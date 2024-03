Presidente de la CPC califica de decepcionante el PIB de 2023 y afirma que evitar recesión no es motivo para celebrar

Este lunes el Banco Central dio a conocer que la economía chilena logró sortear la contracción el año pasado, lo que fue destacado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, en tanto, calificó de decepcionante el dato del PIB, y afirmó que haber esquivado la recesión no es un motivo para celebrar.

“Chile registró un crecimiento decepcionante de solo 0,2% en 2023. El haber esquivado la caída no es motivo para celebrar, porque el problema de bajo crecimiento afecta directamente la calidad de vida de las personas. El crecimiento en la última década fue de 1,9% y si no hacemos nada, las expectativas para adelante no son auspiciosas. Lo más preocupante es lo que ocurre con la inversión. La caída de 5,3% de la inversión el año 2023 muestra que lejos de resolverse el déficit que tenemos en esta materia, se ha ido profundizando”, indicó Mewes.

Asimismo agregó que “creemos que la situación económica amerita un diseño de políticas públicas que revierta el estancamiento y pérdida de poder adquisitivo de las familias. Creemos que las reformas en curso -como la tributaria , los cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental y la reforma de pensiones- deben replantearse teniendo como eje un mayor crecimiento que permita crear más empleos y mejorar los sueldos de los chilenos”.

Según el informe de Cuentas Nacionales publicado por el Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) subió 0,2%, siendo superior a lo que se previó con la caída de 0,2% con los cierres de los Imacec. El ministro Marcel, destacó los datos dados a conocer esta jornada.

“Son cifras que nos indican que, en primer lugar, claramente en el 2023 no existió recesión, no hubo ni dos trimestres negativos con variaciones negativas, ni hubo una variación negativa en el año y que las perspectivas para crecimiento en el 2024 son claramente positivas. Estas cuentas nacionales nos dejan en un muy buen punto de partida para acometer los desafíos del 2024″, señaló Marcel.