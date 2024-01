Qué leer en 2024

Ministra Jara lee libro sobre Boric de Carlos Peña

Jeannette Jara, ministra del Trabajo.

La ministra del Trabajo lee El gobierno de Gabriel Boric, editado por Carlos Peña y Patricio Silva. “Se trata de distintos artículos de análisis político y sectorial sobre cómo, desde actores académicos, se analiza la primera etapa del gobierno”, describe. Y recomienda otro: Pinochet desclasificado, de Peter Korburn: “Este último es una reedición con nueva información de los archivos desclasificados a propósito de los 50 años del golpe”, sintetiza.

Ricardo Mewes y la experiencia de la guerra

Ricardo Mewes, presidente de la CPC.

El presidente de la CPC sugiere “Veterano de tres guerras”, de Guillermo Parvex. “Emocionante historia que cuenta las experiencias de un soldado que ha participado en tres guerras a lo largo de su vida. Si bien el autor narra y nos sumerge en los horrores de la guerra y los traumas que impactaron a nuestra sociedad, también se valora mucho cómo aborda la valentía, la camaradería, el amor a la patria. Se destacan muchos aspectos históricos, lugares de nuestro querido Chile, personajes de nuestra historia”.

Ignacio Briones y la defensa de la libertad

Ignacio Briones, exministro de Hacienda.

El exministro de Hacienda recomienda La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper. “Un libro indispensable en defensa de la libertad, de una sociedad plural y de acceso abierto, así como una alerta contra los totalitarismos y las ideas que le subyacen”. Briones también suma El pasillo estrecho, de Daron Acemoglu y James A. Robinson: “¿Cómo conciliar libertad individual y Estado? No se trata de dimensiones excluyentes”, afirma.

Nicolás Eyzaguirre y efecto del avance tecnológico

Nicolas Eyzaguirre, exministro de Hacienda.

El exministro de Hacienda con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet recomienda Poder y progreso, de Daron Acemoglu y Simon Johnson. La exautoridad afirma que el texto profundiza en “cómo el avance tecnológico puede producir progreso e inclusión social, pero también lo contrario. Pregunta relevante en la época de la inteligencia artificial”.

José de Gregorio y la novela sobre la Gran Depresión

José De Gregorio, expresidente del Banco Central.

El expresidente del BC aconseja Trust, de Hernan Diaz. “Novela extraordinaria que combina la época de la Gran Depresión en Nueva York y una interesante historia de acumulación de riqueza en el mercado financiero protagonizada por un exitoso banquero casado con una mujer aristócrata”. De Gregorio también aconseja The Chile Project, de Sebastián Edwards, y Three Days at Camp David: How a Secret Meeting in 1971 Transformed the Global Economy, de Jeffrey Garten.

Karen Thal y la brecha salarial de género

Karen Thal, presidenta de Icare.

La presidenta de Icare sugiere Career and Family, de Claudia Goldin. “Es un aporte a la comprensión de la brecha salarial de género, basado en evidencia, desde la investigación. Aunque siempre será un placer leer a un premio Nobel, creo que en este momento en que muchos estamos preocupados de que Chile vuelva a crecer y porque sabemos que la participación de la mujer en el trabajo es necesaria para lograrlo, su visión se hace especialmente relevante e iluminadora”.

Cristián Larroulet: “The Chile Project...”

Cristián Larroulet, exministro de la Segpres.

El exministro de la Segpres y exjefe del Segundo Piso en los gobiernos de Sebastián Piñera y actual profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), de la Universidad del Desarrollo (UDD), recomienda el libro The Chile Project: The Story of the Chicago Boys and the Downfall of Neoliberalism, del economista de la UCLA Sebastián Edwards. “Es un libro bien escrito, con muchos antecedentes y altamente recomendable”, resume.

Nicolás Grau y el salto de los países al desarrollo

Nicolás Grau, ministro de Economia.

El ministro de Economía aconseja leer el libro The Art of Economic Catch-Up: Barriers, Detours and Leapfrogging in Innovation Systems, de Keun Lee.

“Estoy terminando de leerlo. Un libro excelente para entender, sin dogmas ni recetas abstractas, cómo un puñado pequeño de países lograron alcanzar (y pasar) a las naciones desarrolladas, durante la segunda mitad del siglo XX. Ojalá se leyera en las facultades de Economía”.

Andrea Repetto y las mujeres en la economía

Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la UC

La directora de la Escuela de Gobierno UC elige Gender and the Dismal Science, de Ann Mari May. “Analiza el estatus de las mujeres en la profesión económica desde fines del siglo 19. En el año en que una mujer -Claudia Goldin- ganó el Nobel de Economía por su trabajo sobre la incorporación de las mujeres en el mercado laboral en la historia, cabe que la profesión se pregunte ‘cómo andamos por casa’”. Repetto también recomienda A orillas de mar, del Nobel de Literatura 2021 Abdulrazak Gurnah.

Manola Sánchez y la inteligencia artificial

Manola Sánchez, economista y directora de empresas.

