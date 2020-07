Protagonistas del acuerdo de US$12 mil millones y cómo hacer frente al mayor gasto fiscal por proyecto del 10%

Rodrigo Cerda: “La solvencia fiscal queda en entredicho”

”Este proyecto, aprobado por el Congreso -así como otros que se están discutiendo y no son iniciativa del Ejecutivo- no estaba dentro del abanico de proyectos que financiaban los US$12.000 millones. Por lo tanto, están fuera del marco fiscal y no están financiados”.

“¿Deberíamos buscar financiamiento? No creo que sea el momento, porque la verdad no sabemos cuál es el nivel de gasto a financiar. Lamentablemente hay varios otros proyectos de ley, que son mociones parlamentarias, que avanzan e irrogan gasto fiscal. Estos proyectos nos están haciendo perder el ancla fiscal y, por lo tanto, el acuerdo que era por un techo de US$12.000 millones, ha pasado a ser un piso de gasto al llegar al Congreso. Así, los límites que dispone la Constitución para controlar el gasto público están siendo sobrepasados y la solvencia fiscal queda en entredicho”.

Carlos Montes “Todo se puede ir discutiendo, no son cuestiones pétreas”

El gobierno es quien tiene la última palabra en cuanto a lo macro y a los recursos fiscales, según el senador Carlos Montes (PS), integrante de la Comisión de Hacienda. “De ellos dependerá si se efectúan conversaciones para un nuevo acuerdo. Pero el acuerdo es el acuerdo, y a partir de eso hay que ir planteando alternativas según la realidad, todo se puede ir discutiendo a medida que se vaya desarrollando, estas no son cuestiones pétreas”, añadió.

De hecho, comentó que en el contexto actual hay nuevas variables como el shock de demanda que significará el retiro de recursos desde las AFP: “El efecto en demanda será mayor, porque la gente va a salir a gastar este 10%. El gobierno tiene que coordinarse con el Banco Central, y asumir la realidad que esa es una de las cosas que más le cuestan. El gobierno ha sido lento y espero que reaccionemos con algo serio y consistente”, remarcó.

Sebastián Izquierdo: “Es razonable que el grupo asesor se ponga a disposición de Hacienda”

”El plan de impulso fiscal se creó considerando una deuda pública del 43% del PIB, que si bien es una enorme cifra, se estimaba estaba dentro del límite de lo razonable. Ahora, con la aprobación, no solo se necesita repensar el espacio de maniobra del Fisco, sino que también enfocar los esfuerzos en la necesaria reactivación económica, que a final de cuenta, va ser la ayuda real más sostenible para las familias”. “Si bien es cierto que el acuerdo contemplaba la flexibilidad al ejecutivo dentro de un marco fiscal responsable, dicho marco no estaría siendo respetado, por lo que me parece razonable que el grupo asesor se ponga disposición del Ministerio de Hacienda para buscar las mejores fórmulas, en pos de converger a la debida responsabilidad fiscal que ha caracterizado a nuestro país. Además, es necesario apoyar en perfeccionamiento de los instrumentos en virtud de la evolución de la crisis sanitaria de este último tiempo”.

José García: ”Hay que entrar de lleno a la reforma previsional”

Poner el acento en la reforma previsional es la sugerencia del senador José García (RN), integrante de Hacienda: “El acuerdo de junio es por 24 meses. La presión por mayor gasto fiscal, como consecuencia de la aprobación del retiro del 10%, y su impacto en el Pilar Solidario será por los próximos 30 o 40 años y más. Dicho eso, no creo que haya que desestimar el acuerdo. Hay que entrar de lleno a la reforma previsional y ver cómo se financia en un contexto de gran estrechez fiscal y elevado endeudamiento”. El parlamentario recuerda que las proyecciones de crecimiento para este año fluctúan entre -6,5% y -7,5% y, por lo mismo, cree que hay que activar más ideas: “Tengo mucha confianza en el subsidio al empleo que tiene que ser un programa potente, fácil de acceder, y expedito. Sí tenemos que revisar las necesidades de capital de trabajo, porque las pymes tienen ahí una dificultad muy importante”.