Precio de los commodities y presiones inflacionarias arrastran resultados de Cap al cierre del tercer trimestre

Cap informó este viernes sus resultados financieros al cierre del tercer trimestre de 2022. La empresa registró ganancias por US$208 millones en los primeros nueves meses de 2022, lo que representa una caída de 65,3% en relación al mismo lapso de 2021.

En tanto, la empresa reportó ingresos por US$2.162 millones entre enero y septiembre pasado, esto es un descenso de 22% en doce meses.

De acuerdo con el análisis razonado de la firma enviado a la CMF, los menores resultados obtenidos en los primeros nueve meses de 2022 son consecuencia principalmente de la tendencia a la baja en los precios de los commodities a nivel internacional, y de las presiones inflacionarias en los costos de operación que se han traducido en un ajuste en los márgenes de todas las áreas de negocio del Grupo Cap, y en particular en los negocios de producción y procesamiento de acero.

Con respecto al resultado consolidado del tercer trimestre, la firma registró pérdidas por US$ 7,1 millones, lo que se compara con las ganancias por US$ 70 obtenidas en el mismo lapso del año pasado. En tanto, la firma reportó ventas por US$ 614 millones entre julio y septiembre, un 10,2% menos que en igual periodo de 2021.

Los menores resultados consolidados en el tercer trimestre de 2022 se explican, de acuerdo a la empresa, principalmente por la disminución en el precio del hierro observada en el trimestre, que, además del impacto directo en los despachos realizados en el período, también afectaron negativamente los ajustes por liquidaciones de precios de despachos del período anterior.

“Adicionalmente, los resultados de los segmentos de acero y procesamiento del acero fueron menores a los obtenidos en el mismo trimestre de 2021, principalmente por los menores despachos y mayores costos en ambos segmentos, mientras que el área de infraestructura muestra niveles muy similares a los reportados durante el mismo trimestre del año pasado”, explicó la firma.

Áreas de negocio

En el mercado del hierro, el precio promedio que alcanzó entre los meses de enero y septiembre de 2022 la canasta de productos de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial de CAP, fue de US$ 115,0 por tonelada métrica, menor en 32,1% al precio promedio de US$ 169,4 por tonelada registrado en el mismo período de 2021.

La disminución en los precios, explica la firma, responde principalmente a la menor actividad en el sector de construcción en China durante el año 2022, que se ha traducido en una menor demanda de acero por parte de su industria siderúrgica y por ende en una reducción en los principales benchmarks para los precios internacionales del hierro.

“En el caso del acero, el precio promedio realizado al 30 septiembre de este año alcanzó US$ 1.068,8 por tonelada, 26,9% mayor que el precio de US$ 842,4 obtenido a igual período de 2021, mientras que los despachos de acero durante los nueve meses alcanzaron 471,8 mil toneladas, 19,2% menos que las 583,7 mil toneladas vendidas en igual período de 2021″, según la firma.

Así, los ingresos de Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), filial de CAP, al 30 de septiembre de 2022 alcanzaron US$ 521,6 millones, reflejando un leve aumento de 0,1% respecto de los obtenidos a septiembre del año anterior.

“Al 30 de septiembre de 2022, el segmento de Procesamiento de Acero muestra para los productos de acero un precio promedio acumulado en el año de US$ 1.456,1 por tonelada, 10,4% superior al precio de US$ 1.319,0 de igual período en 2021. Los despachos, en tanto, llegaron a 220,2 mil toneladas, cifra 20,1% inferior a las 275,7 mil toneladas del año anterior”, de acuerdo a la empresa.

Como resultado de lo anterior, las ventas de productos de acero disminuyeron de US$ 363,7 millones al 30 de septiembre de 2021 a US$ 320,6 millones en el mismo período de este año.

Por su parte, los ingresos por servicios y soluciones en acero ascendieron a US$ 113,3 millones en el período, monto 4,6% inferior a los US$ 118,8 millones a septiembre de 2021. Con todo lo anterior, y agregando otros ingresos por ventas por US$ 3,4 millones, al cierre del 30 de septiembre, Novacero e Intasa, sociedades que consolidan el negocio de procesamiento de acero, alcanzaron ingresos por US$ 437,3 millones, cifra 10,0% menor a los US$ 485,7 millones de ventas a septiembre de 2021.