Mario Marcel celebra cifras del PIB de Chile y arremete contra Klaus Schmidt-Hebbel tras sus pronósticos pesimistas

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, vio con buenos ojos la publicación del informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, donde se informó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile subió 0,2% durante 2023 y logró esquivar la contracción de la actividad durante 2023. Ante esto, Marcel arremetió contra las visiones más pesimistas sobre el estado actual de la economía, como lo fue la reciente opinión del economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Del Desarrollo Klaus Schmidt-Hebbel.

“La probabilidad de que el Imacec desestacionalizado por habitante recupere el nivel récord que tuvo a fines de 2021 es muy baja hasta marzo de 2026. En cuatro años, para el Imacec per cápita la probabilidad que de que crezca un pinchintún, una décima, es bajísima. ¿0,2%, 2%, 14%? Más de eso, de ninguna manera. Con eso, el resultado económico de Boric, emula al de Salvador Allende, el gobierno de Allende, que es el gobierno que tanto admira”, dijo Schmidt-Hebbel en un seminario de la semana pasada.

Ante este contexto, y en el marco de comentar las cifras del PIB, Marcel comenzó diciendo que, “la economía ha recuperado el punto más alto que tenía en los últimos años, pero con una diferencia muy importante, porque en noviembre del 2021 teníamosdesequilibrios fiscales y macroeconómicos de enorme envergadura, que pusieron cierta presión a la inflación, que generaron grandes desequilibrios en la balanza de pagos”.

Luego, el economista apuntó que la cifra de crecimiento del 0,2% se da en el contexto de que “hoy tenemos un nivel de actividad similar, pero con una inflación controlada y con una cuenta corriente de balanza de pagos que ha vuelto a su promedio histórico”.

“Esto es interesante porque hay un economista de apellido compuesto, que solo la semana pasada dijo que esto iba a ocurrir en el año 2026, y resulta que en realidad ocurrió en enero de este año”, disparó Marcel contra los dichos del economista.

Mientras que, de cara al futuro de la economía, el ministro de Hacienda comentó que, “el nivel en el que se ubica la economía en enero del 2024 significa que, si solo se mantuviera ese nivel de actividad durante todo el resto del año, o sea, que la economía mes a mes creciera cero durante todo el resto del año, en la comparación anual, el 2024 ya sería superior prácticamente en 2% respecto del 2023″.

De esta forma, Marcel estimó que el contexto actual da margen para volver analizar el futuro de la economía de Chile: “Esto lleva, por supuesto, a revisar muchas de las proyecciones que se han hecho, que daban cifras de crecimiento para este año de 1,7 o 1,8%.

“Son cifras que son positivas, que nos indican la situación en la cual efectivamente está la economía chilena, no las percepciones, no las estimaciones, sino que efectivamente dónde está. Son cifras que nos indican que, en primer lugar, claramente en el 2023 no existió recesión, no hubo ni dos trimestres negativos con variaciones negativas, ni hubo una variación negativa en el año y que las perspectivas para crecimiento en el 2024 son claramente positivas. Estas cuentas nacionales nos dejan en un muy buen punto de partida para acometer los desafíos del 2024″, cerró Marcel al comentar las Cuentas Nacionales.

Marcel, tras ser consultado por la contracción en la construcción, matizó con base a que la baja de un 1,1% en la formación bruta de capital fijo (FBCF), producto de una menor inversión en construcción y maquinaria y equipo, fue menor a las proyecciones que se habían anticipado “de entre 2 y 3%”. No obstante, el ministro de Hacienda apuntó que se seguirán impulsando iniciativas para ir en ayuda del sector de la construcción.

“En los próximos días vamos a tener algunas novedades importantes en ese sentido. También vamos a tener novedades importantes respecto al impulso a sectores que tienen un potencial de crecimiento y de generación de empleo. Así que desde ya puedo adelantar que, en los próximos días, vamos a presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre estímulo a la reactivación dirigido, por un lado, a sectores más rezagados, como el de la construcción, y, por otro lado, a sectores con un potencial de dinamismo mayor como el del turismo”, agregó.