iniciativas abarcan temas de incentivos para inversión, de productividad, formalización de la economía, diversificación productiva en el desarrollo de sectores emergentes. En los temas de inversión está contemplado incentivos de carácter tributario como la depreciación instantánea de la inversión en bienes de capital. El fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador en la economía y también reformas legales y operacionales para simplificar los plazos en la aprobación de proyectos de inversión”, indicó.

Puntualizó que “en materia de formalización hay medidas que tiene que ver con la sanción a la informalidad. En lo que se refiere a sectores emergentes hemos identificado las metas que uno pudiera plantearse para el final de este periodo presidencial. En el caso del hidrógeno verde se plantea como meta el tener entre 10 y 12 proyectos en desarrollo al 2026. Actualmente hay 40 proyectos en estudio. Lo que tenemos que hacer es crear facilidades financieras para apoyar proyectos de hidrógeno verde”.

Por último, dijo que en los temas de productividad había algunos “que ya estaban incluidos en el proyecto de reforma tributaria. Está el tema de la ampliación del sistema de franquicias para inversión en temas de ciencia y tecnología. En cada una de estas áreas hemos identificado iniciativas concretas”.

En la ocasión, Marcel evitó confirmar si se presentará o no el proyecto en el Senado a fines de este mes, y además manifestó que ya está zanjada la polémica que se originó con la CPC a raíz de aumentos de impuestos.

“Eso ya fue objeto de una carta, no hay mucho más que darle vuelta a ese tema. La CPC manifestó su disposición a trabajar el tema ligado a crecimiento y reforma al Estado, y temas sobre evasión y elusión tributaria. Son los temas que vamos a trabajar con ellos. Tenemos temas suficientes donde trabajar”, afirmó el secretario de Estado.

Además, abordó el impacto que el caso convenios podría tener en la reforma tributaria que impulsa el gobierno.

“Lo que estamos discutiendo es de mediano y largo plazo, que son desafíos para el país y que hay que enfrentar independientemente de lo que esté ocurriendo en la política o en la economía. Eso no quiere decir que no sean situaciones graves que requieren respuestas adecuadas, sino que alguien tiene que estar trabajando mirando a plazos más largos y creo que la CPC se caracteriza por tener esa mirada más de largo plazo. Creo que la búsqueda de formas de crecer más, más sostenibles y más inclusivas, resolviendo las necesidades de las personas, eso no se puede postergar y olvidar porque hay situaciones de corto plazo que preocupan y alarman a la ciudadanía”, concluyó Marcel.