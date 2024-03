Presidente Boric valora cifra de crecimiento económico en 2023 y asegura que este es el año del despegue

Chile creció un 0,2% en 2023, y logró sortear la recesión. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la cifra, a lo que se sumó el presidente Gabriel Boric, en una actividad en Maipú. El Mandatario afirmó además que en 2024 el país recuperará la senda de crecimiento, y que este es el año del despegue.

“Me gustaría antes de entrar en detalle respecto a seguridad, contarles de una buena noticia. Durante mucho tiempo, hubo quienes en el debate público, estuvieron afirmando de manera muy categórica y sin dudas, que 2023 iba a ser un año de recesión económica. Algunos incluso auguraban que Chile iba a decrecer un 1,5%. Hoy se acaban de publicar las cifras revisadas de política monetaria, y nos acaban de informar organismos técnicos que Chile creció el año pasado creció, y este año tengo la convicción profunda que Chile va a recuperar de manera sostenida una senda de crecimiento, que se va a notar en el bolsillo de las familias”, dijo Boric.

Y luego agregó que “tal como logramos aumentar el salario mínimo, tal como logramos el copago cero en salud, y bajamos la jornada laboral a 40 horas, les digo que Chile va a recuperar la senda del crecimiento este año. Este es el año del despegue, y por eso tenemos buenas noticias en esa materia”.

En la mañana de este lunes, el ministro Marcel había valorado las Cuentas Nacionales entregadas por el Banco Central.

“Son cifras que nos indican que, en primer lugar, claramente en el 2023 no existió recesión, no hubo ni dos trimestres negativos con variaciones negativas, ni hubo una variación negativa en el año y que las perspectivas para crecimiento en el 2024 son claramente positivas. Estas cuentas nacionales nos dejan en un muy buen punto de partida para acometer los desafíos del 2024″, señaló Marcel.

Por otro lado, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, calificó la cifra del PIB como decepcionante, y aseguró que el dato no es para celebrar.

“Chile registró un crecimiento decepcionante de solo 0,2% en 2023. El haber esquivado la caída no es motivo para celebrar, porque el problema de bajo crecimiento afecta directamente la calidad de vida de las personas. El crecimiento en la última década fue de 1,9% y si no hacemos nada, las expectativas para adelante no son auspiciosas. Lo más preocupante es lo que ocurre con la inversión. La caída de 5,3% de la inversión el año 2023 muestra que lejos de resolverse el déficit que tenemos en esta materia, se ha ido profundizando”, indicó Mewes.