La directora de empresas como BCI, Plaza y CAP, Manola Sánchez, aconseja The Coming Wave, de Mustafa Suleyman. “La inteligencia artificial y otras tecnologías como la biología sintética están revolucionando el mundo. Este libro nos permite entender su alcance y las oportunidades que genera, pero también nos advierte de los peligros si es usada inescrupulosamente. El autor advierte del rol que tienen que jugar los líderes en todo este desarrollo”, explica.

Paulina Yazigi y las barreras para el cambio

Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP.

La presidenta de la Asociación de AFP eligió How to Change, de Katy Milkman. “Aborda métodos para identificar y superar barreras comunes al cambio, y que aplico más que nada a economía del comportamiento, y cómo esto nos afecta nuestra capacidad de ahorrar”. También agrega The Perennials, de Mauro Guillén. “Da una mirada muy fresca a cómo enfrentar como sociedad los cambios demográficos y dejar de encasillarnos por la edad que tenemos o generación a la que pertenecemos”.

Gonzalo Sanhueza y la innovación

Gonzalo Sanhueza, socio de Econsult.

El socio de Econsult aconseja el libro sobre Elon Musk, de Walter Isaacson. “Me gustó porque muestra el proceso de innovación, desde que nace una idea hasta que se concreta en una nueva industria a gran escala. Los riesgos que se corren, la cantidad de veces que se falla, el espíritu emprendedor que se requiere. En Chile, que el gran desafío es volver a retomar altas tasas de crecimiento, necesitamos muchos jóvenes con la misma determinación de Elon”.

María Olivia Recart entre la economía y la búsqueda

María Olivia Recart, exsubsecretaria de Hacienda.

La exsubsecretaria de Hacienda y directora de empresas sugiere Trust, de Hernan Diaz. “Habla de la mezcla entre acumulación y ambición, crisis económica, amor y desamor, clases sociales, los primeros usos y abusos de loops en el sistema de transacciones en la bolsa y las finanzas”. Recart también recomienda La búsqueda, de Cristóbal Jimeno y Daniela Mohor: “Es un libro objetivo, enternecedor, dramático que nos muestra que la historia está hecha de juezas valientes y determinadas, personas que creen en sus destinos...”.

Javiera Martínez y la riqueza de los recursos naturales

Javiera Martínez, directora de Presupuestos.

La directora de Presupuestos recomienda The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations, de Michael L. Ross. “Relacionada a cómo la riqueza de recursos naturales incide no sólo en el desarrollo económico del país, sino también en su democracia o en su nivel de inequidad. Si bien el libro se enfoca en los casos de los llamados ‘estados petroleros’, las preguntas que emergen de su lectura son muy interesantes para aprender y obtener recomendaciones para el caso chileno”.

Sebastián Claro lee sobre la vida Elon Musk

Sebastián Claro, exvicepresidente del Banco Central.

El exvicepresidente del Banco Central aconseja, igual que Gonzalo Sanhueza, Elon Musk, de Walter Isaacson. “El libro explora de manera dinámica la vida personal de Musk, desde sus inicios en Sudáfrica, así como su vertiginoso paso por el mundo de los negocios. Resulta impresionante darse cuenta de cómo una persona tan joven ha estado detrás de tantos negocios innovadores y rupturistas en los últimos 30 años. A su vez, es inevitable reflexionar sobre la convivencia de la genialidad y la locura en una misma persona”.

Gerardo Varela y las guerras modernas

Gerardo Varela, ex ministro y director de empresas.

El exministro y director de empresas sugiere Conflict: The Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine, de David Petraeus, Andrew Roberts. “Con la guerra en Gaza y en Ucrania es importante estar al día con la estrategia militar. Analiza la guerra moderna desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy”. Varela suma otro texto: Scalia Speaks, con discursos, columnas y ensayos de Antonin Scalia, “uno de los jueces más influyentes de la Corte Suprema en Estados Unidos”, dice.

Pedro Atria lee sobre el liderazgo empresarial

Pedro Atria, presidente de AFP Cuprum.

El presidente de AFP Cuprum escoge Global Class, de Aaron McDaniel y Klaus Wehage. “En el mundo global de hoy es un libro muy práctico, pero profundo para los líderes empresariales que buscan expandirse internacionalmente. Describiendo muchos casos prácticos, entrega los elementos críticos para el crecimiento y desarrollo de los negocios frente a los obstáculos, complejidades y desafíos que representan las diversas culturas, contextos, regulaciones y estilos de liderazgo existentes internacionalmente”.

Jeannette von Wolfersdorff y la historia económica

Jeannette von Wolfersdorff, economista.

La economista sugiere The Invisible Hand? de Bas van Bavel. “Es un libro fascinante y muy bien escrito que ofrece una mirada refrescante sobre las economías de mercado. Van Bavel estudia la historia económica medieval y reciente de diversos países y regiones, como Irak, Inglaterra, Estados Unidos y Europa. Muestra que los mercados solían estar precedidos por movimientos sociales que generaron sociedades más abiertas, e inicios de apertura económica”.